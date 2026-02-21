Книга «Триумф христианства» Барта Эрмана посвящена одному из самых поразительных поворотов в истории человечества: превращению крошечной группы последователей Иисуса в доминирующую религиозную и политическую силу Римской империи. Автор задается вопросом, как движение, насчитывавшее всего два десятка необразованных приверженцев в 30-х годах н. э., смогло за несколько столетий завоевать сердца миллионов и стать государственной религией. Эрман опровергает миф о том, что христианство победило исключительно благодаря чудесам или только из-за обращения императора Константина; вместо этого он анализирует социальные, демографические и идеологические механизмы этого беспрецедентного роста.

В своем исследовании Эрман выделяет уникальные черты христианства, которые обеспечили ему преимущество перед язычеством: исключительность (требование отказаться от всех других богов), миссионерский пыл и мощную систему социальной благотворительности. Он подробно описывает «эффект домино», при котором каждое обращение главы семьи вело к переходу в новую веру всего дома. Автор подчеркивает, что хотя Константин и ускорил процесс, христианство уже обладало такой инерцией, что его окончательная победа была статистически вероятной. Эта книга — не теологический трактат, а захватывающий исторический анализ того, как идеологическая революция навсегда изменила облик западной цивилизации.

Барт Эрман - Триумф христианства - Как запрещенная религия завоевала мир

Барт Эрман; [пер. с англ.]. — 2018. – 181 с.

Электронное издание.

® ESXATOS 2018

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:

Ehrman, Bart D.

The Triumph of Christianity. How a Forbidden Religion Swept the World / Bart D. Ehrman.

New York : Simon & Schuster, 2018.

Ehrman, Bart D - The Triumph of Christianity - How a Forbidden Religion Swept the World - Contents

Acknowledgments

Time Line

Introduction

Chapter 1 - The Beginning of the End: The Conversion of Constantine

Chapter 2 - Back to the Beginning: The Conversion and Mission of Paul

Chapter 3 - The Religious World of Conversion: Roman Paganism

Chapter 4 - Reasons for the Christian Success

Chapter 5 - Miraculous Incentives for Conversion

Chapter 6 - The Growth of the Church

Chapter 7 - Christians Under Assault: Persecution, Martyrdom, and Self-Defense

Chapter 8 - The First Christian Emperor

Chapter 9 - Conversion and Coercion: The Beginnings of a Christian Empire

Afterword - Gains and Losses

Appendix

Notes

Index