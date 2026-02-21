Книга «Триумф христианства» Барта Эрмана посвящена одному из самых поразительных поворотов в истории человечества: превращению крошечной группы последователей Иисуса в доминирующую религиозную и политическую силу Римской империи. Автор задается вопросом, как движение, насчитывавшее всего два десятка необразованных приверженцев в 30-х годах н. э., смогло за несколько столетий завоевать сердца миллионов и стать государственной религией. Эрман опровергает миф о том, что христианство победило исключительно благодаря чудесам или внезапному обращению императора Константина; вместо этого он анализирует социальные, демографические и идеологические механизмы этого беспрецедентного роста.

В своем исследовании Эрман выделяет уникальные черты христианства, которые обеспечили ему преимущество перед язычеством: исключительность (требование отказаться от всех других богов), миссионерский пыл и мощную систему социальной благотворительности. Он подробно описывает «эффект домино», при котором каждое обращение главы семьи вело к переходу в новую веру всего дома. Автор подчеркивает, что хотя Константин и ускорил процесс, христианство уже обладало такой инерцией, что его победа, вероятно, была неизбежной. Эта книга — не теологический трактат, а захватывающий исторический анализ того, как идеологическая революция навсегда изменила облик западной цивилизации.

Барт Д. Эрман - Триумф христианства. Как запрещенная религия перевернула мир

Барт Д. Эрман ; [пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 384 с.

ISBN 978-5-04-099234-8

Барт Д. Эрман - Триумф христианства. Как запрещенная религия перевернула мир - Оглавление

Благодарности

Хронология событий

Введение

Глава первая Начало конца: обращение Константина

Глава вторая Начало: обращение и миссия Павла

Глава третья Религиозный мир обращения: римское язычество

Глава четвертая Причины успеха христиан

Глава пятая Завлечение чудесами

Глава шестая Рост Церкви

Глава седьмая Христиане под ударом: преследование, мученичество и самозащита

Глава восьмая Первый христианский император

Глава девятая Обращение и насилие: начало христианской империи

Послесловие Обретения и потери

Приложение Подсчет роста численности христиан