Барт - Утерянное Евангелие от Иуды

Книга «Утерянное Евангелие от Иуды» Барта Эрмана посвящена одной из самых громких археологических сенсаций XXI века — обнаружению древнего папируса, который переворачивает традиционные представления об Искариоте. Автор реконструирует детективную историю находки, продажи и реставрации кодекса Чакос, в котором содержался текст, считавшийся безвозвратно утерянным на протяжении почти двух тысячелетий. Эрман мастерски вводит читателя в мир гностицизма — альтернативного направления раннего христианства, в котором Иуда предстает не как коварный предатель, а как единственный ученик, постигший истинную суть учения Христа.
В своем анализе Эрман объясняет радикально иную теологию этого текста: согласно Евангелию от Иуды, Иисус сам просит своего друга предать его, чтобы он мог освободиться от оков материального тела. Автор противопоставляет этот гностический образ каноническим Евангелиям, раскрывая глубокие философские разногласия в ранних христианских общинах относительно природы спасения, творца мира и роли апостолов. Книга помогает понять, почему подобные тексты были объявлены ересью и как их повторное открытие заставляет историков и верующих заново переосмыслить сложную драму, разыгравшуюся в Иерусалиме в первом веке.
Работа Эрмана — это не только научное исследование, но и размышление о том, как формировалась историческая память. Автор показывает, как образ Иуды трансформировался в веках, становясь основой для антисемитизма и религиозной вражды, и как находка в египетской пустыне предлагает альтернативный путь понимания этих событий. Книга написана доступным языком, сочетая академическую строгость с увлекательным повествованием о забытых страницах истории, которые вновь стали достоянием человечества.
Барт Эрман - Утерянное Евангелие от Иуды - Новый взгляд на предателя и преданного
Барт Д. Эрман; пер. с англ Ю.Д. Тулайковой
М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.- 255, [1] с.
ISBN 978-5-271-26819-9 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-17-065044-6 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 978-0-19-531460-1 (англ.)
ISBN 978-5-226-02115-2 (ВКТ)
Барт Эрман - Утерянное Евангелие от Иуды - Новый взгляд на предателя и преданного - Содержание
Введение
Глава 1. Мое знакомство с Евангелием от Иуды
Глава 2. Иуда в ранних Евангелиях
Глава 3. Иуда в поздних евангельских традициях
Глава 4. До открытия: что мы знали о Евангелии от Иуды
Глава 5. История открытия Евангелия от Иуды
Глава 6. Евангелие от Иуды: обзор
Глава 7. Евангелие от Иуды и раннехристианский гностицизм
Глава 8. Иисус, Иуда и двенадцать апостолов в Евангелии от Иуды
Глава 9. Кем был Иуда Искариот?
Глава 10. Что предал Иуда и почему он это предал?
Глава 11. Евангелие от Иуды в перспективе
