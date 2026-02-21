Барт - Утерянное Евангелие от Иуды

Книга «Утерянное Евангелие от Иуды» Барта Эрмана посвящена одной из самых громких археологических сенсаций XXI века — обнаружению древнего папируса, который переворачивает традиционные представления об Искариоте. Автор реконструирует детективную историю находки, продажи и реставрации кодекса Чакос, в котором содержался текст, считавшийся безвозвратно утерянным на протяжении почти двух тысячелетий. Эрман мастерски вводит читателя в мир гностицизма — альтернативного направления раннего христианства, в котором Иуда предстает не как коварный предатель, а как единственный ученик, постигший истинную суть учения Христа.

В своем анализе Эрман объясняет радикально иную теологию этого текста: согласно Евангелию от Иуды, Иисус сам просит своего друга предать его, чтобы он мог освободиться от оков материального тела. Автор противопоставляет этот гностический образ каноническим Евангелиям, раскрывая глубокие философские разногласия в ранних христианских общинах относительно природы спасения, творца мира и роли апостолов. Книга помогает понять, почему подобные тексты были объявлены ересью и как их повторное открытие заставляет историков и верующих заново переосмыслить сложную драму, разыгравшуюся в Иерусалиме в первом веке.

Работа Эрмана — это не только научное исследование, но и размышление о том, как формировалась историческая память. Автор показывает, как образ Иуды трансформировался в веках, становясь основой для антисемитизма и религиозной вражды, и как находка в египетской пустыне предлагает альтернативный путь понимания этих событий. Книга написана доступным языком, сочетая академическую строгость с увлекательным повествованием о забытых страницах истории, которые вновь стали достоянием человечества.

Барт Эрман - Утерянное Евангелие от Иуды - Новый взгляд на предателя и преданного

Барт Д. Эрман; пер. с англ Ю.Д. Тулайковой

М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.- 255, [1] с.

ISBN 978-5-271-26819-9 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-17-065044-6 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 978-0-19-531460-1 (англ.)

ISBN 978-5-226-02115-2 (ВКТ)

Барт Эрман - Утерянное Евангелие от Иуды - Новый взгляд на предателя и преданного - Содержание

Введение

Глава 1. Мое знакомство с Евангелием от Иуды

Глава 2. Иуда в ранних Евангелиях

Глава 3. Иуда в поздних евангельских традициях

Глава 4. До открытия: что мы знали о Евангелии от Иуды

Глава 5. История открытия Евангелия от Иуды

Глава 6. Евангелие от Иуды: обзор

Глава 7. Евангелие от Иуды и раннехристианский гностицизм

Глава 8. Иисус, Иуда и двенадцать апостолов в Евангелии от Иуды

Глава 9. Кем был Иуда Искариот?

Глава 10. Что предал Иуда и почему он это предал?

Глава 11. Евангелие от Иуды в перспективе