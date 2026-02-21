Книга «Великий обман» (в оригинале Forged) Барта Эрмана посвящена одной из самых спорных тем в библеистике — вопросу подделок и фальсификаций в Новом Завете. Автор утверждает, что значительная часть книг, приписываемых апостолам, на самом деле была написана другими людьми гораздо позже, с целью придать своим идеям авторитет имен Петра, Павла или Иакова. Эрман проводит четкую грань между современным пониманием «литературного псевдонима» и древней практикой псевдоэпиграфии, доказывая, что в античности такие действия часто расценивались как преднамеренный обман, направленный на победу в теологических спорах.

В своем исследовании Эрман применяет методы лингвистического и исторического анализа, чтобы показать несоответствия в стиле, лексике и теологических взглядах внутри канона. Например, он подробно разбирает причины, по которым большинство ученых считают, что из тринадцати посланий Павла только семь являются подлинными. Книга раскрывает «закулисье» формирования христианского канона, описывая ожесточенную борьбу за власть и истину в ранних общинах. Автор подводит читателя к мысли, что Священное Писание — это не только духовный текст, но и продукт человеческих амбиций, политических интриг и попыток первых христиан адаптировать свое учение к меняющемуся миру.

Барт Эрман - Великий обман - Научный взгляд на авторство священных текстов

Барт Эрман ; [пер. с англ. С. Г. Пучкова].

М. : Эксмо, 2013. — 448 с. — (Религия. Война за Бога).

ISBN 978-5-699-65500-7

Почему авторы этих произведений прибегали ко лжи? Была ли это драматическая борьба за истину? На эти и многие другие вопросы пытается ответить автор.

Барт Эрман - Великий обман - Научный взгляд на авторство священных текстов - Содержание

Введение

Сын-лжец перед лицом истины - Взрослеть с преданностью истине - Истина в истории христианства

1. Мир фальшивок и подлогов

Подлоги в Древнем мире - Ранние христианские подделки - Термины, которые нам понадобятся - Мотивы создания подлогов - Техника подлога - Взгляды древних на подлог - Вероятные оправдания подлогов

2. Подлоги под именем апостола Петра

Истинные истории, которые никогда не происходили - Истории о Петре - Симон Петр, Древняя Палестина и грамотность

3. Подлоги под именем апостола Павла

Древние вымыслы о Павле - Неканонические подлоги под именем Павла - Послания Павла в Новом Завете - Заключение

4. Альтернатива лжи и обману

Может ли Библия лгать? - Вводит ли подлог в заблуждение? - Псевдоэпиграфика как принятая практика - Гипотеза о секретаре - Заключение

5. Подлоги в конфликтах с иудеями и язычниками

Иудейская реакция на христианскую проповедь - Наиболее известные подлоги - Языческая враждебность христианству - Некоторые подлоги, оставившие наибольший след - Заключение

6. Подлоги в конфликтах с лжеучителями

Споры среди древних христиан - Подлоги, направленные против неизвестных оппонентов - Подлоги, направленные против Павла - Подлоги в поддержку Павла - Гностические и антигностические подлоги - Заключение

7. Явления, связанные с подлогом: неверные атрибуции, подделки, фальсификации

Неверные атрибуции - Фабрикации - Фальсификации - Плагиат - Заключение

8. Подлоги, ложь, обман и Писания Нового Завета