Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ермишин - Философия религии

Add to Favorites
Category Philosophy, Religious Studies

Олег Ермишин - Философия религии. Концепции религии в зарубежной и русской философии

Москва, ПСТГУ 2009 г. – 224 с.

ISBN 978-5-7429-0302-4

Олег Ермишин - Философия религии. Концепции религии в зарубежной и русской философии – Содержание

Предисловие Философия религии и ее проблемы

Введение

Часть I Концепции религии в зарубежной философии

  • Глава 1. Древний Восток

  • Глава 2. Античность

  • Глава 3. Средневековье

  • Глава 4. Новое время

  • Глава 5. Немецкий идеализм

  • Глава 6. С. Киркегор. Ф. Ницше

  • Глава 7. А. Бергсон. О. Шпенглер

  • Глава 8. Прагматизм. Эволюционизм. Структурная антропология

  • Глава 9. Феноменология

  • Глава 10. Религиозный экзистенциализм

  • Глава 11. А. Дж. Тойнби. М. Элиаде

  • Глава 12. К. Барт. Р. Бультман

  • Глава 13. Неотомизм

Заключение Зарубежная философия религии во второй половине XX в.

Часть II Концепции религии в русской философии

  • Глава 1. Философия религии в России. Концепции религии в XVIII в.

  • Глава 2. Славянофилы

  • Глава 3. Философия религии в духовных академиях XIX в.

  • Глава 4. Ф. М. Достоевский. Л. Н. Толстой. B. C. Соловьев

  • Глава 5. Философия религии в духовных академиях и университетах конца xix – начала xx в.

  • Глава 6. В. В. Розанов. Д. С. Мережковский. H. A. Бердяев

  • Глава 7. Л. Шестов. С. Н. Трубецкой. Е. Н. Трубецкой

  • Глава 8. П. А. Флоренский. С. Н. Булгаков. Л. П. Карсавин

  • Глава 9. С. Л. Франк. И. А. Ильин. В. В. Зеньковский

  • Глава 10. А. Ф. Лосев

Заключение

Views 34
Rating 5.0 / 5
Added 20.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

