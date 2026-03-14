Ермохин - Понимание царствования Христа

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, History

Следует обратить внимание, что Сам Иисус ожидал и утверждал установление Царства Божьего на земле. В молитве «Отче Наш» Он не выказывает и намека на какое-либо бегство на небеса, напротив, Он призывает пришествие Царства на землю: «…да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это говорит о исключительно иудейском характере не только текста Матфея, но и эсхатологии Иисуса. Представляется, что у современных христиан молитва Господня прозвучала бы несколько иначе: да придем мы в Царство Твое, которое на небесах. В таком понимании вопроса кроется гностическо-эллинистические идеи, получившие свое начало в учении Платона, о чем будет еще сказано в исследовании.

Ермохин А.Н.- Понимание царствования Христа в 1 Кор. 15:20-28 в контекстах иудейской и христианской эсхатологий - Магистерская диссертация

Санкт-Петербургский Христианский Университет, Кафедра библеистики, СПб., 2015 г. - 87 с.

Ермохин А.Н.- Понимание царствования Христа в 1 Кор. 15:20-28 в контекстах иудейской и христианской эсхатологий - Магистерская диссертация - Содержание

Введение

Глава 1. Иудейские взгляды на Мессианское Царство

  • Введение

  • 1.1. Краткий обзор ветхозаветных текстов

    • a. Пятикнижие

    • б. Псалмы

    • в. Пророки

  • 1.2. Мессианское Царство в межзаветной литературе

    • а. Апокрифы и псевдоэпиграфы

    • б. Кумранские тексты

    • 1.3. Мессианское Царство в раввинистических взглядах

  • Заключение по 1-й главе

Глава 2. Иудейские эсхатологические идеи Мессианского Царства в новозаветных текстах

  • Введение

  • 2.1. Царство Небесное и Божье

  • 2.2. Царство Христово в новозаветных текстах

    • a. Евангелия и Деяния апостолов

    • б. Соборные послания

    • в. Откровение Иоанна

  • 2.3. Интерпретации христианских авторов

  • 2.4. Влияние идей Платона и гностицизма

  • Заключение по 2-й главе

Глава 3. Царствование Христа в 1 Кор. 15:20-28

  • Введение

  • 3.1. Эсхатологические тексты

  • 3.2. Экзегетический анализ

  • Заключение по 3-й главе

Заключение

Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

