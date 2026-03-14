Ермохин - Понимание царствования Христа

Следует обратить внимание, что Сам Иисус ожидал и утверждал установление Царства Божьего на земле. В молитве «Отче Наш» Он не выказывает и намека на какое-либо бегство на небеса, напротив, Он призывает пришествие Царства на землю: «…да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это говорит о исключительно иудейском характере не только текста Матфея, но и эсхатологии Иисуса. Представляется, что у современных христиан молитва Господня прозвучала бы несколько иначе: да придем мы в Царство Твое, которое на небесах. В таком понимании вопроса кроется гностическо-эллинистические идеи, получившие свое начало в учении Платона, о чем будет еще сказано в исследовании.
Ермохин А.Н.- Понимание царствования Христа в 1 Кор. 15:20-28 в контекстах иудейской и христианской эсхатологий - Магистерская диссертация
Санкт-Петербургский Христианский Университет, Кафедра библеистики, СПб., 2015 г. - 87 с.
Ермохин А.Н.- Понимание царствования Христа в 1 Кор. 15:20-28 в контекстах иудейской и христианской эсхатологий - Магистерская диссертация - Содержание
Введение
Глава 1. Иудейские взгляды на Мессианское Царство
Введение
1.1. Краткий обзор ветхозаветных текстов
a. Пятикнижие
б. Псалмы
в. Пророки
1.2. Мессианское Царство в межзаветной литературе
а. Апокрифы и псевдоэпиграфы
б. Кумранские тексты
1.3. Мессианское Царство в раввинистических взглядах
Заключение по 1-й главе
Глава 2. Иудейские эсхатологические идеи Мессианского Царства в новозаветных текстах
Введение
2.1. Царство Небесное и Божье
2.2. Царство Христово в новозаветных текстах
a. Евангелия и Деяния апостолов
б. Соборные послания
в. Откровение Иоанна
2.3. Интерпретации христианских авторов
2.4. Влияние идей Платона и гностицизма
Заключение по 2-й главе
Глава 3. Царствование Христа в 1 Кор. 15:20-28
Введение
3.1. Эсхатологические тексты
3.2. Экзегетический анализ
Заключение по 3-й главе
Заключение
Библиография
Comments (1 comment)