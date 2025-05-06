Вопрос крещения является не только вопросом познания; он, к сожалению, стал и предметом ожесточенных споров. Некоторые считают, что нужно крестить детей, как это до них делали реформаторы и отцы церкви. Этого мнения так строго придерживаются, что пастырь, не разделяющий его, может рассчитывать на освобождение от своей должности, безразлично: проповедует ли он чистое Евангелие или нет. Другие крестят только обращенных и только таких принимают в свои общины. Это учение сегодня строго защищается. Еще другие утверждают, что водное крещение не имеет значения; поэтому они своих членов вообще не крестят, совершен, но упуская его из вида. По их мнению, истинным является только крещение духом, которое происходит при покаянии или после него. Какого же мнения нам следует придерживаться? Важен ли вообще вопрос крещения? Не лучше ли вообще оставить этот ожесточенный спор за некий "внешний ритуал" и вести беседы о более "духовных темах"? Во всех этих спорных вопросах по поводу крещения я при шел к одной истине. Спорящие стороны часто располагают весьма скудными знаниями относительно библейских фактов и учений в этой области и часто пытаются оправдать свои доводы целесообразностью, а не Библией. Такие нередко заблуждаются, слишком мало зная Писание (Мат. 22, 29), не искали, да и не ищут в нем единственно авторитетного ответа. Только лишь Слово Божье должно обусловливать и оказывать решающее действие на наше познание и практику крещения. Что же говорит об этом Писание? С этой позиции мы решимся немного остановиться на вопросе крещения. Не для того, чтобы спорить о нем, Библия учит нас избегать этого (1 Тим. 6, 20), но чтобы рассуждения о библейских высказываниях по этому вопросу послужили нам благословением. Лично для нас вопрос крещения стал объектом благословения и общения с Господом Иисусом Христом. Посредством крещения мы духовно обогатились и только поэтому хотим осмелиться немного написать об этом. Как уже было сказано, взгляды по вопросу крещения далеко расходятся. Здесь, очевидно, дело касается уровня личного познания. Разве так важно, чтобы все христиане имели одинаковые познания относительно этой темы? Почему не оставить детей Божьих, имеющих другие познания, при своих убеждениях? Некоторые говорят, что Библия в вопросах крещения не дает ясного ответа и поэтому спасение можно получить и при ином познании крещения, если доверие возложено на Господа. Зачем снова поднимать этот вопрос? Мы осмеливаемся это сделать потому, что вопросы познания важны для роста в вере и любви и потому, что очень много молодых христиан и богословов ищут ясности именно в этом вопросе.

Эрнест Волдер-Смит - Познание крещения и любовь к Иисусу Христу

Размышление, на тему: Как воспламенить любовь христианина к Господу Иисусу Христу

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Эрнест Волдер-Смит - Познание крещения и любовь к Иисусу Христу - Содержание