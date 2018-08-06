Халз - Великий призыв
У этой книги две цели. Первая — показать, что нет более величественного и важного призыва, чем тот, что звучит в Евангелии. Великий призыв Евангелия был предвосхищен в Ветхом Завете и нашел свое окончательное воплощение в Новом. Ничто не должно сдерживать провозглашения Благой вести о спасении в Иисусе Христе. Нет в Библии таких учений, которые как-то ограничивали бы открытый призыв принять Евангелие. Проповедник Евангелия никогда не должен бояться возвещать оправдание, которое Бог дарует всякому раскаявшемуся и уверовавшему в Христа грешнику.
В 1871 году Эндрю Фуллер написал знаменательную книгу под названием «Евангелие, достойное всяческого принятия». В ней он доказывал, что так называемые «доктрины благодати» полностью соответствуют Евангелию. Более того, эти истины укрепляют Евангелие и утверждают его славу. Только когда они неправильно поняты, они мешают свободному провозглашению Благой Вести. Я хочу высказаться еще более определенно, чем Эндрю Фуллер, который был близким другом и помощником знаменитого миссионера Уильяма Кэри. Я собираюсь доказать, что учение о всевластии Бога наделяет проповедь властью, а проповедника — безграничной уверенностью и энтузиазмом. Во второй части книги я хочу объяснить, что нет никакой необходимости использовать методы, не одобренные Писанием. В первых же главах будет показано, что все необходимое проповеднику уже дано. Проповедник волен поучать и повелевать, умолять и упрашивать, убеждать и призывать. Он посол, говорящий от имени великого Царя и стремящийся добиться примирения. В проповеди следует обращаться сразу ко всему человеку — его разуму, чувствам, совести и воле. Было придумано множество форм приглашения человека «выйти вперед» после богослужения или сразу после проповеди. Этот метод стал очень популярен. Многие из тех, кто использует его, признают, что он опасен.
История церкви учит, что небольшие заблуждения развиваются и превращаются в большие заблуждения и даже ереси. Рассматриваемый метод благовестия привел к появлению одной из серьезнейших ересей современности — к идее о том, что решение человека является причиной возрождения. Эта идея порой достигает таких размахов, что «выход вперед» становится своеобразным таинством, смысл которого я объясню в главе 6. Когда возникла практика приглашать людей выйти вперед? История этого метода будет рассмотрена в связи с людьми, которые его придумали, использовали и развивали. Мы увидим, что роль личности в распространении этой идеи была ключевой. Мы также расскажем об известных проповедниках, которые возвещали «великий призыв», но не использовали метод, основанный на приглашении людей выйти вперед, и объясним, почему они так поступали.
Эрол Халз - Великий призыв - Исследование метода благовестия, основанного на приглашении «выйти вперед»
пер. с англ. / Эрол Халз. — Минск: Позитив-центр, 2012. — 224 с.
ISBN 978-985-6983-12-5.
Эрол Халз - Великий призыв - Исследование метода благовестия, основанного на приглашении «выйти вперед» - Содержание
Предисловие
Предисловие к русскому изданию
Глава 1. Объяснение названия книги
Глава 2. Прийти ко Христу— простое действие с глубоким смыслом
Глава 3. Великое приглашение в Книге Исайи, гл. 55
Глава 4. Новозаветные примеры великих приглашений
Глава 5. Евангелие, достойное всякого принятия
Глава 6. История метода благовестил, основанного на приглашении «выйти вперед»
Глава 7. Новое таинство евангельской церкви?
Глава 8. Исследование призыва в свете Писания
Глава 9. Ключевой вопрос: новое рождение
Глава 10. Четыре великих проповедника, которые не призывали выйти вперед
Глава 11. Наносит ли призывный метод вред?
Приложение 1
Приложение 2
Эрол Халз - Великий призыв - Исследование метода благовестия, основанного на приглашении «выйти вперед» - Предисловие
Ключевой вопрос: новое рождение Философия, стоящая за методом вынуждения людей принимать «решение», полностью искажает смысл нового рождения. Во-первых, потеряно понимание того, что рождение свыше — это новое творение. Вовторых, нет понимания, что рождение свыше происходит не от плоти. В-третьих, нет понимания, что оно совершается только Богом. В-четвертых, нет осознания того, что к новому рождению ведет определенная подготовительная работа. Наконец, в-пятых, в этой философии нет понимания того, что инструментом рождения свыше является истина. Главное средство, используемое Богом для возрождения, — это проповедь, а не манипулирование человеческим эмоциями и «душепопечительские» трюки. 1. Рождение свыше — это новое творение. Новое рождение описывается как творение. Если человек во Христе, то он новая тварь, то есть новое творение (2 Кор. 5-17). Эта перемена подразумевает новое сердце и новый дух. Это изменение всего человека. Новое творение затрагивает каждую часть человека: его разум, волю, совесть и чувства. Человек целиком испорчен грехом и отчужден от Бога. Теперь же вся его личность обновлена Духом.
Если до этого человек со всеми своими способностями был настроен против Бога, то теперь весь человек со всеми его способностями — на стороне Бога. Он любит триединого Бога и повинуется Ему. Слово «рождение» в выражении «новое рождение» очень важно. В утробе матери формируются все части тела ребенка, а не только некоторые, что привело бы к гибели младенца. Вы можете увековечить память человека fabrkam.ru Одни части тела образуются во взаимосвязи с другими. В своей великой книге «Религиозные чувства» Джонатан Эдвардс утверждает, что симметрия, пропорциональность, является важным признаком подлинного действия Бога в душе человека. Эдвардс, свидетель и участник пробуждения, утверждал, что во время мощного духовного возрождения мы не должны думать, что все исповедовавшие веру в Христа на самом деле рождены свыше. Нам может казаться, что мы видим в человеке и любовь, и ревность, и хвалу, и постоянство, и пыл, но нам нужно смотреть глубже. Человек должен находить удовольствие в святости Бога, проявлять смирение и приносить духовный плод в повседневной жизни. И в целом, пишет Эдвардс, в человеке должна наблюдаться духовная симметрия и пропорциональность.
Доктор Мартин Ллойд-Джонс в четырнадцатой главе своей книги «Проповедь и проповедники» перечисляет девять причин, почему он никогда не призывал людей выходить к кафедре. Все упомянутые им причины так или иначе связаны с рождением свыше. Первая и, наверное, самая весомая причина такая: метод, основанный на требовании принять решение, не затрагивает разум и чувства человека, а воздействует только на его волю. Ллойд-Джонс напоминает нам о Рим. 6:17, где апостол говорит: «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Послушание должно быть от сердца. Как можно ожидать послушания всем требованиям Евангелия, если нет нового сердца, если возрождение не произошло? Большинство проповедников отлично знает, что мы можем подмешать к истине Божьей силу своего личного влияния и убедить людей исправить что-то в своей жизни. Мы можем помочь восстановить семейные отношения, но если в этом нет действия Бога, улучшения, увы, недолговечны. Точно так же можно убедить человека принять решение.
Особенно легко это сделать с детьми. Известно, что молодые люди по несколько раз выходят вперед. Они проходили через процедуру «уверования» неоднократно, но она не срабатывала. Как только на них наваливались обычные трудности в школе или дома, от их духовности ничего не оставалось. Они не рождены свыше, и они знают об этом. Какой совет можно дать таким людям? И что делать тем проповедникам, которые сталкиваются возле кафедры с людьми, которые уже выходили к ней несколько раз и несколько раз произносили все необходимые слова? Как легко завладеть чувствами человека, вынудить молитвой, зачастую навязанной, принять решение и при этом оставить человека совершенно неизмененным! Опасно напрямую обращаться к воле и эмоциям человека, оставляя в стороне разум, потому новое рождение означает пересотворение разума, а не только сердца.
ДЯКУЮ