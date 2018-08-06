У этой книги две цели. Первая — показать, что нет более величественного и важного призыва, чем тот, что звучит в Евангелии. Великий призыв Евангелия был предвосхищен в Ветхом Завете и нашел свое окончательное воплощение в Новом. Ничто не должно сдерживать провозглашения Благой вести о спасении в Иисусе Христе. Нет в Библии таких учений, которые как-то ограничивали бы открытый призыв принять Евангелие. Проповедник Евангелия никогда не должен бояться возвещать оправдание, которое Бог дарует всякому раскаявшемуся и уверовавшему в Христа грешнику.

В 1871 году Эндрю Фуллер написал знаменательную книгу под названием «Евангелие, достойное всяческого принятия». В ней он доказывал, что так называемые «доктрины благодати» полностью соответствуют Евангелию. Более того, эти истины укрепляют Евангелие и утверждают его славу. Только когда они неправильно поняты, они мешают свободному провозглашению Благой Вести. Я хочу высказаться еще более определенно, чем Эндрю Фуллер, который был близким другом и помощником знаменитого миссионера Уильяма Кэри. Я собираюсь доказать, что учение о всевластии Бога наделяет проповедь властью, а проповедника — безграничной уверенностью и энтузиазмом. Во второй части книги я хочу объяснить, что нет никакой необходимости использовать методы, не одобренные Писанием. В первых же главах будет показано, что все необходимое проповеднику уже дано. Проповедник волен поучать и повелевать, умолять и упрашивать, убеждать и призывать. Он посол, говорящий от имени великого Царя и стремящийся добиться примирения. В проповеди следует обращаться сразу ко всему человеку — его разуму, чувствам, совести и воле. Было придумано множество форм приглашения человека «выйти вперед» после богослужения или сразу после проповеди. Этот метод стал очень популярен. Многие из тех, кто использует его, признают, что он опасен.

История церкви учит, что небольшие заблуждения развиваются и превращаются в большие заблуждения и даже ереси. Рассматриваемый метод благовестия привел к появлению одной из серьезнейших ересей современности — к идее о том, что решение человека является причиной возрождения. Эта идея порой достигает таких размахов, что «выход вперед» становится своеобразным таинством, смысл которого я объясню в главе 6. Когда возникла практика приглашать людей выйти вперед? История этого метода будет рассмотрена в связи с людьми, которые его придумали, использовали и развивали. Мы увидим, что роль личности в распространении этой идеи была ключевой. Мы также расскажем об известных проповедниках, которые возвещали «великий призыв», но не использовали метод, основанный на приглашении людей выйти вперед, и объясним, почему они так поступали.