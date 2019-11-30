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Еротич - Психологическое и религиозное бытие человека

Владета Еротич - Психологическое и религиозное бытие человека
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Богословие и наука
Человек есть, помимо прочего, несомненно, и душевное существо, но не менее и homo religiosus, существо веры, открытое святости, богонаправленное существо. Имеются между тем психологи и психотерапевты, которые, удивляясь богатству и неохватности человеческой душевности, теряют из виду именно его душу и не догадываются, что «душевность» и есть бытийный корень и души, и личности в ее психофизической и духовной целостности. Но есть, к сожалению, богословы, которые настолько заняты экстатичным созерцанием и сверхумными размышлениями перед божественными таинствами, что не успевают обратить свои пламенные взоры на рядового горемычного человека обыденности, чаще всего отягченного узами преходящего и греховного, но все же всегда жаждущего справедливой жизни, спасения, смысла, доброты, красоты, истины и святыни.
Д-р Еротич в своей книге, как и в самой жизни и трудах, сумел пройти между Сциллой психологии без Бога и души, соответствующей психотерапии без истинного исцеления, без спасения души как предпосылки спасения человека, и Харибдой богословия, не желающего отвечать на болезненные вопросы, переживаемые человеком из крови и плоти, и поэтому душевным и духовным даже в глубочайшем падении своей боголикой человечности.
Наш автор верою знает, а жизненным опытом проверил знание, которое ему даровала его христианская вера, — что лекарь душ и телес наших есть Бог Единый, Отец и Сын и Дух Святой. Но если Бог во Христе Святым Духом Спаситель человека и всего человечества, то Он также и превосходный психиатр, а следовательно, нет богословия, которое, претендуя на честное имя православного, евангельского и церковного богословия, не было бы сущностно и неизбежно психотерапией и сотериологией. Научная психология и психотерапия имеют свои границы и закономерно вливаются в богословие и благодатную аскетику православия. Но Христос есть воплотившийся Бог любви, Богочеловек, поэтому и богослов, и духовник, и пастырь с даром рассуждения должны познавать, признавать и плодотворно использовать предвидения и достижения человеческого научного, психологического и психотерапевтического интроспективного, аналитического способа действий в процессе самопознания и самоопределения. Потому что и такое поведение, и использование плодов, приносимых человеческим даром, есть знаки божественного присутствия. Иногда полностью, а иногда в недостаточной мере, но все же именно они составляют необходимую часть органической целостности и полноты, которую мы знаем как «новую тварь», как человека «во Христе».

Владета Еротич - Психологическое и религиозное бытие человека

Серия “Богословие и наука”
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008г. — 2-е изд. — 206 стр.
ISBN 5-89647-090-8

Владета Еротич - Психологическое и религиозное бытие человека - Содержание

Предисловие переводчика
Предисловие
Глава 1. Теория и практика психатерапии
  • Невроз как шанс на созревание
  • Потребность в идентификации и сопротивление авторитету в процессе психотерапии молодежи
  • Переживание времени в психоанализе и в аналитически ориентированной психотерапии
  • Границы психотерапии — антропологические и медицинские
  • Этические аспекты психотерапии
Глава 2. Культорологический тип психотерапии
  • Психоз и литература
  • Влияние психоаналитической теории снов на модернистский роман
  • Кризис художника
  • Поиск смысла в боли и боль как шанс для человека
  • Сепарация без сожаления?
Глава 3. Человек между психологией и рилигией
  • Языческое, ветхозаветное и новозаветное в современном человеке
  • Психологическое введение в историю дуалистических движений с особым отступлением в богомильское движение
  • Я-психология и религия
  • Понятия индивидуума и личности у Юнга и в православной святоотеческой традиции

Владета Еротич - Психологическое и религиозное бытие человека - Предисловие

Дорогой читатель, в твоих руках оказалась необычная и ценная книга, вышедшая из-под пера ученого, представляющего среди наших признанных и авторитетных авторов редкое и необычное явление. В личности доктора Владеты Еротича, психиатра и профессора пастырской психологии Православного богословского института в Белграде, гармонично и плодотворно соприсутствуют религиозный человек, христианин и мыслитель, подвижник веры и работник науки, психолог и богослов. О таком двуедином составе автора, особо поощрительном в наше время односторонней монофизитской «духовности», идеологического идолопоклонства и одномерных людей, не доросших до личностного способа существования, свидетельствуют все его тексты, опубликованные до сегодняшнего дня, а эта книга подтверждает вышесказанное еще в большей степени, чем все предыдущие. И в самом деле, она излучает обаяние авторской личности, авторской верности жизненному, духовному и научному вдохновению и тем самым синтезирует всю целокупность его творчества вплоть до настоящего времени.
Если данное произведение рассматривать как единство научной активности Еротича и богословских исследований, то само заглавие труда — «Психологическое и религиозное бытие человека» — следует воспринимать как наилучший и наиболее мощный синопсис или эссенцию содержания книги.
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Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2019
Author brat Aleksey
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