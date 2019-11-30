Владета Еротич - Психологическое и религиозное бытие человека

Человек есть, помимо прочего, несомненно, и душевное существо, но не менее и homo religiosus, существо веры, открытое святости, богонаправленное существо. Имеются между тем психологи и психотерапевты, которые, удивляясь богатству и неохватности человеческой душевности, теряют из виду именно его душу и не догадываются, что «душевность» и есть бытийный корень и души, и личности в ее психофизической и духовной целостности. Но есть, к сожалению, богословы, которые настолько заняты экстатичным созерцанием и сверхумными размышлениями перед божественными таинствами, что не успевают обратить свои пламенные взоры на рядового горемычного человека обыденности, чаще всего отягченного узами преходящего и греховного, но все же всегда жаждущего справедливой жизни, спасения, смысла, доброты, красоты, истины и святыни.

Человек есть, помимо прочего, несомненно, и душевное существо, но не менее и homo religiosus, существо веры, открытое святости, богонаправленное существо. Имеются между тем психологи и психотерапевты, которые, удивляясь богатству и неохватности человеческой душевности, теряют из виду именно его душу и не догадываются, что «душевность» и есть бытийный корень и души, и личности в ее психофизической и духовной целостности. Но есть, к сожалению, богословы, которые настолько заняты экстатичным созерцанием и сверхумными размышлениями перед божественными таинствами, что не успевают обратить свои пламенные взоры на рядового горемычного человека обыденности, чаще всего отягченного узами преходящего и греховного, но все же всегда жаждущего справедливой жизни, спасения, смысла, доброты, красоты, истины и святыни.

Д-р Еротич в своей книге, как и в самой жизни и трудах, сумел пройти между Сциллой психологии без Бога и души, соответствующей психотерапии без истинного исцеления, без спасения души как предпосылки спасения человека, и Харибдой богословия, не желающего отвечать на болезненные вопросы, переживаемые человеком из крови и плоти, и поэтому душевным и духовным даже в глубочайшем падении своей боголикой человечности.

Наш автор верою знает, а жизненным опытом проверил знание, которое ему даровала его христианская вера, — что лекарь душ и телес наших есть Бог Единый, Отец и Сын и Дух Святой. Но если Бог во Христе Святым Духом Спаситель человека и всего человечества, то Он также и превосходный психиатр, а следовательно, нет богословия, которое, претендуя на честное имя православного, евангельского и церковного богословия, не было бы сущностно и неизбежно психотерапией и сотериологией. Научная психология и психотерапия имеют свои границы и закономерно вливаются в богословие и благодатную аскетику православия. Но Христос есть воплотившийся Бог любви, Богочеловек, поэтому и богослов, и духовник, и пастырь с даром рассуждения должны познавать, признавать и плодотворно использовать предвидения и достижения человеческого научного, психологического и психотерапевтического интроспективного, аналитического способа действий в процессе самопознания и самоопределения. Потому что и такое поведение, и использование плодов, приносимых человеческим даром, есть знаки божественного присутствия. Иногда полностью, а иногда в недостаточной мере, но все же именно они составляют необходимую часть органической целостности и полноты, которую мы знаем как «новую тварь», как человека «во Христе».