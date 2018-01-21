Книга Иуды — богословско-литературная антология об апостоле из двенадцати первых учеников Господа нашего Иисуса Христа. Она отражает историю восприятия образа в разные эпохи и у разных авторов — со времени событий, о которых рассказывает Евангелие, до наших дней.

Иуда Искариот — самая легендарная и символическая личность эпохи жизнеутверждающих евангельских событий. Его трагическая судьба отмечена позором и проклятием, но при этом она зеркальна судьбе Христа в Его страстях и славе и неотделима от нее. С первых веков христианства и до наших дней интерес к житию и деянию Иуды Искариота пробивается сквозь ставший хрестоматийным церковный штамп, закрепленный за ним словом «предатель». Апостола Иуду не обошла ни одна экзегетическая традиция, созданная богословствующим разумом как последователей Христа, так и его противников.

Антология не является текстологическим исследованием, собранный материал воспринимается как данность историческая, легендарная или литературная; она отражает различные ракурсы восприятия образа Иуды в историческом преломлении; она является домыслом и вымыслом его короткой жизни длиною в вечность. Книга Иуды насквозь апокрифична, некоторые главы ее с привкусом ереси, иные апологетичны.

Иуда Искариот остается каноническим предателем, но апофеоз его апостольства совпадает со Страстной неделей и при формальном подходе к определению дня его памяти получается, что Христос и Иуда погибли в один день. Загадка Промысла Божия не имеет однозначного ответа, и поиск его в плодах литературного богословия не лишен некоего сатанинского соблазна с Божьего попущения. Апостол Иуда только как символ предательства неубедителен, есть нечто сокровенное в этом евангельском свидетельстве.

Книга Иуды

[сост., предисл., коммент. С. Ершова]

СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»

ООО «Книга по Требованию», 2016. 414 с.

(Серия «Александрийская библиотека»)

ISBN 978-5-521-00040-1

Книга Иуды - Содержание

С. Ершов. Трагедия и драма Иуды Искариота

НОВЫЙ ЗАВЕТ ОБ ИУДЕ ИСКАРИОТЕ

Из Евангелия от Матфея

Из Евангелия от Иоанна

Из Деяний апостолов

ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ ОБ ИУДЕ

Ориген Александрийский Толкование Писаний об апостоле Иуде

Палий Иераполъский Учение Христа о Царствии Небесном в восприятии апостола Иуды

Се. Ефрем Сирин Из толкования на евангельские события, связанные с Иудой Искариотом

Сет. Иоанн Златоуст О предательстве Иуды

При. Максим Исповедник <О тайне имени Иуды>

Св. Ириней Лионский Из книги первой «Против ересей»

Св. Епифаний Кипрский Панарион

АПОКРИФЫ

Евангелие Иуды

Евангелие от Варнавы

Сказание об Иуде предателе

Из «Арабского Евангелия детства»

ЛИТЕРАТУРНО-БОГОСЛОВСКИЕ ЭССЕ

Сет. Иннокентий Херсонский Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа

М. Д. Муретов Иуда предатель

Дмитрий Мережковский Иуда предатель

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛ

Клеменс Брентано Трагедия Иуды

Леонид Андреев Иуда Искариот и другие

Алексей Ремизов Гнев Ильи Пророка

Василий Розанов Трепетное дерево

Книга Иуды - Св. Ефрем Сирин - Из толкования на евангельские события, связанные с Иудой Искариотом

Толкование на Преображение, где явились Иисусу Христу Моисей и Илия, а были с Ним на горе только трое учеников

Почему же не всех учеников взял с Собой? Потому, что среди них был Иуда, чуждый царства, который недостоин был того, чтобы вести его туда, но и одного его оставлять не следовало, так как по причине избрания Того, Кто призвал его к этой должности, он казался людям совершенным. Господь же избрал его тогда, когда тайный замысел его был еще неизвестен. Ведь если неправедность его была известна, то ученики, товарищи его, знали бы о ней. Господь же знал, что он будет предателем, и тогда сказал: «один из вас предаст Меня» (Мф. 26:21), и ему начал говорить: «вот он», тогда отделил его от остальных товарищей.

Но зачем избрал его, или потому что ненавидел его? зачем же еще сделал его распорядителем и носителем кошелька? Во-первых, затем, чтобы показать совершенную любовь Свою и благодать милосердия Своего; потом, чтобы научить церковь Свою, что хотя в ней бывают и ложные учителя, однако (самое) учительское звание истинно, ибо место Иуды предателя не осталось праздным; наконец, чтобы научить, что хотя и бывают негодные управители, однако правление Его домостроительства истинно. Таким образом, Господь умыл ноги Иуды, но по умовении он поднялся (и) теми же ногами ушел к убийцам Его. Господь поцеловал его (Иуду), который поцелуем дал знак смерти разыскивавшим Его, и простер хлеб той руке, которая, простершись, приняла цену за Него и продала Его убийцам.

О Тайной Вечере

«Можно было продать это миро за триста динариев и отдать бедным» (Ин. 12:5). Это сказал Иуда, которому Господь, усмотревши в нем жажду денег, поручил раздачу денег как распорядителю и носителю кошелька. Дабы насытился и не делался предателем ради денег. Потому что полезнее было ему красть серебро, чем предавать Творца серебра. Ведь кому иному (кроме Иуды, которого надлежало исправить) нужен был кошелек там, где налицо было чудо пяти опресночных хлебов, или вина из воды, или врачевания, данного глазам сына Тимеева (Мк. 10:46), или то чудо, которое произошло при взимании дидрахмы? «Не радуйтесь, — говорит, — что бесы повинуются вам, поелику и Иуда Искариот изгнал бесов, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10:20); Иуда же написан на земле вместе с распинателями Господа.

Иуда изгнал демонов, дабы сам враг Господа разъяснил товарищам своим — распинателям, действительно ли чрез Вельзевула Господь изгонял бесов, и дабы предатель постыдился, если бесы убоялись того, кто был вор, и выходили вон, тогда как вор серебра не убоялся Господа серебра. Бьггь может, однако, он понял это и потому надел на себя веревку и повесился. А чтобы не сказали, что Господь Сам избрал предателя учеником Своим, не зная об этом, (для сего) сказал: «один из вас диавол» (ср. Ин. 6:71), скрывая имя Иуды для того, чтобы не обесславить его (на тот случай), если он захочет принести покаяние. Когда умывал им ноги, то не начал с Симона, первого из учеников. Ибо если первый из ангелов при таком положении (когда возвышен был к славе первенства) оставил честь славы своей, то каким образом первый из учеников мог бы устоять в степени чести своей? Не научился ли бы он скорее подражать первому из ангелов?