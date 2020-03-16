Есенин Сергей - Лучшие стихи и биография
Творчество Сергея Есенина принадлежит к числу самых заметных явлений русской лирической поэзии. Оно оригинально, самобытно, проникновенно, соотносимо с болью и горечью человеческой души, ее внутренней песней.
Произведения Есенина вызвали у его современников колоссальный резонанс. Беспощадный критик серебряного века Зинаида Гиппиус насмешливо и зло пародировала его костюмы и манеру себя держать, поэт Сергей Городецкий и писатель Иванов-Разумник относились к Есенину, напротив, тепло и дружелюбно. Близкий друг поэт Николай Клюев в начале их взаимоотношений, как и многие, страстно Есенина обожал, но под конец любовь сменилась чуть ли не ненавистью. Есенина, действительно, многие ненавидели. За славу и успех, за народное признание и слишком очевидный талант, который ничем нельзя было заглушить: ни вином, ни жизненными коллизиями, ни женщинами, которые любили поэта до безумия.
Биография Сергея Есенина яркая, памятная. Она полна красок, городов, стихов и людей, с которыми поэта сводила судьба, начиная от последней императрицы (слушала его произведения, «печальные как сама Россия», когда Есенин был определен на военную службу в санитарный поезд, что стоял в Царском Селе) до известных политических деятелей революции, друзей-писателей, врагов-завистников, почитателей и убийц. Сергей Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии, в крестьянской семье. С 1912 года вместе с отцом жил в Москве, где сначала работал в книжном магазине, а затем, с марта 1913 года, устроился в типографию. Есенин не просто хотел славы — он ее жаждал. В 1915 году отправился искать счастья в журналах Северной столицы. Сразу с поезда пошел к знаменитому Александру Блоку. Тот, назвав Есенина «талантливым крестьянским поэтом-самородком», ввел его в круг поэтов. Перед петербургской творческой интеллигенцией Есенин изображал «наивного, простодушного паренька», хотя ни простодушия, ни наивности в нем никогда не было.
Есенин Сергей - Лучшие стихи и биография
вступ. ст. и коммент. Н. Щербак. – Москва: Издательство АСТ, 2017. –
314, [1] с. – (Мировые шедевры. Иллюстрированное издание).
ISBN 978-5-17-102339-3
Есенин Сергей - Лучшие стихи и биография - Содержание
Нина Щербак. «Мы все в эти годы любили, Но, значит, Любили и нас…»
«Вот уж вечер. Роса…»
«Там, где капустные грядки…»
«Поет зима – аукает…»
«Выткался на озере алый свет зари…»
Подражание песне
«Дымом половодье…»
Калики
«Сыплет черемуха снегом…»
«Под венком лесной ромашки…»
«Хороша была Танюша, краше не было в селе…»
«Темна ноченька, не спится…»
Моя жизнь
«Матушка в Купальницу по лесу ходила…»
Что прошло — не вернуть
«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха…»
«Задымился вечер, дремлет кот на брусе…»
Береза
Пороша
Пасхальный благовест
«С добрым утром!»
Молитва матери
Ямщик
«Троицыно утро, утренний канон…»
«Зашумели над затоном тростники…»
«Пойду в скурье смиренным иноком…»
«Край любимый! Сердцу снятся…»
«По селу тропинкой кривенькой…»
В хате
«Гой ты, Русь, моя родная…»
«Я пастух, мои палаты…»
«Сторона ль моя, сторонка…»
«По дороге идут богомолки…»
«Край ты мой заброшенный…»
«Шел Господь пытать людей в любови…»
«Черная, потом пропахшая выть!..»
«Топи да болота…»
Узоры
Черемуха
«Что это такое?..»
«Тебе одной плету венок...»
Девичник
«На небесном синем блюде…»
Вечер
«На плетнях висят баранки…»
«Заглушила засуха засевки…»
«В том краю, где желтая крапива…»
Побирушка
«Не бродить, не мять в кустах багряных…»
«Я снова здесь, в семье родной…»
«Устал я жить в родном краю…»
Песнь о собаке
Корова
«Туча кружево в роще связала...»
«Пропавший месяц…»
«Нощь и поле, и крик петухов...»
«Даль подернулась туманом…»
«Запели тесаные дроги…»
«За темной прядью перелесиц…»
Осень
«О красном вечере задумалась дорога…»
«О товарищах веселых…»
«За горами, за желтыми долами…»
«Опять раскинулся узорно…»
«Прячет месяц за овинами…»
Молотьба
«За рекой горят огни…»
Поминки
«Белая свитка и алый кушак…»
«В лунном кружеве украдкой..»
«Покраснела рябина…»
«Там, где вечно дремлет тайна…»
Лисица
«О Русь, взмахни крылами…»
«Не напрасно дули ветры…»
«Разбуди меня завтра рано…»
«Где ты, где ты, отчий дом…»
«Проплясал, проплакал дождь весенний…»
«Нивы сжаты, рощи голы…»
«О верю, верю, счастье есть!..»
«Я по первому снегу бреду…»
«Песни, песни, о чем вы кричите?..»
«Вот оно, глупое счастье…»
«Гляну в поле, гляну в небо…»
«Гаснут красные крылья заката…»
«Я покинул родимый дом…»
«Заметает пурга…»
«Зеленая прическа…»
«Хорошо под осеннюю свежесть…»
«Закружилась листва золотая…»
Мариенгофу
«Душа грустит о небесах…»
Хулиган
«По-осеннему кычет сова…»
«Не жалею, не зову, не плачу…»
«Не ругайтесь! Такое дело!..»
«Все живое особой метой»
«Да! Теперь решено. Без возврата…»
«Я обманывать себя не стану…»
«Эта улица мне знакома…»
«Мне осталась одна забава…»
«Заметался пожар голубой…»
«Ты такая ж простая, как все…»
«Пускай ты выпита другим…»
«Дорогая, сядем рядом…»
«Мне грустно на тебя смотреть…»
«Ты прохладой меня не мучай…»
«Вечер черные брови насопил…»
«Я усталым таким еще не был…»
«Годы молодые с забубенной славой…»
Письмо к матери
Пушкину
«Мы теперь уходим понемногу…»
Сукин сын
«Этой грусти теперь не рассыпать…»
«Низкий дом с голубыми ставнями…»
«Отговорила роща золотая…»
«Издатель славный! В этой книге…»
Письмо к женщине
«Улеглась моя былая рана…»
«Я спросил сегодня у менялы…»
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
«Никогда я не был на Босфоре…»
«Свет вечерний шафранного края…»
«Ты сказала, что Саади…»
«Воздух прозрачный и синий…»
«Золото холодное луны…»
«Голубая родина Фирдуси…»
«В Хороссане есть такие двери…»
«Быть поэтом – это значит то же…»
«Руки милой – пара лебедей…»
«Отчего луна так светит тускло…»
«Глупое сердце, не бейся!..»
«Заря окликает другую…»
«Несказанное, синее, нежное...»
«Голубая да веселая страна…»
«Спит ковыль. Равнина дорогая…»
Собаке Качалова
Песня
«Ну, целуй меня, целуй…»
«Неуютная жидкая лунность…»
«Вижу сон. Дорога черная…»
«Видно, так заведено навеки…»
«Я иду долиной. На затылке кепи»
«Я помню, любимая, помню…»
«Листья падают, листья падают…»
«Гори, звезда моя, не падай…»
«Над окошком месяц. Под окошком ветер…»
«Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся…»
«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..»
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Сестре Шуре («Я красивых таких не видел…»)
Сестре Шуре («Ты запой мне ту песню, что прежде…»)
Сестре Шуре («В этом мире я только прохожий…»)
«Голубая кофта. Синие глаза…»
«Снежная замять крутит бойко…»
«Вечером синим, вечером лунным…»
«Не криви улыбку, руки теребя…»
«Плачет метель, как цыганская скрипка…»
«Ах, метель такая, просто черт возьми!..»
«Снежная равнина, белая луна…»
«Сочинитель бедный, это ты ли…»
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…»
«Какая ночь! Я не могу…»
«Не гляди на меня с упреком…»
«Ты меня не любишь, не жалеешь…»
«Может, поздно, может, слишком рано…»
Все мы бездомники .
«До свиданья, друг мой, до свиданья…»
Черный человек
Анна Снегина
Литература
Есенин Сергей - Лучшие стихи и биография - Все мы бездомники
Есенин написал это стихотворение — признание перед последним приездом домой — 20 сентября 1925 года. А 23 числа Татьяна Федоровна в последний раз видела его живым. Ей было пятьдесят, когда она похоронила сына. Эта утрата стала горестным рубежом в ее дальнейшей жизни. Она часто ходила в церковь, много молилась, хранила у себя разрешительную молитву, которая читается священником над телом в момент погребения и вкладывается в руки почившему. Хранила ее для себя.
Все мы бездомники
Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.
Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.
Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться –
Чайная чашка скользит из рук.
Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай – под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.
Много я видел и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.
Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.
А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне – осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.
20 сентября 1925 г.
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