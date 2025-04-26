Зачем вообще нужна эта книга?

Не исключено, что у вас возник такой вопрос, как только вы увидели эту книгу. В конце концов, ведь никто не пишет книги о том, как смотреть телевизор. А слушать проповедь даже легче, потому что не нужно осваивать пульт дистанционного управления. Все, что от вас требуется, это сесть, постараться не уснуть до конца проповеди, и - вуаля! - вы прослушали ее, миссия выполнена! Ведь проповедь - это не активное, а пассивное действие, это то, что делают с вами, а не вы сами. Зачем же нужна инструкция, как что-то делать, если делать ничего не надо и прослушивание проповедей ничем не отличается от просмотра новостей по телевизору? Я вас разочарую: это совершенно не то же самое! После притчи о сеятеле Иисус говорит: «Наблюдайте, как вы слушаете» (Лк. 8:18). Далее он говорит, что, если мы будем слушать одним способом, нам дадут больше, но если мы будем слушать по-другому, у нас отнимут даже то, что, как мы думаем, у нас есть. То, как мы слушаем, - жизненно важный вопрос. Можно иметь уши, которые не слышат (Мк. 8:18), или слышать, но ничего не понимать (Мк. 4:12). Слушать проповеди - дело рискованное: это может как навредить вашему здоровью, так и приблизить вас к спасению. Но совершенно точно каким-то образом это на вас повлияет. Есть книги и курсы, которые помогают людям научиться говорить проповеди (я когда-то преподавал один из них!). Но из написанного за последние 200 лет я не нашел ничего о том, как слушать проповеди1. Поэтому мы сделаем то, к чему призывает Иисус: хорошенько подумаем над тем, как слушать. Сначала мы рассмотрим семь секретов эффективного слушания, затем разберемся, как слушать плохие проповеди. И наконец, мы подумаем о том, что мы, как слушатели, можем сделать, чтобы улучшить качество проповедей.

Эш Кристофер - Слушайте!

Практическое руководство, как слушать проповеди

© Перевод на русский язык. ООО «Фэйвердэйл», 2022 © Оформление. Издатель А. Н. Вараксин, 2022 43 стр

ISBN 978-985-7299-02-7

Эш Кристофер - Слушайте! - Содержание

Зачем вообще нужна эта книга?

7 секретов, как эффективно слушать проповеди

1. Ожидайте, что Бог будет говорить

2. Признайте, что Богу лучше знать

3. Проверяйте, говорят ли проповедник и библейский текст об одном и том же

4. Слушайте проповедь в церкви, а не онлайн

5. Будьте в церкви каждую неделю

6. Делайте, что говорит Библия

7. Делайте прямо сейчас, что говорит Библия, - и радуйтесь!

Как слушать плохие проповеди

Как слушать скучную проповедь

Как слушать проповедь, в которой есть ошибки в толковании Библии

Как слушать еретическую проповедь

Как повлиять на качество проповедей, которые вам приходится слушать

7 советов, как «зарядить» проповедников на хорошую проповедь