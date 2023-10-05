Когда я был еще молодым служителем, меня попросили провести на одной конференции семинар. Неожиданно для самого себя я предложил тему «Депрессия у служителей». Хотя я не мог говорить об этой теме на основании своего личного опыта, я все же хорошо представлял, что значит бороться с хандрой. Мне была знакома и апатия после воскресенья, и иррациональная тревога о своем здоровье, и глубокое разочарование от того, что мое служение, мягко говоря, не идеально.

Меня изумило количество людей, пришедших на мой семинар. Они пришли не ради известного спикера. Меня никто не знал на конференции, на которой выступало много знаменитостей. В зале не осталось свободных мест не из-за спикера, а из-за темы. Я до сих пор ярко помню, как был поражен наивными вопросами активных членов церкви, которые сами не были пасторами, — они совершенно не представляли, какой стресс испытывает пастор. Можно уверенно сказать, что большинство общин не знают о существовании этой проблемы и не представляют, что значит для пастора и его семьи испытывать выгорание. Ему подвластны все люди, и оно появилось не в двадцать первом веке.

Еще 500 лет назад Мартин Лютер знал, что значит быть перегруженным. Хотя ему вряд ли было известно понятие выгорания, его периодическая меланхолия вполне подходит под это определение. После встречи с пророками Ваала Илия был опустошен, угрозы Иезавели напугали его. Он говорит как человек, совершенно потерявший ориентиры: «С меня хватит. Забери мою жизнь. Лучше бы я умер». Прежде чем критиковать его за такие слова, нам самим стоило бы вспомнить те моменты, когда после «успешного» служения мы чувствовали себя разбитыми. Разве не бывало так, что после встречи, на которой нам удалось оказать духовную помощь другому, мы необъяснимо начинали паниковать и впадать в уныние из-за собственных проблем? Сколько раз без видимых на то причин мы чувствовали себя брошенными и одинокими и отчаянно искали чьей-либо поддержки?

Кристофер Эш - Рвение без выгорания: Как научиться приносить себя в живую жертву

пер. с англ.

Минск : А. Н. Вараксин, 2023, 112 с.

ISBN 978-985-7299-70-6

Кристофер Эш - Рвение без выгорания: Как научиться приносить себя в живую жертву - Содержание

Благодарности

Предисловие

Истории с края

Жертва и выгорание — не одно и то же

Мы сотворены из праха

Семь ключей

1. Нам нужен сон, Богу — нет

2. Нам нужен субботний отдых, Богу — нет

3. Нам нужны друзья, Богу — нет

4. Нам нужно внутреннее обновление, Богу — нет

5. Предостережение: берегитесь звездности!

6. Ободрение: оно стоит того!

7. Удовольствие: радуйтесь благодати, а не дарам

Я буду служить Господу

Что такое выгорание на самом деле?

Рекомендуемая литература