Эшби - Христианская йога
Книга Эшби Муаты «Христианская йога: Введение в историю и философию мистического христианства», изданная в 2025 году, представляет собой кросс-культурное исследование, направленное на раскрытие тайных, мистических аспектров христианского учения. Автор выдвигает смелую гипотезу о том, что Иисус Христос был практиком йогических техник, корни которых уходят в духовные традиции Древнего Египта и Индии. Эшби стремится доказать, что современное христианство сохранило лишь внешнюю обрядовую форму, утратив при этом внутреннюю «технологию» духовной трансформации, которую он называет универсальной наукой йоги. Опираясь на гностические тексты Библиотеки Наг-Хаммади и древнеегипетские герметические писания, книга предлагает читателю путь от исторического образа Иисуса к внутреннему состоянию «Христовости».
Автор использует методологию сравнительного религиоведения и трансперсональной психологии, чтобы проследить эволюцию символов и ритуалов — от африканских и египетских истоков до их ассимиляции иудаизмом и ранним христианством. В работе детально анализируется влияние восточных систем, таких как Веданта и буддизм, на формирование христианского мистицизма. Издание служит своеобразным мостом между западной теологией и восточной метафизикой, предлагая рассматривать Библию не как сборник мифов, а как практическое руководство по достижению просветления и «Царствия Небесного» через медитацию, самопознание и этическое очищение.
Эшби Муата - Христианская йога: Введение в историю и философию мистического христианства
М.: ООО Книжное издательство «София», 2025. — 619 с.
ISBN 978-5-907525-71-9
Эшби Муата - Христианская йога - Содержание
Вводные разделы: Предисловие автора о личном духовном поиске и библейские обоснования йогической практики.
Глава 1. Истоки мироздания и философии: Происхождение человечества, мифы о сотворении мира и корни философии йоги.
Главы 2–3. Древнеегипетские корни:
Связь иудаизма с Эфиопией и Древним Египтом.
Африканская родословная Иисуса и эволюция символа креста.
Главы 4–5. Сравнительная мистика и Писания:
Влияние Индии, зороастризма и даосизма на христианство.
Сопоставление Десяти заповедей с Предписаниями Маат. Гностическое христианство.
Глава 6. История церкви: Развитие коптской церкви, влияние друидов, греческой философии и движение «Нью-Эйдж».
Главы 7–9. Основы практики и онтология:
Введение в христианскую йогу, роль учителя и инициации.
Женский аспект Бога и концепция Бога как Абсолюта.
Главы 10–11. Символизм и образ жизни:
Глубинное значение ритуалов, крещение истиной и природа сознания.
Этика: вегетарианство, здоровье ума и трансформация эго.
Глава 12. Медитация: Практическое руководство по переходу от «Иисуса к Христу» и хронология мировых религий.
Comments (1 comment)