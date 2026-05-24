Эшельман - Церемониальная Магия

Первой целью в этом списке является генерация магической силы. Она необходима для того, чтобы у мага не только сохранялись, но даже возрастали способности к практике его Искусства. Обратим внимание, что объектом является магическая сила. Я отличаю её от мистической силы. По крайней мере на начальном этапе мы можем подразумевать под ней Йециратическую силу. Но источником её, как и всех реальных духовных энергий, является чисто божественный мир Ацилут.

Не требуется никаких усилий, чтобы определить этическую обоснованность этой операции. Это врождённое право — нет, это даже Право Бытия каждой Бессмертной Звезды,за пределами соображений о рождении и смерти — иметь доступ к беспредельному запасу энергии для исполнения её Истинной Воли. Хотя цель, к которой, в конечном итоге,будетнаправленаэтаэнергия,подлежитобычнымэтическимобду-мываниям, само открытие своей необусловленной Энергии, пожалуй — единственная чистейшая магическая операция из всех,которые только можно предпринять. (См. окончательные выводы Кроули в его эссе «Энергия» из «Небольших эссе относительно истины».)

Поставив эту операцию под номером 1, я подразумевал символическую связь между ней и Кетер. Однако, в данном случае, на практике я вижу эту нумерацию в большей степени как каталогизирующий индекс, чем как таблицу соответствий. Кетер, если здесь таковая подразумевается, должна быть Кетер мира Йецира, которую довольно легко представить как Точку Истока, где возникают первичные энергии, осаждающиеся в Мире Йецира. Хайот Ха-Кодеш — «Священные животные», которые представляют собой ангельский хор Кетер в её магическом проявлении на Йециратическом уровне — вполне могут быть приведены в действие как четыре божественных силы формированием Пентаграмм и т. д.

Тем не менее, я думаю,что эту операцию лучше понимать как ритуал Хокмы. Хотя Кетер мира Йецира тоже можно использовать, сама идея Кетер в большей степени мистическая,чем магическая. Как Кетер, так и Хокма соответствуют Йод и таким образом представляют собой первичный импульс, но Кетер среди 32 Путей Мудрости соответствует Непостижимый Разум, свет,дарующий «познание первоосновы, не имеющей начала... без которого ни одно творение может существовать». Хокму, напротив, называют Сияющим (или Просветляющим) Сознанием. Тогда как Кетер есть Венец Всего, Хокма — «венец творения»,то есть Кетер Брия. Это — не Единство,но «Великолепие Единства» и «Вторая Слава». Хокма,похоже,самый высокий функциональный уровень для целей,не являющихся чисто мистическими.

Джеймс Эшельман – Церемониальная Магия

Издательство – «Клуб Касталия»

Москва – 2017 г. / 228 с.

