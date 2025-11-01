Эскол - Дорогой Тимофей - Письма служителю
Я думал, что это жестокая шутка. Я словно стал жертвой какого- то вселенского заговора разбить мое счастье и наказать меня за суровое отношение к пасторам. Я с детства в церкви и за свои шестнадцать лет насмотрелся на сменявших друг друга пасторов. Я привык несправедливо осуждать их, преувеличивая промахи, игнорируя жертвенность и делая вид, будто сам я никогда не буду подвержен тем же недостаткам.
Но однажды поздно вечером я лежал на постели, и у меня было такое тянущее чувство, что Бог призывает меня быть пастором. Школу не успел закончить, а жизнь уже пошла под откос! Так мне тогда казалось. За следующие пять лет, когда Бог подкреплял это внутреннее призвание через водительство и подтверждение в церкви, моя дилемма только усугублялась. Ведь я скептически смотрел на пасторское служение, но был уверен, что именно к этому Бог направляет мою жизнь. И тогда я стал искать работу в социальной сфере, полагая, что такая работа поможет заглушить это внутреннее побуждение стать служителем.
Пока я рассматривал вариант пойти работать с трудными подростками, я получил приглашение стать пастором баптистской церкви «Рок Прэйри» в Колледж-Стейшн, штат Техас. После двух недель душевных терзаний я принял это приглашение. Это было 31 октября 1978 года, и этот день стал началом реформации моего отношения к пасторам и пасторскому служению. Очень скоро я понял, насколько греховной была моя критичность. Если бы в той церкви обо мне судили так же, как я раньше судил, мне бы не продержаться там и двух месяцев. Но они были терпеливы, добры и снисходительны ко мне. Они сносили мои ошибки, пока я возрастал в роли пастора. По благодати Божьей они с большим долготерпением переносили мои многочисленные недостатки. Поэтому та община навсегда заняла особое место в моем сердце.
Оглядываясь на ошибки, допущенные на раннем этапе пасторского служения, я понимаю, что многих из них можно было избежать, если бы я получил добрый совет и внял ему.
Томас Эскол - Дорогой Тимофей: Письма служителю
Саратов.: Евангелие и жизнь, 2016. — 322 с.
ISBN 978-5-4420-0505-9
ISBN 978-5-4420-0505-9
Томас Эскол - Дорогой Тимофей: Письма служителю - Содержание
Предисловие
Об авторах
Об авторах
- 1. Расставь приоритеты. Том Эскол
- 2. Наблюдай за собой. Конрад Мбеве
- 3. Люби свою семью. Тед Трипп
- 4. Люби свою паству. Тед Крайстмэн
- 5. Заучивай тексты Писания. Энди Дэвис
- 6. Непрестанно молись. Мартин Холдт
- 7. Вырабатывай смирение. Ч. Дж. Махейни
- 8. Будь мужествен. Билл Эскол
- 9. Совершай дело благовестника. Марк Девер
- 10. Работай с людьми. Фред Мэлоун
- 11. Вникай в учение. Раймонд Перрон
- 12. Продолжай учиться. Лигой Дункан
- 13. Учись у пуритан (часть 1). Джоэл Бики
- 14. Учись у пуритан (часть 2). Джоэл Бики
- 15. Проповедуй Слово. Роджер Эллсворт
- 16. Поклоняйся в духе и истине. Терри Джонсон
- 17. Наставляй братьев. Стив Мартин
- 18. Заботься о народах. Фил Ньютон
- 19. Пробуждением не пренебрегай. Рей Ортланд
- 20. Найди свое место. Джефф Томас
Список рекомендуемой литературы
Томас Эскол - Дорогой Тимофей: Письма служителю - Люби свою семью
Дорогой Тимофей,
Спасибо, что позвонил на прошлой неделе. Благодарю Бога, что у тебя все идет хорошо в эти первые дни служения. Вы с Мэри, ваша молодая семья, весьма любезны нам с Марджи. Мы любим вас и радуемся тому, что Господь делает в вашей жизни.
Хочу поделиться с тобой некоторыми идеями о семейной жизни пастора. Рад был узнать, что ты стараешься быть человеком Божьим не только за кафедрой и в церкви, но и у себя дома.
Как ты знаешь, одно из необходимых условий для евангельского служения—примерная семейная жизнь: «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3:4-5).
Спасибо, что позвонил на прошлой неделе. Благодарю Бога, что у тебя все идет хорошо в эти первые дни служения. Вы с Мэри, ваша молодая семья, весьма любезны нам с Марджи. Мы любим вас и радуемся тому, что Господь делает в вашей жизни.
Хочу поделиться с тобой некоторыми идеями о семейной жизни пастора. Рад был узнать, что ты стараешься быть человеком Божьим не только за кафедрой и в церкви, но и у себя дома.
Как ты знаешь, одно из необходимых условий для евангельского служения—примерная семейная жизнь: «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3:4-5).
Дом—это церковь в миниатюре. Те же духовные качества, благодаря которым пастору доверяют дома, будут придавать уверенности и людям в церкви, где он служит. Духовная сила, которая помогает его семье с радостью следовать его руководству, будет внушать уверенность церкви, что она в хороших руках. Семейная жизнь — это не просто место, где проявляют пасторские навыки. Это еще и кузница, где эти навыки куют.
Семейная жизнь либо прибавит тебе авторитета, либо лишит его. Можешь представить себе, чтобы в церкви женщина доверяла пастору, чья жена несчастна? Разве будут люди считать надежным духовным руководителем человека, если у него дети непокорные или забитые и подавленные? Всякий раз, когда ты проповедуешь Слово, даешь совет, утешаешь и ободряешь скорбящих, положение дел в твоей семье будет придавать вес твоим словам. Цель благочестивых семейных отношений не в том, чтобы иметь авторитет, а в том, чтобы славить Бога, однако люди, которым ты служишь, будут внимательно следить за твоей семейной жизнью.
Сильно загруженный пастор часто разрывается между нуждами семьи и нуждами церкви. Если хорошо подумать, между призванием к семейной жизни и призванием к евангельскому служению нет никакой конкуренции. Когда ты служишь своей семье, ты служишь церкви. Любые инвестиции в семью приносят огромные дивиденды церкви. Ты показываешь пример людям, которым служишь, как евангельские добродетели влияют на семью.
Размышляя о твоих вопросах по поводу семейной жизни, я подумал, что можно выделить три общих категории, чтобы тебе было легче ориентироваться в этой сфере: будь духовным лидером в своей семье; будь мужем и отцом в своей семье; будь защитником в своей семье.
Доброго времени..! по ссылке сообщает что The shared file has expired.
Заменил
щиро дякую, брате!
Спасибо большое за книгу
Спасибо за труд и хорошую книгу!
Большое спасибо.