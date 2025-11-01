Я думал, что это жестокая шутка. Я словно стал жертвой какого- то вселенского заговора разбить мое счастье и наказать меня за суровое отношение к пасторам. Я с детства в церкви и за свои шестнадцать лет насмотрелся на сменявших друг друга пасторов. Я привык несправедливо осуждать их, преувеличивая промахи, игнорируя жертвенность и делая вид, будто сам я никогда не буду подвержен тем же недостаткам.



Но однажды поздно вечером я лежал на постели, и у меня было такое тянущее чувство, что Бог призывает меня быть пастором. Школу не успел закончить, а жизнь уже пошла под откос! Так мне тогда казалось. За следующие пять лет, когда Бог подкреплял это внутреннее призвание через водительство и подтверждение в церкви, моя дилемма только усугублялась. Ведь я скептически смотрел на пасторское служение, но был уверен, что именно к этому Бог направляет мою жизнь. И тогда я стал искать работу в социальной сфере, полагая, что такая работа поможет заглушить это внутреннее побуждение стать служителем.



Пока я рассматривал вариант пойти работать с трудными подростками, я получил приглашение стать пастором баптистской церкви «Рок Прэйри» в Колледж-Стейшн, штат Техас. После двух недель душевных терзаний я принял это приглашение. Это было 31 октября 1978 года, и этот день стал началом реформации моего отношения к пасторам и пасторскому служению. Очень скоро я понял, насколько греховной была моя критичность. Если бы в той церкви обо мне судили так же, как я раньше судил, мне бы не продержаться там и двух месяцев. Но они были терпеливы, добры и снисходительны ко мне. Они сносили мои ошибки, пока я возрастал в роли пастора. По благодати Божьей они с большим долготерпением переносили мои многочисленные недостатки. Поэтому та община навсегда заняла особое место в моем сердце.



Оглядываясь на ошибки, допущенные на раннем этапе пасторского служения, я понимаю, что многих из них можно было избежать, если бы я получил добрый совет и внял ему.

Томас Эскол - Дорогой Тимофей: Письма служителю

Саратов.: Евангелие и жизнь, 2016. — 322 с.

ISBN 978-5-4420-0505-9

Томас Эскол - Дорогой Тимофей: Письма служителю - Содержание

Предисловие

Об авторах

1. Расставь приоритеты. Том Эскол

2. Наблюдай за собой. Конрад Мбеве

3. Люби свою семью. Тед Трипп

4. Люби свою паству. Тед Крайстмэн

5. Заучивай тексты Писания. Энди Дэвис

6. Непрестанно молись. Мартин Холдт

7. Вырабатывай смирение. Ч. Дж. Махейни

8. Будь мужествен. Билл Эскол

9. Совершай дело благовестника. Марк Девер

10. Работай с людьми. Фред Мэлоун

11. Вникай в учение. Раймонд Перрон

12. Продолжай учиться. Лигой Дункан

13. Учись у пуритан (часть 1). Джоэл Бики

14. Учись у пуритан (часть 2). Джоэл Бики

15. Проповедуй Слово. Роджер Эллсворт

16. Поклоняйся в духе и истине. Терри Джонсон

17. Наставляй братьев. Стив Мартин

18. Заботься о народах. Фил Ньютон

19. Пробуждением не пренебрегай. Рей Ортланд

20. Найди свое место. Джефф Томас

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Томас Эскол - Дорогой Тимофей: Письма служителю - Люби свою семью

Дорогой Тимофей,

Спасибо, что позвонил на прошлой неделе. Благодарю Бога, что у тебя все идет хорошо в эти первые дни служения. Вы с Мэри, ваша молодая семья, весьма любезны нам с Марджи. Мы любим вас и радуемся тому, что Господь делает в вашей жизни.

Хочу поделиться с тобой некоторыми идеями о семейной жизни пастора. Рад был узнать, что ты стараешься быть человеком Божьим не только за кафедрой и в церкви, но и у себя дома.

Как ты знаешь, одно из необходимых условий для евангельского служения—примерная семейная жизнь: «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3:4-5).



Дом—это церковь в миниатюре. Те же духовные качества, благодаря которым пастору доверяют дома, будут придавать уверенности и людям в церкви, где он служит. Духовная сила, которая помогает его семье с радостью следовать его руководству, будет внушать уверенность церкви, что она в хороших руках. Семейная жизнь — это не просто место, где проявляют пасторские навыки. Это еще и кузница, где эти навыки куют.



Семейная жизнь либо прибавит тебе авторитета, либо лишит его. Можешь представить себе, чтобы в церкви женщина доверяла пастору, чья жена несчастна? Разве будут люди считать надежным духовным руководителем человека, если у него дети непокорные или забитые и подавленные? Всякий раз, когда ты проповедуешь Слово, даешь совет, утешаешь и ободряешь скорбящих, положение дел в твоей семье будет придавать вес твоим словам. Цель благочестивых семейных отношений не в том, чтобы иметь авторитет, а в том, чтобы славить Бога, однако люди, которым ты служишь, будут внимательно следить за твоей семейной жизнью.



Сильно загруженный пастор часто разрывается между нуждами семьи и нуждами церкви. Если хорошо подумать, между призванием к семейной жизни и призванием к евангельскому служению нет никакой конкуренции. Когда ты служишь своей семье, ты служишь церкви. Любые инвестиции в семью приносят огромные дивиденды церкви. Ты показываешь пример людям, которым служишь, как евангельские добродетели влияют на семью.



Размышляя о твоих вопросах по поводу семейной жизни, я подумал, что можно выделить три общих категории, чтобы тебе было легче ориентироваться в этой сфере: будь духовным лидером в своей семье; будь мужем и отцом в своей семье; будь защитником в своей семье.