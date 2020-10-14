Хосе-Мария Эскрива - Христос проходит рядом

Эскрива - Борозда - Христос проходит рядом - Крестный путь
Еще в 1950-м году, в предисловии к 7-му изданию «Пути», отец Хосемария Эскрива обещал читателю новую встречу с ним, – в книге «Борозда», но это желание основателя Opus Dei осуществляется только сегодня, в 11-ю годовщину со дня его ухода на Небо.
На самом деле «Борозда» была готова к печати уже много лет назад, и отец Эскрива не раз собирался отправить ее в типографию, – но не получилось. Он объяснил это словами старой кастильской пословицы: звонящий в колокола не может участвовать в процессии. Его интенсивная деятельность основателя и главы Opus Dei, тысячи других дел в служении Церкви и человеческим душам не позволяли ему перечитать рукопись спокойно, в последний раз. Тем не менее, если не считать работы по нумерации записок и окончательному исправлению стиля, «Борозда» была давно закончена. В ней было даже название глав.
Подобно «Пути», книге, изданной тиражом более 3 миллионов экземпляров и переведенной более, чем на 30 языков, «Борозда» – плод внутренней жизни отца Эскрива и его пастырского опыта. Он написал эту книгу, чтобы помочь христианину в его духовных размышлениях. «Борозда» написана не в определенном литературном жанре и не в стиле богословского трактата, хотя отражающаяся в ней духовность, богатая и глубокая, предполагает высочайший богословский опыт.
«Борозда» устремлена к полноте христианина: не только к уму, но к душе и телу, природе и благодати, эта книга – плод не только размышлений, но и самой жизни во Христе. В ней отражены потоки движения и покой, духовная сила и мир, которые Дух Святой излил в душу отца Эскрива и души тех, кто жил рядом с ним. «Spiritus, ubi vult, spirat» – Дух дышит, где хочет. Он приносит с Собой несравнимую гармонию и глубину христианской жизни, которые нельзя заключить в тесные рамки какой-либо схемы или человеческих понятий.
Этим и обусловлена форма этой книги. Отец Эскрива никогда не хотел, чтобы в каких-нибудь делах (а тем более, в делах Божиих) «сшили костюм, и заставили человека надеть его». Он уважал Божию и человеческую свободу, и поэтому предпочитал быть внимательным наблюдателем, способным познать дары Божии, чтобы сначала учиться, а потом учить ближнего. Когда он приезжал в новую страну или встречался с новой группой людей, он обычно говорил: «Я пришел сюда, чтобы учиться». Я это часто слышал от него. Он, в самом деле, учился, – учился у Бога, у душ человеческих. И все, чему он учился, обратилось в постоянное учение для тех, кто жил рядом с ним.
Размышления основателя Opus Dei – плод его глубокого душепастырского опыта, они открывают нам целый ряд добродетелей, которые должны сиять в жизни христианина, – великодушие, храбрость, искренность, естественность, преданность, дружба, ответственность… Одно оглавление открывает нам широкую панораму человеческого совершенства и доблести сильных, которую отец Эскрива встретил в Иисусе Христе, «совершенном Боге и совершенном Человеке».
Иисус – высший человеческий идеал для христианина, ибо «Христос, Спаситель наш, открывает всего человека самому человеку». Формулу всех этих добродетелей можно найти в словах, которыми автор «Борозды» благодарит Господа за то, что Он пожелал стать совершенным Человеком, чье сердце любило и страдало до самой смерти, исполнялось радости и печали, восхищалось путями людскими и указывало нам путь, ведущий в Небо, героически подчинялось долгу и руководствовалось милостью, заботилось о богатых и бедных, о грешных и праведных!.. (813).
Сама жизнь во Христе проявляется на этих страницах – жизнь, в которой человеческое и божественное переплетаются неразрывно и неслиянно. Но не забудь, что эти раздумья, сколь человеческими они бы ни казались – такие, как я написал (и прожил) для тебя, пред Божьим Ликом, непременно останутся раздумьями священническими. Человеческие добродетели христианина, проявляющиеся в полноте и силе, указывают на зрелых мужчин и женщин, – зрелых той зрелостью, которая свойственна детям Божиим, которые знают, что Отец – рядом. Не будем себя обманывать: Бог – не тень, не какое-то далекое существо, создающее нас и бросающее. Он – не хозяин, который уйдет и больше не вернется. Мы не ощущаем Его своими чувствами, но Его существование – гораздо истиннее, чем все известные нам реальности. Бог – здесь, с нами, Он жив, Он нас видит, Он слышит нас, управляет нами, замечает самые незначительные поступки и самые скрытые наши намерения (658).
Отец Эскрива раскрывает нам значение добродетели в свете окончательной и божественной судьбы человека. Глава «После смерти» удаляет читателя от исключительно земной логики и открывает ему логику вечную (см. 879). Таким образом, человеческие добродетели христианина – гораздо выше чисто естественных добродетелей: они – добродетели детей Божиих. Чувство Богосыновства изменяет всю жизнь и бытие христианина, для которого Бог – начало и сила, позволяющая ему совершенствоваться, даже в божественном плане: Ты раньше был апатичным, нерешительным, пессимистом. Теперь ты смел, оптимистичен, уверен в себе – потому что решился, наконец, искать опору только в Боге (424).
Страдание – другой пример божественного укоренения человеческих добродетелей христианина. Христианское мужество – вовсе не стоическое принятие страдания и боли. Напротив, когда христианин обращает свои взоры ко Кресту Господню, скорбь становится источником сверхъестественной жизни, ибо вот он великий христианский переворот, обращающий боль – в плодотворное страдание, зло – в добро (887). В боли отец Эскрива видит божественное действие: Позволь шлифовать себя, и еще благодари – ведь Бог взял тебя в Свои руки, как бриллиант (235). Это божественное действие проявляется не только сейчас, но и после смерти: Чистилище – милость Божия. Оно счищает пороки с тех, кто хочет Ему уподобиться и отождествиться с Ним (889).
Хосе-Мария Эскрива - Борозда
М.: Истина и жизнь, 1996 г. - 238 с.
Книга была издана впервые в 1986 году. Продано 500.000 экземпляров на 20 языках.
«Борозда» – плод внутренней жизни отца Эскрива и его пастырского опыта. Он написал эту книгу, чтобы помочь христианину в его духовных размышлениях. «Борозда» написана не в определенном литературном жанре и не в стиле богословского трактата, хотя отражающаяся в ней духовность, богатая и глубокая, предполагает высочайший богословский опыт.
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Хосе-Мария Эскрива БОРОЗДА ПРЕДИСЛОВИЕ
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ЩЕДРОСТЬ
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ТРУСОСТЬ
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РАДОСТЬ
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ОТВАГА
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БОРЬБА
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ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ
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СТРАДАНИЕ
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СМИРЕНИЕ
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
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ИСКРЕННОСТЬ
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ПРЕДАННОСТЬ
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ПОСЛУШАНИЕ
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ХАРАКТЕР
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МОЛИТВА
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РАБОТА
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ЛЕГКОМЫСЛИЕ
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
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ПРАВДИВОСТЬ
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БЛАГОРОДНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ
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ЛИЦЕМЕРИЕ
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ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ
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ГОРДЫНЯ
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ДРУЖБА
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ВОЛЯ
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СЕРДЦЕ
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ЧИСТОТА
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МИР
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ПОСЛЕ СМЕРТИ
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ЯЗЫК
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ПРОПОВЕДЬ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ПОКАЯНИЕ
Хосе-Мария Эскрива - Христос проходит рядом
М.: Okeanos, 2001 г
Эта книга состоит из 18 проповедей св. Хосемарии Эскривы о христианском учении и христианской жизни. Издана впервые в 1973 году. Продано 467.000 экземпляров на 13 языках.
Плодотворность священства о. Эскрива, объяснимая лишь особым попечением Божиим, проявлялась в неустанной проповеди. Он с полным правом написал, что проповедь – это великая страсть священников Opus Dei. С 1925 года он посвящает себя интенсивной пастырской работе: сначала, недолгое время, – в крестьянских приходах, позже – в Мадриде, главным образом в больницах и бедных кварталах, а в 30-х годах – по всей Испании. В 1946 году он поселяется в Риме – и полем его проповеди становится весь мир.
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ХРИСТИАНСКОЕ ПРИЗВАНИЕ*
2. ТРИУМФ ХРИСТА – В СМИРЕНИИ*
3. БРАК – ХРИСТИАНСКОЕ ПРИЗВАНИЕ*
4. БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ*
5. В МАСТЕРСКОЙ ИОСИФА*
6. ОБРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ БОЖИИХ*
7. ХРИСТИАНСКОЕ УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СВОБОДЕ*
8. ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА*
9. ЕВХАРИСТИЯ, ТАЙНА ЛЮБВИ И ВЕРЫ*
10. СМЕРТЬ ХРИСТА, ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА*
11. ПРИСУТСТВИЕ ХРИСТА СРЕДИ ХРИСТИАН*
12. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ*
13. ВЕЛИКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ*
14. ЧЕРЕЗ МАРИЮ – К ИИСУСУ*
15. В ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА*
16. В СЕРДЦЕ ХРИСТОВОМ – В МИРЕ ХРИСТИАН*
17. ПРЕЧИСТАЯ ДЕВА – ИСТОЧНИК НАШЕЙ РАДОСТИ*
18. ХРИСТОС ЦАРЬ*
Хосе-Мария Эскрива - Крестный путь
М.: Okeanos, 2006
Эта книга призвана помочь в молитве, чтобы с помощью Божией пробудить в душе раскаяние, и с ним – благодарность Господу, Который искупил нас Своей кровью. Книга была издана впервые в 1981 году. Продано 386.000 экземпляров на 18 языках.
Когда духовные дети отца Хосемарии Эскривы просили у него совета, как построить внутреннюю жизнь, ему было достаточно передать им свой собственный опыт, указав путь истинного служения ... Среди всех евангельских повествований отец Эскрива особенно подробно и любовно говорил о смерти и воскресении Христовых.
***
И вот Иисуса пригвоздили к древу. Палачи безжалостно исполнили приговор. Господь уже неподвижен в Своей безграничной кротости.
Не было необходимости в таких мучениях. Он мог бы избежать горестей, унижений, насилия над Собой, неправедного суда, и позора эшафота, и гвоздей, и раны, нанесенной копьем… Но Он захотел выстрадать все это ради тебя и ради меня. А мы – сумеем ли ответить взаимностью?
Очень возможно, что в какой-то момент, перед распятием, слезы набегут на твои глаза. Не сдерживай себя… Но постарайся, чтобы эти слезы вылились в какое-то решение.
***
На кресте висит безжизненное тело – Господа. Народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь (Лк 23, 48).
Сейчас, когда ты в раскаянии, обещай Иисусу, что – с Его помощью – ты не распнешь Его опять. Скажи с верой. Повтори еще и еще раз: возлюблю Тебя, Боже, потому что с того времени, как Ты родился, Ты покоишься в моих объятиях, уверенный в моей преданности.
Стояние тринадцатое Иисуса снимают с Креста и передают Матери Переполненная горем Мария – рядом с Крестом. И Иоанн вместе с Ней. Уже темнеет, евреи торопят, чтобы быстрее сняли Господа с Креста.
После того как от Пилата было получено разрешение, которого требовали римские законы для погребения казненных, на Голгофу приехал Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия (Лк 23, 50-51). С ним был также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр около ста (Ин 19, 39).
Они не были известны как последователи учителя, не были свидетелями Его великих чудес, не сопровождали Его при триумфальном въезде в Иерусалим. Но сейчас, в тяжелую минуту, когда другие бежали, они не побоялись прийти к своему Господу.
Вдвоем взяли они тело Иисусово и передали в объятия Его Святой Матери. С новой силой охватила боль Марию:
– Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою (Песн 6, 1).
Пресвятая Мать Божия есть наша Мать, и мы не хотим и не можем оставить Ее одну.
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