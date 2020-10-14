Хосе-Мария Эскрива - Христос проходит рядом

Еще в 1950-м году, в предисловии к 7-му изданию «Пути», отец Хосемария Эскрива обещал читателю новую встречу с ним, – в книге «Борозда», но это желание основателя Opus Dei осуществляется только сегодня, в 11-ю годовщину со дня его ухода на Небо.

На самом деле «Борозда» была готова к печати уже много лет назад, и отец Эскрива не раз собирался отправить ее в типографию, – но не получилось. Он объяснил это словами старой кастильской пословицы: звонящий в колокола не может участвовать в процессии. Его интенсивная деятельность основателя и главы Opus Dei, тысячи других дел в служении Церкви и человеческим душам не позволяли ему перечитать рукопись спокойно, в последний раз. Тем не менее, если не считать работы по нумерации записок и окончательному исправлению стиля, «Борозда» была давно закончена. В ней было даже название глав.

Подобно «Пути», книге, изданной тиражом более 3 миллионов экземпляров и переведенной более, чем на 30 языков, «Борозда» – плод внутренней жизни отца Эскрива и его пастырского опыта. Он написал эту книгу, чтобы помочь христианину в его духовных размышлениях. «Борозда» написана не в определенном литературном жанре и не в стиле богословского трактата, хотя отражающаяся в ней духовность, богатая и глубокая, предполагает высочайший богословский опыт.

«Борозда» устремлена к полноте христианина: не только к уму, но к душе и телу, природе и благодати, эта книга – плод не только размышлений, но и самой жизни во Христе. В ней отражены потоки движения и покой, духовная сила и мир, которые Дух Святой излил в душу отца Эскрива и души тех, кто жил рядом с ним. «Spiritus, ubi vult, spirat» – Дух дышит, где хочет. Он приносит с Собой несравнимую гармонию и глубину христианской жизни, которые нельзя заключить в тесные рамки какой-либо схемы или человеческих понятий.

Этим и обусловлена форма этой книги. Отец Эскрива никогда не хотел, чтобы в каких-нибудь делах (а тем более, в делах Божиих) «сшили костюм, и заставили человека надеть его». Он уважал Божию и человеческую свободу, и поэтому предпочитал быть внимательным наблюдателем, способным познать дары Божии, чтобы сначала учиться, а потом учить ближнего. Когда он приезжал в новую страну или встречался с новой группой людей, он обычно говорил: «Я пришел сюда, чтобы учиться». Я это часто слышал от него. Он, в самом деле, учился, – учился у Бога, у душ человеческих. И все, чему он учился, обратилось в постоянное учение для тех, кто жил рядом с ним.

Размышления основателя Opus Dei – плод его глубокого душепастырского опыта, они открывают нам целый ряд добродетелей, которые должны сиять в жизни христианина, – великодушие, храбрость, искренность, естественность, преданность, дружба, ответственность… Одно оглавление открывает нам широкую панораму человеческого совершенства и доблести сильных, которую отец Эскрива встретил в Иисусе Христе, «совершенном Боге и совершенном Человеке».

Иисус – высший человеческий идеал для христианина, ибо «Христос, Спаситель наш, открывает всего человека самому человеку». Формулу всех этих добродетелей можно найти в словах, которыми автор «Борозды» благодарит Господа за то, что Он пожелал стать совершенным Человеком, чье сердце любило и страдало до самой смерти, исполнялось радости и печали, восхищалось путями людскими и указывало нам путь, ведущий в Небо, героически подчинялось долгу и руководствовалось милостью, заботилось о богатых и бедных, о грешных и праведных!.. (813).

Сама жизнь во Христе проявляется на этих страницах – жизнь, в которой человеческое и божественное переплетаются неразрывно и неслиянно. Но не забудь, что эти раздумья, сколь человеческими они бы ни казались – такие, как я написал (и прожил) для тебя, пред Божьим Ликом, непременно останутся раздумьями священническими. Человеческие добродетели христианина, проявляющиеся в полноте и силе, указывают на зрелых мужчин и женщин, – зрелых той зрелостью, которая свойственна детям Божиим, которые знают, что Отец – рядом. Не будем себя обманывать: Бог – не тень, не какое-то далекое существо, создающее нас и бросающее. Он – не хозяин, который уйдет и больше не вернется. Мы не ощущаем Его своими чувствами, но Его существование – гораздо истиннее, чем все известные нам реальности. Бог – здесь, с нами, Он жив, Он нас видит, Он слышит нас, управляет нами, замечает самые незначительные поступки и самые скрытые наши намерения (658).

Отец Эскрива раскрывает нам значение добродетели в свете окончательной и божественной судьбы человека. Глава «После смерти» удаляет читателя от исключительно земной логики и открывает ему логику вечную (см. 879). Таким образом, человеческие добродетели христианина – гораздо выше чисто естественных добродетелей: они – добродетели детей Божиих. Чувство Богосыновства изменяет всю жизнь и бытие христианина, для которого Бог – начало и сила, позволяющая ему совершенствоваться, даже в божественном плане: Ты раньше был апатичным, нерешительным, пессимистом. Теперь ты смел, оптимистичен, уверен в себе – потому что решился, наконец, искать опору только в Боге (424).

Страдание – другой пример божественного укоренения человеческих добродетелей христианина. Христианское мужество – вовсе не стоическое принятие страдания и боли. Напротив, когда христианин обращает свои взоры ко Кресту Господню, скорбь становится источником сверхъестественной жизни, ибо вот он великий христианский переворот, обращающий боль – в плодотворное страдание, зло – в добро (887). В боли отец Эскрива видит божественное действие: Позволь шлифовать себя, и еще благодари – ведь Бог взял тебя в Свои руки, как бриллиант (235). Это божественное действие проявляется не только сейчас, но и после смерти: Чистилище – милость Божия. Оно счищает пороки с тех, кто хочет Ему уподобиться и отождествиться с Ним (889).