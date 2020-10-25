Много лет назад в Кастилии мы шли по проселочной дороге и далеко, в поле увидели сцену, глубоко тронувшую мне душу и впоследствии не раз укреплявшую меня в молитвах. Несколько крестьян с усилием вбивали в землю столбы, на которых затем укрепили сеть — и вышла у них овчарня. А после подошли и пастухи с овцами и ягнятами. Пастухи подзывали своих овец по имени — и те одна за другой входили в овчарню, чтобы быть единым стадом и чувствовать себя в безопасности. И вот я, Господи, вспоминаю сегодня эту овчарню и этих пастухов, потому что мы все — и те, кто уже собрался здесь, чтобы говорить с Тобой, и многие другие, живущие в этом мире — все мы находимся в Твоем «дворе овчем».

Ибо Ты сказал: Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. Ты хорошо нас знаешь, Тебе известно, что мы хотим слышать Тебя, неустанно внимать Твоим призывам и следовать им, ибо смысл жизни вечной — в том, чтобы познать Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Так влечет мое сердце изображение Иисуса, окруженного Своими овцами, что я попросил поместить его в часовне, в которой обычно служу Св. Мессу. В других же местах попросил начертать слова Господа, напоминающие о Его постоянном присутствии: «Cognosco oves meas et cognoscunt me mеае», знаю Моих, и Мои знают Меня — чтобы мы всегда помнили, что Он обличает, и вразумляет, и поучает и обращает, как пастырь стадо свое. И вот потому воспоми- нание о кастильских пастухах сейчас как нельзя более уместно.

Святой Хосемария Эскрива - Друзья Божии

Пер. с исп.

СПб.: «Белый камень», 2007. 416 с.

ISBN 978-5-98974-0055

Святой Хосемария Эскрива - Друзья Божии - Оглавление

ВЕЛИЧИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

СВОБОДА - ДАР БОЖИЙ

СОКРОВИЩЕ ВРЕМЕНИ

РАБОТА БОЖИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

СМИРЕНИЕ

БЕСКОРЫСТИЕ

ПО СТОПАМ ГОСПОДНИМ

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ

ЖИТЬ ЛИЦОМ К БОГУ И ЛЮДЯМ

ИБО ОНИ БОГА УЗРЯТ

ЖИТЬ ВЕРОЙ

НАДЕЖДА ХРИСТИАНИНА

СИЛА ЛЮБВИ

МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ЧТОБЫ ВСЕ СПАСЛИСЬ

МАТЕРЬ БОЖИЯ — МАТЕРЬ НАША

К СВЯТОСТИ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ ОТЦОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Святой Хосемария Эскрива - Друзья Божии - Предисловие

Бог знает больше. Нам, людям, трудно постичь, каким образом Он чутко и по-отечески приводит нас к Себе. В 1973 году, составляя предисловие для книги Христос проходит рядом, я не мог предположить, что так скоро удалится от нас в Дом Небесного Отца этот святой священник, которому миллионы мужчин и женщин всего мира — дети его молитвы, самопожертвования и беспредельной самоотдачи Воле Божией, — возносят с благодарностью ту же трогательную хвалу, которую Блаженный Августин вознес Отцу и Господину нашему Святому Иосифу: Он выполнил лучше отцовство духовное, чем кто-либо другой отцовс- тво по плоти. Он отошел от нас 26 июня 1975 года, в полдень, в том самом Риме, который он так горячо любил, ибо Рим — престол апостола Петра, центр христианства, глава Вселенской Любви Святой Церкви. В наших ушах еще звучало эхо благовеста, а Основатель Opus Dei уже внимал призыву вечному и живому: Amice, ascende superius, «Друг! пересядь выше», иди ко Мне, чтобы владеть Небом. Он покинул землю в самый обычный день своего священнического служения, погруженный в постоянное общение с Тем, Кто есть Жизнь — и поэтому не умер, но находится подле Него. Занимаясь своим душепастырским трудом, он испытал сладостное потрясение души — ветречу со Христом, лицезрение прекрасного Лика Иисуса, о котором мечтал так страстно: Vultum tuum, Domine, requiram, «я буду искать лица Твоего, Господи». Буквально с момента его рождения на Небесной Родине ко мне начали поступать свидетельства от великого множества людей, знавших его святую жизнь. Раньше они молчали и сдерживались, уважая смирение того, кто считал себя грешником, безумно любящим Христа. Теперь ничто не препятствует бурному проявлению их чувств — искренних и чистых, бьющих через край. После смерти отца Хосема- рии я слышал непосредственно из уст Папы Римского одно из его многочисленных горячих восхвалений в адрес основателя Opus Dei. В газетах и журналах всего мира можно прочесть бесчисленное множество статей, выражающих ту признательность, которую возносит ему христианский народ, а также и те, кто еще не верит во Христа, но уже начинает открывать Его для себя благодаря словам и делам отца Хосемарии.

«Но я, пока живу, никогда не устану проповедовать как первейшую необходимость — быть людьми молитвы. Всегда! В любом случае, в обстоятельствах самых различных — молитесь, потому что Бог не оставляет нас никогда». Это было смыслом всей его жизни — молиться и побуждать к молитве. Поэтому он породил в миру чудесную мобилизованность людей, — как он любил говорить, — которые расположены принять всерьез христианскую жизнь, это сыновье общение с Богом. Нас много — тех, кто с помощью этого стопроцентного священника узнал «великую тайну Божественного милосердия: мы — дети Божии». В этот второй сборник включены некоторые проповеди, уже издававшиеся в ту пору, когда отец Хосемария еще пребывал среди нас, а также тексты, которые сам автор оставлял при себе, намереваясь опубликовать позднее — ибо он любил работать основательно, не станавливаясь, но и не спеша. Благодаря книгам, его имя оказалось в одном ряду с именами виднейших учителей христианской духовности, однако сам он никогда не мыслил себя писателем и не стремился стать таковым. Отец Хосемария умел дать гораздо больше, чем ожидали получить его читатели и слушатели. Он стремился превратить их в делателей, готовых реализовать его учение в жизни — в процессе работы, у семейного очага, в отношениях с окружающими. А как легко его читать! Непосредственность выражения и живость образов делают его книги приемлемыми для людей самых разных взглядов, характеров, социальных и образовательных уровней. Он прошел школу Евангелия — отсюда простота, ясность, глубина проникновения в наши сердца, талант не быть модным и в то же время не выходить из моды.

Эти восемнадцать проповедей о добродетелях человеческих и христианских адресованы тому, кто хотел бы следовать по стопам Господа. Они не являются теоретическими трактатами, или руководством для обучения хорошим манерам в духовной сфере. Они содержат живое учение, в котором теологическая глубина соединена с евангельской ясностью Пастыря Доброго. Беседа отца Хосемарии — это разговор с Богом, это молитва, не перестающая в то же время оставаться беседой с людьми, проникновенной и созвучной их поискам и надеждам. Это катехизис христианского учения и христианской жизни. Разговор о Боге — ив то же время разговор с Богом. Возможно, в этом и кроется секрет огромного воздействия его проповедей, в которых речь идет всегда о Любви, о желании созерцать Бога без отдыха, но и без устали.