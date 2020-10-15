Весть о святости основателя Орus Dei, сопровождавшая его еще при жизни, после его смерти распространялась во все концы мира, укрепляясь свидетельствами его чудесного заступничества и случаями исцеления больных, необьяснимыми с медицинской точки зрения. Было также получено множество писем со всех пяти континентов. Среди отправителей — 69 Кардиналов и около 1300 Епископов (более трети мирового Епископата), которые просили Папу открыть дело по беатификации и канонизации отца Хосемарии Эскрива. 30 января 1981 года Конгрегация по Вопросам Канонизации признала, что для открытия процесса нет никаких препятствий. Иоанн Павел II ратифицировал зто решение 5 февраля 1981 года.

Между 1981 и 1986 годом были проведены два процесса по расследованию дела — в Мадриде и в Риме, — посвященные жизни и добродетелям отца Хосемария Эскрива. По результатам обоих процессов, а также принимая во внимание благоприятствующее мнение Сьезда Теологических Советников и Комиссии Кардиналов и Епископов — членов Конгрегации по вопросам Канонизации, 9 апреля 1990 года Святейший Отец провозгласил героичность добродетелей отца Хосемарии Эскрива и присвоил ему титул Досточтимого. 6 июля 1991 года Папа приказал обнародовать Декрет, обьявлявший чудесним излечение болезни благодаря заступничеству Хосемарии Эскрива.. Таким образом, была завершена юридическая стадия, предшествующая беатификации основателя Оpus Dei. 17 мая 1992 Хосемария Эскрива был причислен к лику блаженних, а 6 октября 2002 — к лику святих, во время Святой Мессы, отслуженной Папой Римским Иоанном Павлом II на площади Святого Петра в Риме.

Святой Хосемария Эскрива - Кузница

Пер. с исп.

СПб.: «Белый камень», 2008. 288 с.

І8ВИ 978-5-98974-007-9

Святой Хосемария Эскрива - Кузница - Содержание

ОБ АВТОРЕ

Предисловие

Предисловие автора

ОЗАРЕНИЕ

БОРЬБА

ПОРАЖЕНИЕ

УНИНИЕ

ТЬІ МОЖЕШЬ!

СНОВА В БОЙ

ВОСКРЕСЕНИЕ

ПОБЕДА

ТРУД

ГОРНИЛО

ИЗБРАНИЕ

ПЛОДОТВОРНОСТЕ

ВЕЧНОСТЬ

ПРЕДМЕТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ

ЦИТАТИ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ

Святой Хосемария Эскрива - Кузница - Об авторе

Святой Хосемария Эскрива родился 9 января 1902 года в городе Барбастро, в северной испанской провинции Уэска. В возрасте 15 или 16 лет он почувствовал призвание к служению Господу и решил стать священником. С 1918 года учился в Семинарии в Логроньо, а затем, с 1920 — в Сарагосе. В 1923 году с разрешения церковних властей занимался в Сарагосском Университете на факультете гражданского права. 20 декабря 1924 года был посвящен в диаконы, а 28 марта 1925 года стал священником. Он начал своє служение в маленьком приходе Пердигера, принадлежащем к Сарагосской Епархии. Затем исполнял обязанности священника в Сарагосе. Весной 1927 года, с разрешения Архиепископа, переехал в Мадрид, где развернул неустанную священническую работу в различньїх социальньїх группах, уделяя особое внимание бедньїм жителям городских окраин, а также неизлечимо больним и умирающим в больницах и приютах. Он стал капелланом Фонда Помощи Больным — благотворительного учреждения при Апостольских Женах Священного Сердца Иисусова. В то же время он, профессор Университетской Академии, продолжал работу над докторской диссертацией по гражданскому праву, которая могла быть закопчена только в Мадридском Университете. По благодати Божией, 2 октября 1928 года святой Хосемария Зскрива увидел с полной ясностью то, что до тех пор только предчувствовал, и основал Орus Dеі — Дело Божие. Следуя во всем Господней Воле, 14 февраля 1930 года он понял, что апостольское служение Орus Dеі должно распространяться также и среди женщин. В Церкви открылся новий путь, позволяющий людям всех слоев общества, оставаясь в своем званий, в миру, стремиться к святости и упражняться в апостольском служении посредством освящения своего повседневного труда.

Начиная с 2 октября 1928 года Основатель Орus Dеі посвятил себя миссии, порученной ему Богом, и исполнял ее с великой апостольской ревностью о всех душах. В 1934 году он был назначен Ректором Фонда Святой Елизаветы. Когда началась гражданская война в Испании, он с большим риском для жизни исполнял свой священнический долг в Мадриде, а позднее в Бургосе. В то нелегкое время Основатель Opus Dеі обнаружил, что дело, которому он отдал себя без остатка, нередко сталкивается с непониманием и откровенннм противодействием. Наступила пора тяжелых испытаний, которые отец Хосемария Эскрива переносил со сверхьестественным мужеством и спокойствием. 14 февраля 1943 года он основал Священническое Общество Святого Креста, неразрывно связанное с Орus Dеі и позволившее рукополагать священников из мирян — членов Орus Dеі. В дальнейшем Священническое Общество Святого Креста позволяло священникам, инкардинированным в разные епархии, разделять духовность и аскетику Орus Dеі и искать святости в исполнении своего священнического долга, завися при зтом исключительно от своего епархиального епископа. В 1946 году отец Эскрива избрал своей резиденцией Рим, где и оставался до конца жизни. Из Рима он воодушевлял и направлял распространение Орus Dеі по миру, отдавая все свои силы на то, чтобы женщины и мужчины, принадлежащие Делу Божию, получили основательные познания в области христианского учення, аскетики и апостольского служения. К моменту кончины своего Основателя Орus Dеі насчитывал более 60 тысяч членов 80 национальностей.