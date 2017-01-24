Размышляя над событиями 11 сентября и этими часто задаваемыми вопросами, я понял, сколько всего изменилось и сколько осталось прежним. Ислам - вторая по численности адептов религия в мире и Европе и третья в Америке. Тем не менее, на Западе многие пребывали и до сих пор пребывают в полном неведении; я и сам ничего не знал о нем тридцать с лишним лет назад. Впервые я столкнулся с исламом в аспирантуре и был очень удивлен, обнаружив, что существует еще одна авраамическая религия. Мы всегда говорили о взаимодействии иудаизма и христианства и никогда не обсуждали существование единой традиции иудаизма, христианства и ислама. Возник вопрос - почему? Ведь мусульмане признают и почитают многих основоположников и пророков иудаизма и христианства (в том числе Авраама, Моисея и Иисуса), книги откровений Господа (ниспосланные Богом; священные писания; священные книги), Тору и благую весть (Евангелие) от Иисуса. Тогда почему же я даже не подозревал об этом, хотя много лет занимался теологией и гуманитарными науками?

Идея написать эту книгу возникла после трагедии, случившейся 11 сентября. Как многих моих коллег, меня буквально завалили вопросами про ислам и мусульман. Одни вопросы касались непосредственно взрывов во Всемирном торговом центре и Пентагоне, другие были повторением тех, что постоянно задавались в интервью, на встречах с политиками и представителями бизнеса, на презентациях в университетах и общественных организациях. Почему в исламе так много насилия? Одобряет ли Коран терроризм и смертников? Можно ли модернизировать ислам? Почему мусульмане преследуют евреев и христиан?

Джон Эспозито; [пер. с англ. Н. А. Богомоловой].

М.: Эксмо, 2011. — 384 с — (Ислам).

ISBN 978-5-699-52698-7

JOHN L ESPOSITO What Everyone Needs to Know about Islam

Предисловие

Общая информация и основы веры

Ислам и другие религии

Традиции и культура

Насилие и терроризм

Общество, политика, экономика

Мусульмане на Западе

Глоссарий

Изучение ислама позволило мне по-новому взглянуть на историю, начиная с крестовых походов и эпохи колониализма Европы до неоколониальных империй Советского Союза и Америки. Передо мной раскрылась не только религия, но и история, политика, цивилизации прошлого и настоящего. Сегодня многие, слепо доверяя стереотипам, навязанным средствами массовой информации, смотрят на ислам сквозь искаженную призму, видя только терроризм, религиозный экстремизм и угнетение женщин. За религию большинства они принимают поведение радикального меньшинства. Однако сегодня мусульмане - это неотъемлемая часть религиозной картины Америки и Европы, это наши сограждане, соседи и коллеги, и число их постоянно растет.

Сегодня книг, популяризующих ислам, гораздо больше, чем тридцать лет тому назад. Взять хотя бы мою книгу «Ислам: Прямой путь» [1] и многие другие книги и статьи, которыми я пользовался при написании данной работы. Но сегодня у многих возникают конкретные вопросы, и им нужны быстрые, короткие и четкие ответы, которые почти невозможно найти в книгах по истории или религии. Эта работа - попытка восполнить данный пробел. Ее основная цель - донести до читателя, во что именно верят мусульмане и почему они поступают так, как поступают. Ее необязательно читать от начала и до конца; вы можете поискать ответ на какой-то конкретный вопрос. Каждый вопрос и ответ на него - это отдельный текст (не требующий предварительной подготовки или прочтения предыдущих глав); некоторые сведения повторяются в нескольких главах.

Многие из включенных в книгу вопросов - заданных самыми разными людьми - отражают заранее негативный настрой по отношению к исламу и мусульманам. Это может привести к неосознанному применению двойных стандартов, в оценке ислама по сравнению с иудаизмом и христианством, особенно при обсуждении позиции этой религии в отношении экстремизма, воинственности, насилия и терроризма. Мы считаем, что историческое развитие наших собственных религий налицо и проявляется в плюрализме, в развитии прав человека, изменении статуса женщины в обществе и демократизации; но исламу мы часто отказываем в способности меняться.

Мне посчастливилось изучать, наблюдать и преподавать религиоведение - в частности, читать лекции о христианстве, исламе, иудаизме, индуизме и буддизме. На протяжении истории человечества эти религии меняли миллионы жизней и придавали им смысл. Однако, к сожалению, у всех у них есть и темные стороны: те религии, которые учат состраданию, справедливости и миру, часто становились прикрытием для войн и насилия. В XX и тем более XXI веке всем нам внушали и внушают мысль о необходимости согласиться с принципом плюрализма, когда, признавая истинность своей веры, нужно проявлять уважение к чужой. Религия учит любви к ближнему, а не самовлюбленности.

К сожалению, последствия 11 сентября, продолжающиеся теракты и страх перед растущей радикализацией привели к резкому усилению исламофобии (дискриминации мусульман по национальному и религиозному признакам), словесным нападкам и физическому насилию. Политики, ультраправые политические комментаторы, проповедники - стойкие приверженцы христианского сионизма [2] - и блоггеры, распространяющие антимусульманские настроения, пользуются этой ситуацией в своих интересах. Они сознательно обходят стороной ту разницу, на которую указывали президенты Джордж Буш и Барак Обама, равно как многие другие американцы - разницу между исламом и большинством мусульман, с одной стороны, и некой опасной их фракцией, с другой. Последние - подобно религиозным экстремистам из числа иудеев, христиан, индуистов и пр. - перевирают религию, оправдывая ее постулатами свою агрессию.

Конфликт между Западом и исламским миром, между мусульманами Америки и Европы, с одной стороны, и иудейско-христианскими и светскими традициями, с другой, - это не столкновение двух противоположных миров. Иудеи, христиане и мусульмане - все «дети Авраама» и часть единой иудейско-христианско-исламской традиции. Ислам глобален. Центры ислама - это не только Каир, Дамаск, Мекка, Иерусалим, Стамбул, Исламабад, Куала-Лумпур и Джакарта, но еще и Лондон, Париж, Марсель, Бонн, Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон. Наше совместное будущее требует нового, более полного принятия принципов плюрализма и толерантности, основанных на взаимопонимании и взаимоуважении. Достичь такого взаимопонимания невозможно, если мы не будем знать, чему учит ислам и что сами мусульмане думают о нем. И, конечно, нам важно понять, как мы сами относимся к мусульманам.