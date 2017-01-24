Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Эспозито - Ислам - Почему мусульмане такие

Джон Эспозито - Ислам - Почему мусульмане такие
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, Religious Studies Atheism
Идея написать эту книгу возникла после трагедии, случившейся 11 сентября. Как многих моих коллег, меня буквально завалили вопросами про ислам и мусульман. Одни вопросы касались непосредственно взрывов во Всемирном торговом центре и Пентагоне, другие были повторением тех, что постоянно задавались в интервью, на встречах с политиками и представителями бизнеса, на презентациях в университетах и общественных организациях. Почему в исламе так много насилия? Одобряет ли Коран терроризм и смертников? Можно ли модернизировать ислам? Почему мусульмане преследуют евреев и христиан?
Размышляя над событиями 11 сентября и этими часто задаваемыми вопросами, я понял, сколько всего изменилось и сколько осталось прежним. Ислам - вторая по численности адептов религия в мире и Европе и третья в Америке. Тем не менее, на Западе многие пребывали и до сих пор пребывают в полном неведении; я и сам ничего не знал о нем тридцать с лишним лет назад. Впервые я столкнулся с исламом в аспирантуре и был очень удивлен, обнаружив, что существует еще одна авраамическая религия. Мы всегда говорили о взаимодействии иудаизма и христианства и никогда не обсуждали существование единой традиции иудаизма, христианства и ислама. Возник вопрос - почему? Ведь мусульмане признают и почитают многих основоположников и пророков иудаизма и христианства (в том числе Авраама, Моисея и Иисуса), книги откровений Господа (ниспосланные Богом; священные писания; священные книги), Тору и благую весть (Евангелие) от Иисуса. Тогда почему же я даже не подозревал об этом, хотя много лет занимался теологией и гуманитарными науками?

Джон Эспозито - Ислам - Почему мусульмане такие

Джон Эспозито; [пер. с англ. Н. А. Богомоловой].
М.: Эксмо, 2011. — 384 с — (Ислам).
ISBN 978-5-699-52698-7
JOHN L ESPOSITO What Everyone Needs to Know about Islam
Перевод с английского И. А. Богомоловой
Научный редактор перевода Ю. Л. Аверьянов, кандидат исторических наук, доцент Российско-Турецкого учебно-научного центра РГГУ

Джон Эспозито - Ислам - Почему мусульмане такие - Содержание

Предисловие
Общая информация и основы веры
Ислам и другие религии
Традиции и культура
Насилие и терроризм
Общество, политика, экономика
Мусульмане на Западе
Глоссарий

Джон Эспозито - Ислам - Почему мусульмане такие - Предисловие

Изучение ислама позволило мне по-новому взглянуть на историю, начиная с крестовых походов и эпохи колониализма Европы до неоколониальных империй Советского Союза и Америки. Передо мной раскрылась не только религия, но и история, политика, цивилизации прошлого и настоящего. Сегодня многие, слепо доверяя стереотипам, навязанным средствами массовой информации, смотрят на ислам сквозь искаженную призму, видя только терроризм, религиозный экстремизм и угнетение женщин. За религию большинства они принимают поведение радикального меньшинства. Однако сегодня мусульмане - это неотъемлемая часть религиозной картины Америки и Европы, это наши сограждане, соседи и коллеги, и число их постоянно растет.
Сегодня книг, популяризующих ислам, гораздо больше, чем тридцать лет тому назад. Взять хотя бы мою книгу «Ислам: Прямой путь»[1] и многие другие книги и статьи, которыми я пользовался при написании данной работы. Но сегодня у многих возникают конкретные вопросы, и им нужны быстрые, короткие и четкие ответы, которые почти невозможно найти в книгах по истории или религии. Эта работа - попытка восполнить данный пробел. Ее основная цель - донести до читателя, во что именно верят мусульмане и почему они поступают так, как поступают. Ее необязательно читать от начала и до конца; вы можете поискать ответ на какой-то конкретный вопрос. Каждый вопрос и ответ на него - это отдельный текст (не требующий предварительной подготовки или прочтения предыдущих глав); некоторые сведения повторяются в нескольких главах.
Многие из включенных в книгу вопросов - заданных самыми разными людьми - отражают заранее негативный настрой по отношению к исламу и мусульманам. Это может привести к неосознанному применению двойных стандартов, в оценке ислама по сравнению с иудаизмом и христианством, особенно при обсуждении позиции этой религии в отношении экстремизма, воинственности, насилия и терроризма. Мы считаем, что историческое развитие наших собственных религий налицо и проявляется в плюрализме, в развитии прав человека, изменении статуса женщины в обществе и демократизации; но исламу мы часто отказываем в способности меняться.
Мне посчастливилось изучать, наблюдать и преподавать религиоведение - в частности, читать лекции о христианстве, исламе, иудаизме, индуизме и буддизме. На протяжении истории человечества эти религии меняли миллионы жизней и придавали им смысл. Однако, к сожалению, у всех у них есть и темные стороны: те религии, которые учат состраданию, справедливости и миру, часто становились прикрытием для войн и насилия. В XX и тем более XXI веке всем нам внушали и внушают мысль о необходимости согласиться с принципом плюрализма, когда, признавая истинность своей веры, нужно проявлять уважение к чужой. Религия учит любви к ближнему, а не самовлюбленности.
К сожалению, последствия 11 сентября, продолжающиеся теракты и страх перед растущей радикализацией привели к резкому усилению исламофобии (дискриминации мусульман по национальному и религиозному признакам), словесным нападкам и физическому насилию. Политики, ультраправые политические комментаторы, проповедники - стойкие приверженцы христианского сионизма[2] - и блоггеры, распространяющие антимусульманские настроения, пользуются этой ситуацией в своих интересах. Они сознательно обходят стороной ту разницу, на которую указывали президенты Джордж Буш и Барак Обама, равно как многие другие американцы - разницу между исламом и большинством мусульман, с одной стороны, и некой опасной их фракцией, с другой. Последние - подобно религиозным экстремистам из числа иудеев, христиан, индуистов и пр. - перевирают религию, оправдывая ее постулатами свою агрессию.
Конфликт между Западом и исламским миром, между мусульманами Америки и Европы, с одной стороны, и иудейско-христианскими и светскими традициями, с другой, - это не столкновение двух противоположных миров. Иудеи, христиане и мусульмане - все «дети Авраама» и часть единой иудейско-христианско-исламской традиции. Ислам глобален. Центры ислама - это не только Каир, Дамаск, Мекка, Иерусалим, Стамбул, Исламабад, Куала-Лумпур и Джакарта, но еще и Лондон, Париж, Марсель, Бонн, Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон. Наше совместное будущее требует нового, более полного принятия принципов плюрализма и толерантности, основанных на взаимопонимании и взаимоуважении. Достичь такого взаимопонимания невозможно, если мы не будем знать, чему учит ислам и что сами мусульмане думают о нем. И, конечно, нам важно понять, как мы сами относимся к мусульманам.

[1] Islam; The Straight Path. John L. Espozito, 1991; Oxford University Press.
[2] Христианский сионизм — убеждение части христиан в том, что возвращение еврейского народа в Святую землю и возрождение еврейского государства является исполнением пророчеств Библии. Это относительно новое учение, развившееся и активно проповедуемое в СШЛ; суть его для обывателя в двух словах можно свести к тому, что Израиль, будучи «исполнителем пророчеств Библии», достоин активной религиозной, политической и финансовой поддержки. Здесь нужно отметить, что содержание проповедей американских «телеевангелистов» (евангелистских священников, проповедующих с голубых экранов) тесно перекликается с основными концепциями официальной политики правительства. Вероятно, это - главная причина бурного расцвета в Америке таких проповедей (хотя они представляют собой вымогательство у доверчивых телеприхожан подаяний - иногда весьма откровенное), в то время как в других странах мира подобные вещи запрещены. - Прим. ред.
Views 1 096
Rating 5.0 / 5
Added 24.01.2017
Author brat Nick
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books