В этой книге Пол Эстабрукс, опираясь на свой богатый опыт работы с преследуемой церковью, раскрывает фундаментальные принципы устойчивого духовного роста. Автор утверждает, что «успех» в глазах Бога кардинально отличается от мирского понимания: это не отсутствие проблем или внешнее процветание, а верность Христу и сохранение внутреннего мира в любых обстоятельствах. Книга исследует жизнь христиан, находящихся в условиях ограничений и гонений, выявляя те «секреты», которые позволяют им не просто выживать, но и духовно процветать там, где другие сдаются.

Основное внимание Эстабрукс уделяет дисциплине сердца и разума. Он выделяет такие ключевые элементы, как непоколебимое доверие Божьему суверенитету, регулярное «питание» Словом и молитвенную жизнь, которая выходит за рамки просьб о комфорте. Автор подчеркивает важность общины и взаимной поддержки, показывая, что духовная изоляция — это кратчайший путь к поражению. Книга наполнена живыми свидетельствами мужества и веры, которые служат мощным стимулом для современного христианина пересмотреть свои приоритеты и найти истинный источник силы для победоносной жизни в Боге.

Пол Эстабрукс – Секреты духовного успеха

Черкассы: Издательство «Смирна», 2001. – 196 с.

ISBN 966-7774-14-7

Пол Эстабрукс – Секреты духовного успеха – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ. Важные секреты

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ. Любовь на всю жизнь

Близкие друзья - Больше, чем семья - Исполняй заповеди - Побеждая зло добром, получишь награду любви - Забота Отца - награда любви

СЕКРЕТ ВТОРОЙ. Основной риск

Самоотречение - Ежедневно неси свой крест - Следуй за Мною - Уже мертв - Победители

СЕКРЕТ ТРЕТИЙ. Цвети, где посажен

Обречены на рабство - Служи, где поставлен - Сила в узах - Я всегда с тобой - Четвертый в горниле

СЕКРЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Наслаждаясь путешествием

Пилигримы - Избыток Духа - Страдания - путь к радости - Страдания - путь к свидетельству - Покорность - путь к свободе - Предопределенная защита

СЕКРЕТ ПЯТЫЙ. Сила для битв

Усвоенное Божье Слово - Ходатайственная молитва - Сила в долготерпении

СЕКРЕТ ШЕСТОЙ. В единой семье

Благовествование - Ученичество - Общение - Поклонение

СЕКРЕТ СЕДЬМОЙ. Неразлучная любовь

Скорбь, притеснение или гонение - Голод или нагота - Опасность и возмездие - Суперпобедители

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Трудное задание

Семь секретов духовного успеха

Примечание