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Эсвайн Закери - Святая проповедь

Эсвайн Закери - Святая проповедь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics
Проповедникам двадцать первого века необходимо осознать, что усилившиеся нападки на проповедь со стороны светской культуры в девятнадцатом столетии обусловили зарождение целого ряда течений, которые открыто атаковали роль проповеди в церкви.
Отчасти эта полемика отразилась в журнальных публикациях того времени. Как писалось в одной статье: «Если от проповеди нельзя избавиться вообще, то ее можно, по крайней мере, укоротить... продолжительность проповеди должна быть сокращена с получаса до пятнадцати минут».
Идея урезания получасовой проповеди получила поддержку в среде проповедников. Альберт Эванс с новой надеждой в голосе говорил, что «проповедь претерпела значительное усовершенствование в плане своей непродолжительности и теперь редко длится больше часа».
«В среднем, — отмечал Эванс, — проповедь редко пересекает двадцатиминутную отметку».
Другой автор сравнивал: «Наши предки не разделяли характерной для современных общин нетерпимости к любым речам, не укладывающимся в полчаса». Подобные высказывания — важная поправка к распространенному мнению о том, что в девятнадцатом веке церкви предпочитали сухие, лишенные жизненных примеров проповеди по часу или больше длиной и состоявшие преимущественно из логических умозаключений.

Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2009. - 256 с.
ISBN 978-966-8957-И-6

Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника - Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Личная история проповедника
  • 1. НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
  • Подготовка сердец
  • 2. ПРИЗЫВ С НЕБЕС
  • Служение проповедника
  • 3. ДРЕВНЯЯ ИСТИНА
  • Формирование убеждений
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Практика проповеди
  • 4. ПО ПРИМЕРУ ПИСАНИЯ
  • Стиль проповеди
  • 5. СВЯТАЯ ФАНТАЗИЯ
  • Роль воображения в проповеди
  • 6. УСТА КАК ВРАТА ДУШИ
  • Эмоции в проповеди
  • 7. МИЛОСТЬ У ПОРОГА СЕРДЦА
  • Побуждение к послушанию
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Сила пасторской проповеди
  • 8. ПУТИ ГОСПОДНИ
  • Упование на избранные Духом средства
  • 9. ОСВЯЩЕННЫЕ ОГНЕМ УСТА
  • Животворящая сила Святого Духа
  • 10. СВОБОДНЫЙ ДУХ
  • Преклонение перед тайной Святого Духа
  • 11. НОВОЕ КРЕЩЕНИЕ
  • Пребывание в общении Святого Духа
  • ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  • Пределы пасторских возможностей
  • 12. ПАСТОРСКИЕ «ОБМОРОКИ*
  • Реакция на критику и борьба с унынием
  • 13. НАШИ СОРАТНИКИ
  • Совместное служение

Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника - Неисповедимые пути

Подготовка сердец

Будьте мужественны, о воины креста! Сам Христос ведет вас в бой. Трубите в рог и идите в бой! Если Христос, Его ангелы и промысел Его за вас, кто может быть против вас? Когда мы смотрим на ребенка, мы едва ли можем сказать, к чему Господь его готовит. Если бы кто-то спросил молодого Чарльза Сперджена, кем он хочет быть, когда вырастет, после некоторых раздумий он сказал бы: «Хочу быть охотником». Его многочисленные фантазии и мечты рождались и вынашивались в укромном местечке позади старого церковного здания, где маленький Сперджен проводил многие часы. Оттуда Сперджен мог с восхищением смотреть вослед лихим всадникам в красном облачении, направлявшим своих благородных скакунов в глубь стамборнского леса в полной таинственных приключений охоте на лис. В те годы Сперджену и в голову бы не пришло, что когда- нибудь он станет проповедником Евангелия и поведет за собой других христиан. К тому же он искренне сомневался в своих проповеднических способностях, особенно после того, как прочитал требования к проповедникам в одном из гомилетических пособий и понял, что он им не соответствует. Эти сомнения подпитывались и другими людьми. Одна «достойнейшая христианская матрона» искренне убеждала Сперджена оставить мысли о проповеднической деятельности. Даже будущая супруга Сперджена, хотя она впоследствии и раскаивалась в своих словах, в начале их знакомства сетовала на то, что «деревенские манеры молодого проповедника вызывали скорее сожаление, чем почитание».
Views 410
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2018
Author brat Artem
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