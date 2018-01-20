Эсвайн Закери - Святая проповедь
Проповедникам двадцать первого века необходимо осознать, что усилившиеся нападки на проповедь со стороны светской культуры в девятнадцатом столетии обусловили зарождение целого ряда течений, которые открыто атаковали роль проповеди в церкви.
Отчасти эта полемика отразилась в журнальных публикациях того времени. Как писалось в одной статье: «Если от проповеди нельзя избавиться вообще, то ее можно, по крайней мере, укоротить... продолжительность проповеди должна быть сокращена с получаса до пятнадцати минут».
Идея урезания получасовой проповеди получила поддержку в среде проповедников. Альберт Эванс с новой надеждой в голосе говорил, что «проповедь претерпела значительное усовершенствование в плане своей непродолжительности и теперь редко длится больше часа».
«В среднем, — отмечал Эванс, — проповедь редко пересекает двадцатиминутную отметку».
Другой автор сравнивал: «Наши предки не разделяли характерной для современных общин нетерпимости к любым речам, не укладывающимся в полчаса». Подобные высказывания — важная поправка к распространенному мнению о том, что в девятнадцатом веке церкви предпочитали сухие, лишенные жизненных примеров проповеди по часу или больше длиной и состоявшие преимущественно из логических умозаключений.
Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника
Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2009. - 256 с.
ISBN 978-966-8957-И-6
Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника - Содержание
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Личная история проповедника
ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Личная история проповедника
- 1. НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
- Подготовка сердец
- 2. ПРИЗЫВ С НЕБЕС
- Служение проповедника
- 3. ДРЕВНЯЯ ИСТИНА
- Формирование убеждений
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Практика проповеди
- 4. ПО ПРИМЕРУ ПИСАНИЯ
- Стиль проповеди
- 5. СВЯТАЯ ФАНТАЗИЯ
- Роль воображения в проповеди
- 6. УСТА КАК ВРАТА ДУШИ
- Эмоции в проповеди
- 7. МИЛОСТЬ У ПОРОГА СЕРДЦА
- Побуждение к послушанию
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Сила пасторской проповеди
- 8. ПУТИ ГОСПОДНИ
- Упование на избранные Духом средства
- 9. ОСВЯЩЕННЫЕ ОГНЕМ УСТА
- Животворящая сила Святого Духа
- 10. СВОБОДНЫЙ ДУХ
- Преклонение перед тайной Святого Духа
- 11. НОВОЕ КРЕЩЕНИЕ
- Пребывание в общении Святого Духа
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
- Пределы пасторских возможностей
- 12. ПАСТОРСКИЕ «ОБМОРОКИ*
- Реакция на критику и борьба с унынием
- 13. НАШИ СОРАТНИКИ
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Совместное служение
Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника - Неисповедимые пути
Подготовка сердец
Будьте мужественны, о воины креста! Сам Христос ведет вас в бой. Трубите в рог и идите в бой! Если Христос, Его ангелы и промысел Его за вас, кто может быть против вас? Когда мы смотрим на ребенка, мы едва ли можем сказать, к чему Господь его готовит. Если бы кто-то спросил молодого Чарльза Сперджена, кем он хочет быть, когда вырастет, после некоторых раздумий он сказал бы: «Хочу быть охотником». Его многочисленные фантазии и мечты рождались и вынашивались в укромном местечке позади старого церковного здания, где маленький Сперджен проводил многие часы. Оттуда Сперджен мог с восхищением смотреть вослед лихим всадникам в красном облачении, направлявшим своих благородных скакунов в глубь стамборнского леса в полной таинственных приключений охоте на лис. В те годы Сперджену и в голову бы не пришло, что когда- нибудь он станет проповедником Евангелия и поведет за собой других христиан. К тому же он искренне сомневался в своих проповеднических способностях, особенно после того, как прочитал требования к проповедникам в одном из гомилетических пособий и понял, что он им не соответствует. Эти сомнения подпитывались и другими людьми. Одна «достойнейшая христианская матрона» искренне убеждала Сперджена оставить мысли о проповеднической деятельности. Даже будущая супруга Сперджена, хотя она впоследствии и раскаивалась в своих словах, в начале их знакомства сетовала на то, что «деревенские манеры молодого проповедника вызывали скорее сожаление, чем почитание».
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