Проповедникам двадцать первого века необходимо осознать, что усилившиеся нападки на проповедь со стороны светской культуры в девятнадцатом столетии обусловили зарождение целого ряда течений, которые открыто атаковали роль проповеди в церкви.

Отчасти эта полемика отразилась в журнальных публикациях того времени. Как писалось в одной статье: «Если от проповеди нельзя избавиться вообще, то ее можно, по крайней мере, укоротить... продолжительность проповеди должна быть сокращена с получаса до пятнадцати минут».

Идея урезания получасовой проповеди получила поддержку в среде проповедников. Альберт Эванс с новой надеждой в голосе говорил, что «проповедь претерпела значительное усовершенствование в плане своей непродолжительности и теперь редко длится больше часа».

«В среднем, — отмечал Эванс, — проповедь редко пересекает двадцатиминутную отметку».

Другой автор сравнивал: «Наши предки не разделяли характерной для современных общин нетерпимости к любым речам, не укладывающимся в полчаса». Подобные высказывания — важная поправка к распространенному мнению о том, что в девятнадцатом веке церкви предпочитали сухие, лишенные жизненных примеров проповеди по часу или больше длиной и состоявшие преимущественно из логических умозаключений.

Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2009. - 256 с.

ISBN 978-966-8957-И-6

Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника - Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Личная история проповедника

1. НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ

Подготовка сердец

2. ПРИЗЫВ С НЕБЕС

Служение проповедника

3. ДРЕВНЯЯ ИСТИНА

Формирование убеждений

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Практика проповеди

4. ПО ПРИМЕРУ ПИСАНИЯ

Стиль проповеди

5. СВЯТАЯ ФАНТАЗИЯ

Роль воображения в проповеди

6. УСТА КАК ВРАТА ДУШИ

Эмоции в проповеди

7. МИЛОСТЬ У ПОРОГА СЕРДЦА

Побуждение к послушанию

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Сила пасторской проповеди

8. ПУТИ ГОСПОДНИ

Упование на избранные Духом средства

9. ОСВЯЩЕННЫЕ ОГНЕМ УСТА

Животворящая сила Святого Духа

10. СВОБОДНЫЙ ДУХ

Преклонение перед тайной Святого Духа

11. НОВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Пребывание в общении Святого Духа

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Пределы пасторских возможностей

12. ПАСТОРСКИЕ «ОБМОРОКИ*

Реакция на критику и борьба с унынием

13. НАШИ СОРАТНИКИ

Совместное служение



Эсвайн Закери - Святая проповедь - Чарльз Сперджен для современного проповедника - Неисповедимые пути

Подготовка сердец



Будьте мужественны, о воины креста! Сам Христос ведет вас в бой. Трубите в рог и идите в бой! Если Христос, Его ангелы и промысел Его за вас, кто может быть против вас? Когда мы смотрим на ребенка, мы едва ли можем сказать, к чему Господь его готовит. Если бы кто-то спросил молодого Чарльза Сперджена, кем он хочет быть, когда вырастет, после некоторых раздумий он сказал бы: «Хочу быть охотником». Его многочисленные фантазии и мечты рождались и вынашивались в укромном местечке позади старого церковного здания, где маленький Сперджен проводил многие часы. Оттуда Сперджен мог с восхищением смотреть вослед лихим всадникам в красном облачении, направлявшим своих благородных скакунов в глубь стамборнского леса в полной таинственных приключений охоте на лис. В те годы Сперджену и в голову бы не пришло, что когда- нибудь он станет проповедником Евангелия и поведет за собой других христиан. К тому же он искренне сомневался в своих проповеднических способностях, особенно после того, как прочитал требования к проповедникам в одном из гомилетических пособий и понял, что он им не соответствует. Эти сомнения подпитывались и другими людьми. Одна «достойнейшая христианская матрона» искренне убеждала Сперджена оставить мысли о проповеднической деятельности. Даже будущая супруга Сперджена, хотя она впоследствии и раскаивалась в своих словах, в начале их знакомства сетовала на то, что «деревенские манеры молодого проповедника вызывали скорее сожаление, чем почитание».