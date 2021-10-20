Словарь включает около 450 статей, посвященных этическим понятиям, проблемам, нормативным формулам и этическим сентенциям, а также этическим школам и произведениям. Словарь обобщает мировой опыт этических поисков; около трети статей представляют индийскую, китайскую и арабо-мусульманскую этические традиции.

Информационный и теоретический потенциал основного содержания Словаря существенно дополняется Предметным указателем, насчитывающим более 600 понятий, Именным указателем, содержащим основные сведения более чем по 800 персоналиям, и Тематическим рубрикатором статей, позволяющим использовать Словарь для систематического изучения этики.

Статьи Словаря расположены в алфавитном порядке. Если название статьи состоит из двух или нескольких слов, то оно дается в обычной для философской литературы форме; инверсия допускается в тех случаях, когда надо выделить то, что является главным по смыслу. В тексте статей даются ссылки на термины, понятия и пр., являющиеся заголовками самостоятельных статей: такие отсылочные слова выделены светлым курсивом. Иногда авторы статей выделяют разрядкой наиболее значимые по смыслу слова. К терминам, представляющим собой заимствования из других языков, приводится краткая справка об этимологии слова. С целью экономии места в Словаре введена система сокращений (список сокращений см. ниже). Если слово и слова, составляющие название статьи, повторяются в тексте, они обозначаются начальными буквами. К цифрам, означающим год, слово «год» (или буква «г») не прибавляется.

Энциклопедический словарь по этике стал центральной частью широкого исследовательского проекта по систематизации этических знаний, осуществленного в секторе этики Института философии РАН при поддержке (в 1995—1997) Российского гуманитарного научного фонда.

Этика – Энциклопедический словарь

Под. ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова – М: Гардарики, 2001. – 671 с.

ISBN 5-8297-0049-2

Этика – Энциклопедический словарь – Содержание

А – Я

Тематический рубрикатор статей

Предметный указатель

Именной указатель

Авторы словаря