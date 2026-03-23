Эткинд - Природа зла.

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Religious Studies Atheism

Специи приходилось возить через три океана; жемчуга и алмазы находили в самых экзотических местах планеты, и почему-то только в них; соль, руды, уголь и нефть щедро распределены в земной коре, но мало где выходят на поверхность, где их можно добывать и использовать. Транспортные расходы часто превосходили расходы по добыче самого сырья. Торговля, рынки и сам капитал основаны на природных различиях между разными местами, в которых живут люди; всего этого просто не было бы, если бы мир был однообразен. Как писал русскому царю Ивану IV английский король Эдуард IV, объясняя смысл торговли: «Мы предоставили нашим верным и любезным подданным идти по их усмотрению в страны, им прежде неизвестные, чтобы искать того, чего у нас нет, и привозить из наших стран то, чего нет в этих странах». Зато хлеб, к примеру, растет почти везде, но с разной продуктивностью; в течение почти всей истории зерно потребляли на месте или торговали им на ближних рынках. Еще более равномерны самые важные из ресурсов — воздух, земля и вода. Это ресурсы первой необходимости; они есть везде, где живут люди — или, скорее, люди живут только там, где есть эти ресурсы. =

Эткинд Александр - Природа зла. Сырье и государство

М.: Новое литературное обозрение, 2020. 504 с.

ISBN 978-5-4448-1155-9

Эткинд Александр - Природа зла. Сырье и государство - Оглавление

Благодарности

Предисловие

Часть 1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

  • Глава 1. ПОЖАР В ЛЕСУ

  • Глава 2. ПУТЕМ ЗЕРНА

  • Глава 3. ОСТАТКИ ЧУЖИХ ТЕЛ

  • Глава 4. УДОВОЛЬСТВИЯ ОПТОМ

  • Глава 5. ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ВОЛОКОН

  • Глава 6. ЧЕРЕДА МЕТАЛЛОВ

Часть 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

  • Глава 7. СЫРЬЕ И ТОВАР

  • Глава 8. РЕСУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ

  • Глава 9. МЕРКАНТИЛЬНЫЙ НАСОС

  • Глава 10. РЕСУРСНАЯ ПАНИКА

Часть 3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

  • Глава 11. ТОРФ

  • Глава 12. УГОЛЬ

  • Глава 13. НЕФТЬ

Заключение. ЛЕВИАФАН ИЛИ ГЕЯ

Литература

