Сборник «Этноконфессия в советском государстве. Меннониты Сибири в 1920–1980-е годы» является итоговым справочно-документальным изданием, которое систематизирует колоссальный массив данных о жизни этой уникальной религиозной группы на протяжении почти всей советской истории. Авторы-составители ставят перед собой задачу не просто опубликовать отдельные документы, а создать целостный навигатор по архивному наследию, отражающему сложную динамику отношений между закрытым религиозным сообществом и тоталитарным государством. Основная идея тома заключается в предоставлении исследователям и потомкам репрессированных максимально полного инструментария для восстановления исторической памяти об этноконфессии, прошедшей через горнило спецпоселений, трудовой армии и диссидентского сопротивления.

Содержательная часть книги уникальна тем, что совмещает в себе аннотированный перечень тысяч архивных дел с публикацией наиболее значимых, «избранных» документов. Структура охватывает все ключевые периоды: от нэповского «затишья» и трагедии раскулачивания 1930-х до борьбы за религиозные права в послевоенные десятилетия и массового выезда в ФРГ в 1970–1980-е годы. В перечень включены материалы из фондов партийных органов, ГПУ-НКВД-КГБ, а также личные письма и прошения верующих, хранящиеся в архивах Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Избранные документы позволяют детально проследить механизмы принятия решений на высшем уровне и их катастрофическое влияние на повседневную жизнь меннонитских колоний, сохранявших верность своим принципам вопреки атеистическому давлению.

Текст издания выполнен в безукоризненном научно-архивном стиле, где каждая аннотация дает четкое представление о содержании дела, а избранные источники снабжены глубоким историческим комментарием. Составители проделали огромную работу по дешифровке специфической терминологии и контекста, что делает сборник незаменимым фундаментом для любых будущих исследований по истории российских немцев и государственно-церковных отношений в СССР. Это чтение, которое превращает сухую архивную опись в живое свидетельство стойкости, превращая разрозненные папки с документами в масштабное полотно истории народа, боровшегося за право оставаться собой в меняющемся мире.

Составление, вступительная статья и комментарии А.И. Савина. - Новосибирск; СПб.: Посох, 2006. - 496 с.

ISBN 5-93958-026-2

Этноконфессия в советском государстве - Меннониты Сибири в 1920-1980-е годы – Содержание

От составителя

Меннониты Сибири в 1920-е годы: краткий исторический очерк

1. Кооперативное строительство - 2. Религиозная жизнь меннонитов

Аннотированный перечень архивных документов и материалов по истории меннонитов Сибири в 1920-е — 1980-е годы

Предисловие - 1. Меннонитские общины Сибири в 1920-1930-е годы - 2. Меннонитские общины Сибири в 1940-1980-е годы

Избранные документы

1. Меннонитская кооперация в Сибири в 1920-е годы - 2. Эмиграционное движение меннонитов Сибири в 1928-1930 гг - 3. Репрессии в отношении меннонитов в 1930-е годы

Список сокращений