В книге «Это нужно знать всем!» авторы последовательно и глубоко раскрывают основополагающие библейские истины, необходимые для спасения каждого человека. Отвечая на вызовы современного релятивизма, этот труд предлагает ясное, богословски выверенное и доступное изложение ключевых догматов: от непогрешимости Священного Писания и абсолютного суверенитета Бога Творца до разрушительной природы человеческого греха. Центральное место в аргументации занимает личность Иисуса Христа — истинного Богочеловека, Чья заместительная жертва на кресте и славное воскресение являются единственным путем к примирению с Богом и обретению вечной жизни.

Книга не ограничивается абстрактным теоретизированием, а содержит прямой пастырский призыв к читателю. Авторы убедительно показывают несостоятельность любых попыток достичь спасения собственными усилиями, делами закона или религиозными обрядами. Единственным условием принятия божественного дара спасения называется искренняя вера в Слово Божье, глубокое покаяние в грехах и радикальное изменение образа жизни в послушании Христу. Издание станет незаменимым пособием для новообращенных, а также ценным инструментом для пастырей и миссионеров в их евангелизационном служении.

Это нужно знать всем!

2-е изд., перераб. – М.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2025. – 66 с.

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