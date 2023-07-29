Сборник содержит исследования Евангелия от Матфея, которые были представлены на Международной конференции в Москве 24-28 сентября 2018 г. Организаторами конференции выступили Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) и международное Общество новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas).

Развитие в современной России дисциплин, связанных с библейскими исследованиями, невозможно без диалога с западной наукой. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в 2013 г. на конференции «Современная библеистика и Предание Церкви», отмечал:

"Считаю весьма полезным, что наши духовные учебные заведения устанавливают и развивают связи с зарубежными исследовательскими и учебными центрами, с библейскими институтами и кафедрами. Тем самым восстанавливается традиция наших международных научных связей, насильственно прерванная почти 100 лет тому назад".

Международное общество исследователей Нового Завета (SNTS) способствует установлению контактов между исследователями, принадлежащими к разным конфессиональным и культурным традициям. В 2016 г. под эгидой Общецерковной аспирантуры и докторантуры был проведен Седьмой восточноевропейский симпозиум SNTS и были запланированы конференции по четырем каноническим Евангелиям, охватывающие канонические Евангелия, две из которых (по Матфею и Марку) состоялись Москве в 2018 и 2019 гг.

Евангелие от Матфея - исторический и богословский контекст

Материалы Международной конференции, Москва, 2018 год

Под общей редакцией митрополита Илариона (Алфеева)

Издательский дом «Познание», 2023. — 568 с.

ISBN 978-5-6050270-3-4

Евангелие от Матфея - исторический и богословский контекст - Содержание

От редакции

1. Евангелие от Матфея: рецепция и исследования

Митрополит Иларион (Алфеев) - Евангелие от Матфея в церковной традиции и современной науке - Тобиас Никлас - От Евангелия к виртуальной реальности: забытый аспект древней рецепции Евангелия от Матфея - Эйан Боксолл - Иосиф, сын Давида, в истории рецепции Евангелия от Матфея - Ричард А. Бэрридж - Евангелие от Матфея и жанр евангелия - Томас Р. Хатина - Писание, память и время

2. Исторический контекст Евангелия от Матфея

Карл Р. Холладэй - Евангелие от Матфея в контексте иудаизма Второго Храма - Майкл Тилли - Евангелие от Матфея и еврейская апокалиптика - Р. Алан Калперер - Место Евангелия от Матфея в раннем христианстве - Уильям Р. Дж. Лоудер - Матфей и Иоанн. Два разных ответа на похожую ситуацию

3. Темы и мотивы Евангелия от Матфея

Ян Йостен - Текст цитат из Ветхого Завета в Евангелии от Матфея - Джоэл Маркус - Иоанн Креститель в Евангелии от Матфея. Сравнение и различие - Крэг С. Кинер - Резюме основных тем Евангелия от Матфея в Мф. 28:18-20 - Пол Фостер - Изображение Бога в Евангелии от Матфея - Маттиас Конрадт Следование за Иисусом и исполнение Закона - Роланд Дейнес - Иисус и Тора согласно Евангелию от Матфея - Карл-Вильгельм Нибур - Представление Матфея о человеке: праведность Бога и ответственность человека в Евангелии от Матфея - Кристиан Блюменталь - Basileia осваивает пространство - Алексей Сомов - Воскресение праведных страдальцев в Новом Завете: Мф. 27:52-53

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