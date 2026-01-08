«Вы знаете, что никто не поверит вам, если вы честно изложите эту тему», — сказал мне один маг. «Никто не поверил многим политическим махинациям, которые происходили в прошлом и которые, вероятно, происходят и сейчас и... хм, с другой стороны, некоторые люди думают, что мы никогда не приземлялись на Луне и что Элвис жив... так что я просто собираюсь попытаться описать всё как можно более объективно, и люди смогут судить об этом со своей точки зрения», — ответил я с широкой улыбкой.

Эта книга — социальная история некоторых важных событий в современной магической субкультуре в Великобритании после смерти крайне влиятельного британского мага Алистера Кроули в 1947 году. Кроули был, пожалуй, самой значительной публичной магической фигурой в Британии, если не в мире, во время его жизни (1875-1947) и, возможно, даже после; он наставлял избранный круг известных магов и опубликовал множество книг и периодических изданий, хотя часто и небольшими тиражами.

После его смерти значимость его литературных достижений и магических методов возросла, и распространилась на более широкую аудиторию благодаря продолжающемуся послевоенному развитию более дешевой печати и массового производства, а затем и через Интернет. Таким образом, многие группы и отдельные люди переняли элементы его магического учения, и у его работ сейчас больше последователей (и недоброжелателей) сейчас, в 21 веке, чем когда-либо в течение его жизни.

Полная, всеобъемлющая и исчерпывающая история столь сложной темы не может вместиться даже в эту толстую книгу, поскольку тема настолько широка и глубока, что я никак не мог сделать всесторонний обзор за то время, которое у меня было. Меня ограничивал также максимальный объём слов, который могла иметь моя диссертация (послужившая основой для этой книги), хотя я неоднократно дополнял переписанную для публикации работу и внес некоторые изменения, чтобы удалить академический жаргон и сделать ее более привлекательной для широкого круга читателей.

Итак, если я пожелаю назвать более точно тему своего исследования, это будет (глубокий вдох):

«Частичная история некоторых элементов философии и магических практик неполного и недостаточного показательного числа магов; работающих в определённых магических стилях в нескольких областях Британии после смерти Кроули приблизительно в конце Второй мировой войны».

Дэйв Эванс - История британской магии после Кроули

Кеннет Грант, Амадо Кроули, Магия Хаоса, Сатанизм, Лавкрафт, Путь левой руки, Богохульство и магическая мораль. – 2-е издание. - Касталия, 2024. - 390 с.

ISBN 978-5-521-24056-2

Дэйв Эванс - История британской магии после Кроули – Содержание

Посвящение и благодарности

Исследуете историю чего?

Британская Магия или Магия в Британии?

Определения

Как мы можем ЗНАТЬ то, что мы знаем?

Наука, религия и магия

Особенности английского написания слова «Магия»

История, наследие и влияние

Современные исследования

Меметика и передача информации

Независимые исследователи

Исследования на границе — или за гранью

Рождение Журнала Академического Исследования Магии

Междисциплинарная работа

Алистер Кроули

Остин Осман Спейр

Джеральд Гарднер

Исторический подход: методы и выходы

Из первых уст

В поиске правильных инструментов

Рефлексивность: маг как академический учёный

Сколько всего оккультистов в Великобритании?

Оккультная перепись

Национальная перепись по религии

Фальсификация данных: рыцари-джедаи

Членство в магических группах

Расширяя границы

Богохульство, инверсия и мораль

Корни богохульства и инверсии

«Пытаясь поймать угря намасленной ладонью»

Инверсия и карнавал

Осмелиться высказаться

Преследования за богохульство в наше время

Осмелиться промолчать

Дженезис Пи-Орридж и Откровения

Богохульство — это только об одном Боге

Вся магия — зло?

У Дьявола лучшие мелодии

Орлы законности;

Мораль и Монтегю Саммерс

Черная месса

Моральная философия < 101 >

Философия морали

Дух против машины

Падение и взлет магов

Приближается Конец Времён?

Мораль в магии

Познание и философия зла

Смеясь в лицо Богу

Направляя проклятия: боевая мораль

Различение и континуум зла

Какая рука? Какой путь?

Деннис Уитли и ПАР

Направляясь на восток: ориентализм/колониализм

Что говорят маги о ПАР сегодня

Далее по Пути Левой Руки

Амадо Кроули

Критические исследования магико-религиозного самовыражения

Амадо

Рождение легенды

Именование

Выход в свет

Публикации Амадо

Знание Амадо об «отце»

Временные парадоксы

Языковые проблемы

Последователи святого Амадо

Автора, автора!

Охота на настоящее имя Амадо

Сколько всего Амадо?

Амадо и Анти-Телема

Где доказательства, Амадо?

Шарлатаны, маги и Амадо

Магическая система

«Ловля» учеников

Однажды в жизни

Настоящий Амадо, пожалуйста, встаньте!

Амадо: да или нет?

Кеннет Грант и магическое возрождение

Ранняя жизнь и Кроули

Семейные отношения Гранта

Грант и Остин Спейр

Миссис, Пат(т)ерсон и другие загадки

«Публикации Гранта — не просто книги о магии; эти книги и есть Магия»

«Знание... ченнелинговое, а не приобретенное в ходе исследования»

Магическая система Гранта

«Кеннет Грант — чертовски хитрый оккультист»

Диалект сновидцев

Грант, Лавкрафт и «фантастика» в магии

Краткая биография Лавкрафта

Литературное наследие Лавкрафта

Маги и Лавкрафт

Ужасный Некрономикон

Наука и Грант

Лавкрафтовская магия после Гранта

Послания от Старших Богов?

Не все читатели Лавкрафта — маги

«В иррациональном и неизвестном направлении»

История Хаоса

Группы магов хаоса

Философия Хаоса

Академическая методология в хаосе

Вопрос: Кто туда идет? Ответ: А кто спрашивает?

Множественные карты

Церковь Сатаны

Родословная Магии Хаоса

Параллели Хаоса

Маски и фасады

Культ популярной фантастики

Спирали Хаоса (вырвались из-под контроля?)

Chaos Academica

«То, что вливается в вас из мифа... не истина, а реальность»

Это рассвет эпохи...

Приложение А: Глоссарий