Эванс - История британской магии после Кроули
«Вы знаете, что никто не поверит вам, если вы честно изложите эту тему», — сказал мне один маг. «Никто не поверил многим политическим махинациям, которые происходили в прошлом и которые, вероятно, происходят и сейчас и... хм, с другой стороны, некоторые люди думают, что мы никогда не приземлялись на Луне и что Элвис жив... так что я просто собираюсь попытаться описать всё как можно более объективно, и люди смогут судить об этом со своей точки зрения», — ответил я с широкой улыбкой.
Эта книга — социальная история некоторых важных событий в современной магической субкультуре в Великобритании после смерти крайне влиятельного британского мага Алистера Кроули в 1947 году. Кроули был, пожалуй, самой значительной публичной магической фигурой в Британии, если не в мире, во время его жизни (1875-1947) и, возможно, даже после; он наставлял избранный круг известных магов и опубликовал множество книг и периодических изданий, хотя часто и небольшими тиражами.
После его смерти значимость его литературных достижений и магических методов возросла, и распространилась на более широкую аудиторию благодаря продолжающемуся послевоенному развитию более дешевой печати и массового производства, а затем и через Интернет. Таким образом, многие группы и отдельные люди переняли элементы его магического учения, и у его работ сейчас больше последователей (и недоброжелателей) сейчас, в 21 веке, чем когда-либо в течение его жизни.
Полная, всеобъемлющая и исчерпывающая история столь сложной темы не может вместиться даже в эту толстую книгу, поскольку тема настолько широка и глубока, что я никак не мог сделать всесторонний обзор за то время, которое у меня было. Меня ограничивал также максимальный объём слов, который могла иметь моя диссертация (послужившая основой для этой книги), хотя я неоднократно дополнял переписанную для публикации работу и внес некоторые изменения, чтобы удалить академический жаргон и сделать ее более привлекательной для широкого круга читателей.
Итак, если я пожелаю назвать более точно тему своего исследования, это будет (глубокий вдох):
«Частичная история некоторых элементов философии и магических практик неполного и недостаточного показательного числа магов; работающих в определённых магических стилях в нескольких областях Британии после смерти Кроули приблизительно в конце Второй мировой войны».
Дэйв Эванс - История британской магии после Кроули
Кеннет Грант, Амадо Кроули, Магия Хаоса, Сатанизм, Лавкрафт, Путь левой руки, Богохульство и магическая мораль. – 2-е издание. - Касталия, 2024. - 390 с.
ISBN 978-5-521-24056-2
Дэйв Эванс - История британской магии после Кроули – Содержание
Посвящение и благодарности
Исследуете историю чего?
Британская Магия или Магия в Британии?
Определения
Как мы можем ЗНАТЬ то, что мы знаем?
Наука, религия и магия
Особенности английского написания слова «Магия»
История, наследие и влияние
Современные исследования
Меметика и передача информации
Независимые исследователи
Исследования на границе — или за гранью
Рождение Журнала Академического Исследования Магии
Междисциплинарная работа
Алистер Кроули
Остин Осман Спейр
Джеральд Гарднер
Исторический подход: методы и выходы
Из первых уст
В поиске правильных инструментов
Рефлексивность: маг как академический учёный
Сколько всего оккультистов в Великобритании?
Оккультная перепись
Национальная перепись по религии
Фальсификация данных: рыцари-джедаи
Членство в магических группах
Расширяя границы
Богохульство, инверсия и мораль
Корни богохульства и инверсии
«Пытаясь поймать угря намасленной ладонью»
Инверсия и карнавал
Осмелиться высказаться
Преследования за богохульство в наше время
Осмелиться промолчать
Дженезис Пи-Орридж и Откровения
Богохульство — это только об одном Боге
Вся магия — зло?
У Дьявола лучшие мелодии
Орлы законности;
Мораль и Монтегю Саммерс
Черная месса
Моральная философия < 101 >
Философия морали
Дух против машины
Падение и взлет магов
Приближается Конец Времён?
Мораль в магии
Познание и философия зла
Смеясь в лицо Богу
Направляя проклятия: боевая мораль
Различение и континуум зла
Какая рука? Какой путь?
Деннис Уитли и ПАР
Направляясь на восток: ориентализм/колониализм
Что говорят маги о ПАР сегодня
Далее по Пути Левой Руки
Амадо Кроули
Критические исследования магико-религиозного самовыражения
Амадо
Рождение легенды
Именование
Выход в свет
Публикации Амадо
Знание Амадо об «отце»
Временные парадоксы
Языковые проблемы
Последователи святого Амадо
Автора, автора!
Охота на настоящее имя Амадо
Сколько всего Амадо?
Амадо и Анти-Телема
Где доказательства, Амадо?
Шарлатаны, маги и Амадо
Магическая система
«Ловля» учеников
Однажды в жизни
Настоящий Амадо, пожалуйста, встаньте!
Амадо: да или нет?
Кеннет Грант и магическое возрождение
Ранняя жизнь и Кроули
Семейные отношения Гранта
Грант и Остин Спейр
Миссис, Пат(т)ерсон и другие загадки
«Публикации Гранта — не просто книги о магии; эти книги и есть Магия»
«Знание... ченнелинговое, а не приобретенное в ходе исследования»
Магическая система Гранта
«Кеннет Грант — чертовски хитрый оккультист»
Диалект сновидцев
Грант, Лавкрафт и «фантастика» в магии
Краткая биография Лавкрафта
Литературное наследие Лавкрафта
Маги и Лавкрафт
Ужасный Некрономикон
Наука и Грант
Лавкрафтовская магия после Гранта
Послания от Старших Богов?
Не все читатели Лавкрафта — маги
«В иррациональном и неизвестном направлении»
История Хаоса
Группы магов хаоса
Философия Хаоса
Академическая методология в хаосе
Вопрос: Кто туда идет? Ответ: А кто спрашивает?
Множественные карты
Церковь Сатаны
Родословная Магии Хаоса
Параллели Хаоса
Маски и фасады
Культ популярной фантастики
Спирали Хаоса (вырвались из-под контроля?)
Chaos Academica
«То, что вливается в вас из мифа... не истина, а реальность»
Это рассвет эпохи...
Приложение А: Глоссарий
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