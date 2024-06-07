Как песчаный замок у края воды в час прилива, христианская семья переживает опасные времена. То, что начиналось как случайные брызги далекого прибоя, доносимые ветром до непоколебимых стен семейных устоев, теперь обернулось ревущими волнами штормящего океана американского общества.

Когда-то для того, чтобы сберечь свою семью, достаточно было просто исключить определенные телепрограммы, отдать детей в воскресную школу и запретить им играть с теми немногими из сверстников, кто мог бы оказать на них дурное влияние. Когда же этих „немногих4* стало большинство, мы укрыли своих детей в христианских школах, ограничили телевидение учебным каналом и мультфильмами Уолта Диснея и стали все выше и выше возводить стены изоляции в надежде защититься от бушующей стихии.

Теперь же волны поднялись еще выше. То, что когда-то было „безопасным** телевидением, сегодня показывает нам слабовольных отцов, беззаботных матерей, непослушных детей. Когда-то на родительскую просьбу отвечали: „Да, сэр“, „Хорошо“, „Ага“ или на худой конец „Ну ладно уж“. Сегодня мы скорее услышим: „Отвали!“ или „Отвянь!“ Пятилетние рассуждают о разводах, десятилетним предлагают попробовать наркотики, а двенадцатилетних вовлекают в сексуальные отношения. И даже в христианских школах дети не могут чувствовать себя в безопасности.

Стены изоляции, которые мы так старательно строили, уже не спасают нас от отравляющего воздействия антисемейных тенденций. Пропаганда свободы любви, материализма, себялюбия, непослушания, достижения своих целей любыми средствами обрушивается на нас с рекламных щитов, с кино- и телеэкранов, с газетных страниц, мы слышим эти призывы на работе и даже в церкви.

Должны ли мы сдаться? Или отступить еще дальше? Время ли прятать свет под спудом в страхе, что его погасят волны вырождающегося общества? Или, может быть, хоть наш фрегат получил не одну пробоину и терпит бедствие перед лицом превосходящего противника, на предложение сдаться мы все же ответим, как Джон Пол Джонс: „Мы еще и не начинали драться!“

Бог дал нам могучее оружие — молитву, Свое Слово и живущий в наших сердцах Святой Дух. Они сильнее всех врагов, какие только могут встретиться нам в этом мире. Многие предпочитают бороться через бойкот прессы, политические митинги и гневные выступления на собраниях в школе. Все это важно, но действие этого сильно лишь постольку, поскольку сильна семья, которую они призваны защитить. Только семья может спасти семью.

Д-р Энтони Эванс - Как управлять своей семьей в неуправляемом мире

Operation Mobilisation, 1994. – Новосибирск: «Проект Лоза» - «Советская Сибирь», 1993.– 159 с.

Д-р Энтони Эванс - Как управлять своей семьей в неуправляемом мире – Содержание

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. МИР, РАЗРУШАЮЩИЙ СЕМЬИ

2. НАЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ

3. ОСНОВА СЕМЬИ — ЛЮБОВЬ

4. ЧЕСТЬ СЕМЬИ, УВАЖЕНИЕ В СЕМЬЕ

5. НА ВАС СМОТРЯТ

6. МЫ ДАЕМ ДЕТЯМ ЖИВУЮ ВЕРУ

7. УМЕЕМ ЛИ МЫ РАЗГОВАРИВАТЬ

8. ВАШ ДОМ — ОСТРОВОК СУХОЙ ЗЕМЛИ В БОЛОТЕ ЭТОГО МИРА

9. ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАША ЦЕРКОВЬ

10. ИМЕННО ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

11. ЭТО ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, НО

12. ПИСЬМА МОЕЙ СЕМЬЕ

13. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ БОГ

ПОСЛАНИЕ МОЕМУ НАРОДУ

ПРИМЕЧАНИЯ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

ОБ АВТОРЕ