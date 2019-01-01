Наш труд «Брак, таинство любви» (Издательство «Ливр Франсе») французская книга, появившаяся в свет в 1944 г. и неоднократно переизданная, встретил должное понимание и сочувствие. Положительные отголоски приходят к нам даже в настоящий день. Между тем для книги двадцать лет — это своего рода испытание и хотя эта тема остается нам по-прежнему близкой, мы чувствуем необходимость снова к ней возвратиться.

Углубляясь в опыт современного мира и во все более значительные достижения духовных наук, мысль движется вперед и устремляется ввысь, вдохновляясь новыми проблемами нашего времени. Такого рода пересмотр побуждает нас основательно переплавить наш труд и объяснить небольшое изменение заглавия.

Наше заветное желание — вступить в беседу с тем же самым внимательным читателем, который стремится овладеть собой, понять себя, пережить глубокую тайну человеческой любви на ее подлинном уровне. Святой апостол Павел без колебаний связывает эту тайну с тайной Иисуса Христа.

Мы надеемся, что нам удалось сохранить в полноте дух восточного предания. Но даже в свете этого предания можно будет коснуться тайных глубин любви лишь отделенными намеками, и доступные разуму догматы только облекут сферу несказанного, где царит безмолвие.

Стоит ли говорить, что в нашей работе всецело отсутствует полемический дух. Разумеется, восточное предание отлично от предания западного. Мы даем себе в этом отчет и по возможности объективно отмечаем различные оттенки, мы надеемся со временем детально на них остановиться. Эта надежда и вера в единение, столь горячо нам желанное, вдохновили нас на создание этой книги. Всякий опыт, вторгающийся в глубину, в самое естество живого, очищенное огнем страдания, вспыхивает снопами света, приближает день Господень, победно вливаясь в поток всеобщей радости.

П. Е.