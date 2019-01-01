Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания
Наш труд «Брак, таинство любви» (Издательство «Ливр Франсе») французская книга, появившаяся в свет в 1944 г. и неоднократно переизданная, встретил должное понимание и сочувствие. Положительные отголоски приходят к нам даже в настоящий день. Между тем для книги двадцать лет — это своего рода испытание и хотя эта тема остается нам по-прежнему близкой, мы чувствуем необходимость снова к ней возвратиться.
Углубляясь в опыт современного мира и во все более значительные достижения духовных наук, мысль движется вперед и устремляется ввысь, вдохновляясь новыми проблемами нашего времени. Такого рода пересмотр побуждает нас основательно переплавить наш труд и объяснить небольшое изменение заглавия.
Наше заветное желание — вступить в беседу с тем же самым внимательным читателем, который стремится овладеть собой, понять себя, пережить глубокую тайну человеческой любви на ее подлинном уровне. Святой апостол Павел без колебаний связывает эту тайну с тайной Иисуса Христа.
Мы надеемся, что нам удалось сохранить в полноте дух восточного предания. Но даже в свете этого предания можно будет коснуться тайных глубин любви лишь отделенными намеками, и доступные разуму догматы только облекут сферу несказанного, где царит безмолвие.
Стоит ли говорить, что в нашей работе всецело отсутствует полемический дух. Разумеется, восточное предание отлично от предания западного. Мы даем себе в этом отчет и по возможности объективно отмечаем различные оттенки, мы надеемся со временем детально на них остановиться. Эта надежда и вера в единение, столь горячо нам желанное, вдохновили нас на создание этой книги. Всякий опыт, вторгающийся в глубину, в самое естество живого, очищенное огнем страдания, вспыхивает снопами света, приближает день Господень, победно вливаясь в поток всеобщей радости.
П. Е.
Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания
Издание осуществлено по рукописи, хранящейся в библиотеке МДА.
М.: Лепта Книга, 2011. — 336 с.
Испытание мудростью. Вып. 19.
ISBN 978-5-91173-195-3
Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания - Содержание
Предварительное замечание
Предисловие
Введение
- Немного истории
- Две главенствующие идеи
- Мифы
- Харизмы женщины
- Мать
- Женщина — духовный орган человеческой природы
- Женщина — место встречи Бога и человека
- Персоналистская концепция брака
- Последний свет
Антропология
- Час свидетелей
- Божественное человеколюбие
- Состав человеческого существа: дух и плоть
- Библейское понимание сердца
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Человеческая личность
- Троичность основания
- Христологическое основание
- Осуществление личности
- Свобода
- Образ и подобие Божие
- Болезнь и выздоровление
- Литургическое призвание человека
Брак и монашеское состояние
- Единое абсолютное
- Призыв
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Монашество
- Монашеский аскетизм всякого верующего
- Всемирное интериоризированное монашество
Царственное священство верных
- Функциональное священство согласно чину и онтологическое священство верных
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Таинство миропомазания и сообщаемые им три достоинства
- Царственное достоинство
- Священническое достоинство
- Пророческое достоинство
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Новый образ святости
- Немонашеское безбрачие
Любовь и таинство любви
- Гармония любви
- Пророческие откровения и вечное настоящее
- Образ Божий
- Подлинная цель брака
- Домашняя церковь
- Таинства
- Райское установление
- Радость
- Совершитель Таинства
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Таинство брака в византийском обряде
- Обручение
- Бракосочетание
- Краткие пояснения к Таинству брака
Сексуальность и супружеское целомудрие
- Проблема
- Современный миф о сексуальности
- Целомудрие
- «Бертс контроль» — проблема ограничения рождаемости
Установление
- Брак в восточном каноническом праве
- Канонический устав брака. Совершитель Таинства
- Аннулирование брака и развод
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Препятствия к браку
- Возраст
- Различие вероисповеданий
- Ограничения, обусловленные священническим саном
- Повторный брак. Второй брак и последующие браки
- Супружеская любовь и развод
Примечания
Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания - Предисловие
Гнетущее и прагматическое законничество, с одной стороны, и исполненное подозрений презрение эроса, с другой, подсекает порывы души, стремящейся познать свое назначение. Ее глубокие воды дремлют в напряженном ожидании, и ее безмолвие чревато мертвой зыбью и бурями. В настоящее время мы знаем, что любовь — это не простая игра плоти и что за скрывающими ее искусно разработанными личинами и научными фальсификациями таится глубина, подлежащая выявлению и восприятию обретшим полную зрелость сознанием.
На вершинах мировой поэзии, в гармонии, где сочетаются мистические порывы религиозных душ, любовь обнаруживается в страстном искании высшего «я», подлинного и царственного субъекта всякой любви. Более того, взаимная любовь — это откровение предвечного света, из которого соткано единственное и неповторимое лицо любящих. Все великие мифы любви говорят нам, что любовь больше любви, что любовь превосходит любовь, что самая ужасная и непоправимая катастрофа — это неудача в любви к любви, в любви к совершению любви.
Евангелие возвещает нам, что Царь пришел и что Царство Его должно прийти, но в этом ожидании плеромы Царство всего лишь символ; мы любим не Царство, но Царя; нас восхищает не наше царственное достоинство, но Божественный дар, делающий нас детьми Царя. В свете этих живых взаимоотношений нам открываются существующие: личность — Личности, дух Духу, целостность Целостности, цель в себе Цели в Себе, Бог и человек, соединенные узами, именуемыми в Библии брачными. Подобным же образом любовь, существующая между мужчиной и женщиной, превосходя свою окрашенную страстью феноменологию, причиняет страдания, как бы ударами резца высекая образ их существа, в котором дано просвечивать их истинному вечному лицу.
Следуя тесным евангельским путем, человек проходит над головокружительными безднами — что говорит о его избранничестве и величии, преодолевая демонические соблазны, профанации, благоразумные кастрации умов, он обретает пламенное посвящение и приобщается к священным тайнам по неизреченной воле Создателя.
Никто не может кощунственной рукой вырвать огненные страницы из «Песни песней», угасить пламя, возгоревшееся от пожирающего огня вечного. Страх перед мечтаниями и экстазом, если только он не порожден тупостью робких и немощных душ, вполне оправдан — ибо он является следствием духовного трезвения. Гораздо большую силу имеет епектаза, гораздо большую власть — устремление к преодолению этих мечтаний для достижения реальности, которая соткала нерушимые обители из света и любви. Она обнаруживается лишь в безмолвном созерцании.
Все науки литургической симфонии, этого «Санктус», который непрестанно возносится ввысь, возглашаемый человеческим существом в его предельной наготе, все оттенки цветов радуги, этой другой космической симфонии, символизирующей вечный завет между Отцом и чадом его, — поют брачную эпиталаму. Это она ввергает в преисподнюю небытия идолопоклонство и презрение к эросу. В зените небес вечности сияет недвижное солнце любви. Там, где, согласно отцам Церкви, «эрос» расцветает в «агапе», раскрывается подлинная глубина человеческой любви, преображенной светом ее таинственной правды.
спасибо