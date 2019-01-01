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Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания

Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Наш труд «Брак, таинство любви» (Издательство «Ливр Франсе») французская книга, появившаяся в свет в 1944 г. и неоднократно переизданная, встретил должное понимание и сочувствие. Положительные отголоски приходят к нам даже в настоящий день. Между тем для книги двадцать лет — это своего рода испытание и хотя эта тема остается нам по-прежнему близкой, мы чувствуем необходимость снова к ней возвратиться.
Углубляясь в опыт современного мира и во все более значительные достижения духовных наук, мысль движется вперед и устремляется ввысь, вдохновляясь новыми проблемами нашего времени. Такого рода пересмотр побуждает нас основательно переплавить наш труд и объяснить небольшое изменение заглавия.
Наше заветное желание — вступить в беседу с тем же самым внимательным читателем, который стремится овладеть собой, понять себя, пережить глубокую тайну человеческой любви на ее подлинном уровне. Святой апостол Павел без колебаний связывает эту тайну с тайной Иисуса Христа.
Мы надеемся, что нам удалось сохранить в полноте дух восточного предания. Но даже в свете этого предания можно будет коснуться тайных глубин любви лишь отделенными намеками, и доступные разуму догматы только облекут сферу несказанного, где царит безмолвие.
Стоит ли говорить, что в нашей работе всецело отсутствует полемический дух. Разумеется, восточное предание отлично от предания западного. Мы даем себе в этом отчет и по возможности объективно отмечаем различные оттенки, мы надеемся со временем детально на них остановиться. Эта надежда и вера в единение, столь горячо нам желанное, вдохновили нас на создание этой книги. Всякий опыт, вторгающийся в глубину, в самое естество живого, очищенное огнем страдания, вспыхивает снопами света, приближает день Господень, победно вливаясь в поток всеобщей радости.
П. Е.

Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания

Издание осуществлено по рукописи, хранящейся в библиотеке МДА.
М.: Лепта Книга, 2011. — 336 с.
Испытание мудростью. Вып. 19.
ISBN 978-5-91173-195-3

Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания - Содержание

Предварительное замечание
Предисловие
Введение
  • Немного истории
  • Две главенствующие идеи
  • Мифы
  • Харизмы женщины
  • Мать
  • Женщина — духовный орган человеческой природы
  • Женщина — место встречи Бога и человека
  • Персоналистская концепция брака
  • Последний свет
Антропология
  • Час свидетелей
  • Божественное человеколюбие
  • Состав человеческого существа: дух и плоть
  • Библейское понимание сердца
  • Человеческая личность
    • Троичность основания
    • Христологическое основание
    • Осуществление личности
  • Свобода
  • Образ и подобие Божие
  • Болезнь и выздоровление
  • Литургическое призвание человека
Брак и монашеское состояние
  • Единое абсолютное
  • Призыв
  • Монашество
    • Монашеский аскетизм всякого верующего
    • Всемирное интериоризированное монашество
Царственное священство верных
  • Функциональное священство согласно чину и онтологическое священство верных
  • Таинство миропомазания и сообщаемые им три достоинства
    • Царственное достоинство
    • Священническое достоинство
    • Пророческое достоинство
  • Новый образ святости
    • Немонашеское безбрачие
Любовь и таинство любви
  • Гармония любви
  • Пророческие откровения и вечное настоящее
  • Образ Божий
  • Подлинная цель брака
  • Домашняя церковь
  • Таинства
  • Райское установление
  • Радость
  • Совершитель Таинства
  • Таинство брака в византийском обряде
    • Обручение
    • Бракосочетание
    • Краткие пояснения к Таинству брака
Сексуальность и супружеское целомудрие
  • Проблема
  • Современный миф о сексуальности
  • Целомудрие
  • «Бертс контроль» — проблема ограничения рождаемости
Установление
  • Брак в восточном каноническом праве
  • Канонический устав брака. Совершитель Таинства
  • Аннулирование брака и развод
  • Препятствия к браку
    • Возраст
    • Различие вероисповеданий
    • Ограничения, обусловленные священническим саном
    • Повторный брак. Второй брак и последующие браки
  • Супружеская любовь и развод
Примечания

Павел Николаевич Евдокимов - Таинство любви - тайна супружества в свете православного Предания - Предисловие

Гнетущее и прагматическое законничество, с одной стороны, и исполненное подозрений презрение эроса, с другой, подсекает порывы души, стремящейся познать свое назначение. Ее глубокие воды дремлют в напряженном ожидании, и ее безмолвие чревато мертвой зыбью и бурями. В настоящее время мы знаем, что любовь — это не простая игра плоти и что за скрывающими ее искусно разработанными личинами и научными фальсификациями таится глубина, подлежащая выявлению и восприятию обретшим полную зрелость сознанием.
На вершинах мировой поэзии, в гармонии, где сочетаются мистические порывы религиозных душ, любовь обнаруживается в страстном искании высшего «я», подлинного и царственного субъекта всякой любви. Более того, взаимная любовь — это откровение предвечного света, из которого соткано единственное и неповторимое лицо любящих. Все великие мифы любви говорят нам, что любовь больше любви, что любовь превосходит любовь, что самая ужасная и непоправимая катастрофа — это неудача в любви к любви, в любви к совершению любви.
Евангелие возвещает нам, что Царь пришел и что Царство Его должно прийти, но в этом ожидании плеромы Царство всего лишь символ; мы любим не Царство, но Царя; нас восхищает не наше царственное достоинство, но Божественный дар, делающий нас детьми Царя. В свете этих живых взаимоотношений нам открываются существующие: личность — Личности, дух Духу, целостность Целостности, цель в себе Цели в Себе, Бог и человек, соединенные узами, именуемыми в Библии брачными. Подобным же образом любовь, существующая между мужчиной и женщиной, превосходя свою окрашенную страстью феноменологию, причиняет страдания, как бы ударами резца высекая образ их существа, в котором дано просвечивать их истинному вечному лицу.
Следуя тесным евангельским путем, человек проходит над головокружительными безднами — что говорит о его избранничестве и величии, преодолевая демонические соблазны, профанации, благоразумные кастрации умов, он обретает пламенное посвящение и приобщается к священным тайнам по неизреченной воле Создателя.
Никто не может кощунственной рукой вырвать огненные страницы из «Песни песней», угасить пламя, возгоревшееся от пожирающего огня вечного. Страх перед мечтаниями и экстазом, если только он не порожден тупостью робких и немощных душ, вполне оправдан — ибо он является следствием духовного трезвения. Гораздо большую силу имеет епектаза, гораздо большую власть — устремление к преодолению этих мечтаний для достижения реальности, которая соткала нерушимые обители из света и любви. Она обнаруживается лишь в безмолвном созерцании.
Все науки литургической симфонии, этого «Санктус», который непрестанно возносится ввысь, возглашаемый человеческим существом в его предельной наготе, все оттенки цветов радуги, этой другой космической симфонии, символизирующей вечный завет между Отцом и чадом его, — поют брачную эпиталаму. Это она ввергает в преисподнюю небытия идолопоклонство и презрение к эросу. В зените небес вечности сияет недвижное солнце любви. Там, где, согласно отцам Церкви, «эрос» расцветает в «агапе», раскрывается подлинная глубина человеческой любви, преображенной светом ее таинственной правды.
Views 905
Rating 3.9 / 5
Added 01.01.2019
Author ptitsyn
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3.9/5 (8)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

спасибо

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