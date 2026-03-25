Эвен-Исраэль - Суть еврейских праздников

Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Суть еврейских праздников

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Religious Studies Atheism
Series Чейсовская коллекция (38 books)

В действительности есть две причины, по которым этого не происходит. Нельзя не признать, что на самом деле молитвы, заповеди и добрые дела складываются в рутину, но получающуюся систему совсем не просто подогнать под трафарет повседневной жизни. Напротив, две различные модели постоянно сталкиваются друг с другом. Религиозная рутина то и дело врывается в обычное течение жизни, прерывая плавное скольжение: еда, питье, работа, и это нарушение становится катализатором изменения. В сущности, именно «мелочные придирки» еврейской Галахи, ее вмешательство во все сферы жизни и спасает от погружения в болото животного существования. За каждым действием следует пауза. Она призывает нас хотя бы на несколько мгновений приостановить этот постоянный житейский бег и перейти в иную систему координат, которая не порождена шаблоном повседневности и в рамках которой совершаются благословение, молитва, омовение рук.

К этому надо добавить и еще одно соображение, имеющее принципиальное значение. Как бы ни был человек погружен в рутину заповедей и мелочей, на нем лежит обязанность вкладывать душу в то, что он делает. Разумеется, мы можем ввести в заблуждение окружающих, но Творца не обманешь, и поэтому никому не стоит утешать себя мыслью, будто никто не узнает, что у него на сердце.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников

Москва : Книжники, 2022. - 560 с.

ISBN 978-5-9953-0808-9

Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Суть еврейских праздников - Содержание

Предисловие редакторов

Введение

НОВОЛЕТИЕ

  • Новый год

  • Мироздание и подведение итогов

  • «Глава года»

  • Услышать глас шофара

  • К истокам царства

  • День памяти

  • Оправдано ли творение?

  • Вы свидетели Мне, и Я Б-г

ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

  • «Вернитесь, своенравные дети»: десять дней покаяния

  • Нет прощения в языческом мире

  • За трех, который мы совершили

  • Служение в Святая святых

  • Покаяние и День искупления

  • Сущность Дня искупления

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ — СУККОТ

  • Под покровом праздничного дня нашего

  • Возвращение в кущи пустыни

  • Семь пастырей и восемь князей

  • Радость водочерпия

  • Девятнадцатое кислева

ХАНУКА

  • Жестоковыйный народ

ПЯТНАДЦАТОЕ ШВАТА

  • Человек—дерево полевое

ПУРИМ

  • Чудеса Твои, которые Ты совершаешь с нами каждый день

  • Свиток изгнания

  • Установили иудеи и приняли на себя

  • Стереть Амалека

ПЕСАХ

  • «Народ отдельно живет»

  • Вкушение мацы

  • Милость в юности твоей

ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА

  • Дни отсчета

  • Второй песах—день исправления

ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА

  • Любовь к Иерусалиму

ШАВУОТ

  • Генезис еврейской исключительности

  • Слово, заповеданное на тысячу поколений

  • Свобода на скрижалях

  • Значение дарования Торы

  • Получение Торы

  • Тора жизни

ТРЕТЬЕ ТАМУЗА

  • День гилула — третье тамуза

  • Наследие Любавичского Ребе — не уклоняться!

ДЕВЯТОЕ ΑΒΑ

  • Память о Иерусалиме

  • Память о катастрофе. Девятого ава

  • Сколько можно страдать?

  • Плач Ирмеягу

  • Разрушение храма: удаление Шхины

МЕСЯЦ ЭЛУЛ И ТШУВА

  • Подведение итогов и исправление

  • Восемнадцатое элула

  • Тшува — возвращение к источнику

  • Тшува предшествует миру

  • Косность сердца, препятствующая тшуве

  • Возвращение к Г-споду

