Эвен-Исраэль - Суть еврейских праздников

В действительности есть две причины, по которым этого не происходит. Нельзя не признать, что на самом деле молитвы, заповеди и добрые дела складываются в рутину, но получающуюся систему совсем не просто подогнать под трафарет повседневной жизни. Напротив, две различные модели постоянно сталкиваются друг с другом. Религиозная рутина то и дело врывается в обычное течение жизни, прерывая плавное скольжение: еда, питье, работа, и это нарушение становится катализатором изменения. В сущности, именно «мелочные придирки» еврейской Галахи, ее вмешательство во все сферы жизни и спасает от погружения в болото животного существования. За каждым действием следует пауза. Она призывает нас хотя бы на несколько мгновений приостановить этот постоянный житейский бег и перейти в иную систему координат, которая не порождена шаблоном повседневности и в рамках которой совершаются благословение, молитва, омовение рук.

К этому надо добавить и еще одно соображение, имеющее принципиальное значение. Как бы ни был человек погружен в рутину заповедей и мелочей, на нем лежит обязанность вкладывать душу в то, что он делает. Разумеется, мы можем ввести в заблуждение окружающих, но Творца не обманешь, и поэтому никому не стоит утешать себя мыслью, будто никто не узнает, что у него на сердце.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников

Москва : Книжники, 2022. - 560 с.

ISBN 978-5-9953-0808-9

Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Суть еврейских праздников - Содержание

Предисловие редакторов

Введение

НОВОЛЕТИЕ

Новый год

Мироздание и подведение итогов

«Глава года»

Услышать глас шофара

К истокам царства

День памяти

Оправдано ли творение?

Вы свидетели Мне, и Я Б-г

ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

«Вернитесь, своенравные дети»: десять дней покаяния

Нет прощения в языческом мире

За трех, который мы совершили

Служение в Святая святых

Покаяние и День искупления

Сущность Дня искупления

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ — СУККОТ

Под покровом праздничного дня нашего

Возвращение в кущи пустыни

Семь пастырей и восемь князей

Радость водочерпия

Девятнадцатое кислева

ХАНУКА

Жестоковыйный народ

ПЯТНАДЦАТОЕ ШВАТА

Человек—дерево полевое

ПУРИМ

Чудеса Твои, которые Ты совершаешь с нами каждый день

Свиток изгнания

Установили иудеи и приняли на себя

Стереть Амалека

ПЕСАХ

«Народ отдельно живет»

Вкушение мацы

Милость в юности твоей

ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА

Дни отсчета

Второй песах—день исправления

ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА

Любовь к Иерусалиму

ШАВУОТ

Генезис еврейской исключительности

Слово, заповеданное на тысячу поколений

Свобода на скрижалях

Значение дарования Торы

Получение Торы

Тора жизни

ТРЕТЬЕ ТАМУЗА

День гилула — третье тамуза

Наследие Любавичского Ребе — не уклоняться!

ДЕВЯТОЕ ΑΒΑ

Память о Иерусалиме

Память о катастрофе. Девятого ава

Сколько можно страдать?

Плач Ирмеягу

Разрушение храма: удаление Шхины

МЕСЯЦ ЭЛУЛ И ТШУВА