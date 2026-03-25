Эвен-Исраэль - Суть еврейских праздников

В действительности есть две причины, по которым этого не происходит. Нельзя не признать, что на самом деле молитвы, заповеди и добрые дела складываются в рутину, но получающуюся систему совсем не просто подогнать под трафарет повседневной жизни. Напротив, две различные модели постоянно сталкиваются друг с другом. Религиозная рутина то и дело врывается в обычное течение жизни, прерывая плавное скольжение: еда, питье, работа, и это нарушение становится катализатором изменения. В сущности, именно «мелочные придирки» еврейской Галахи, ее вмешательство во все сферы жизни и спасает от погружения в болото животного существования. За каждым действием следует пауза. Она призывает нас хотя бы на несколько мгновений приостановить этот постоянный житейский бег и перейти в иную систему координат, которая не порождена шаблоном повседневности и в рамках которой совершаются благословение, молитва, омовение рук.
К этому надо добавить и еще одно соображение, имеющее принципиальное значение. Как бы ни был человек погружен в рутину заповедей и мелочей, на нем лежит обязанность вкладывать душу в то, что он делает. Разумеется, мы можем ввести в заблуждение окружающих, но Творца не обманешь, и поэтому никому не стоит утешать себя мыслью, будто никто не узнает, что у него на сердце.
Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников
Москва : Книжники, 2022. - 560 с.
ISBN 978-5-9953-0808-9
Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Суть еврейских праздников - Содержание
Предисловие редакторов
Введение
НОВОЛЕТИЕ
Новый год
Мироздание и подведение итогов
«Глава года»
Услышать глас шофара
К истокам царства
День памяти
Оправдано ли творение?
Вы свидетели Мне, и Я Б-г
ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
«Вернитесь, своенравные дети»: десять дней покаяния
Нет прощения в языческом мире
За трех, который мы совершили
Служение в Святая святых
Покаяние и День искупления
Сущность Дня искупления
ПРАЗДНИК КУЩЕЙ — СУККОТ
Под покровом праздничного дня нашего
Возвращение в кущи пустыни
Семь пастырей и восемь князей
Радость водочерпия
Девятнадцатое кислева
ХАНУКА
Жестоковыйный народ
ПЯТНАДЦАТОЕ ШВАТА
Человек—дерево полевое
ПУРИМ
Чудеса Твои, которые Ты совершаешь с нами каждый день
Свиток изгнания
Установили иудеи и приняли на себя
Стереть Амалека
ПЕСАХ
«Народ отдельно живет»
Вкушение мацы
Милость в юности твоей
ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА
Дни отсчета
Второй песах—день исправления
ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА
Любовь к Иерусалиму
ШАВУОТ
Генезис еврейской исключительности
Слово, заповеданное на тысячу поколений
Свобода на скрижалях
Значение дарования Торы
Получение Торы
Тора жизни
ТРЕТЬЕ ТАМУЗА
День гилула — третье тамуза
Наследие Любавичского Ребе — не уклоняться!
ДЕВЯТОЕ ΑΒΑ
Память о Иерусалиме
Память о катастрофе. Девятого ава
Сколько можно страдать?
Плач Ирмеягу
Разрушение храма: удаление Шхины
МЕСЯЦ ЭЛУЛ И ТШУВА
Подведение итогов и исправление
Восемнадцатое элула
Тшува — возвращение к источнику
Тшува предшествует миру
Косность сердца, препятствующая тшуве
Возвращение к Г-споду
