Бартен - Надежда в жизни и в смерти
В течение нескольких веков книга Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях» является благословением для многих людей. Не одно поколение детей Божьих прочло эту книгу. В ней они нашли наставления и пищу для своей души, а также получили пояснения к собственной жизни.
Несколько раз я с удовольствием обсуждал эту книгу на собраниях общин. Со всей серьезностью она описывает мертвое состояние человека, и каким чудесным образом Бог избавил от него. Но автор также показывает, как это происходит и как следует проводить различие между возрождением и верой, но ни в коем случае не разделять их.
Мы благодарны за то, что издатель Дэн Хертог решил в свое время издать книгу Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях» в современном голландском переводе г-на С. Хауткамера.
Эверт Бартен - Надежда в жизни и в смерти - Толкование к книге Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях»
DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY , 2019 г. - 110 с.
Эверт Бартен - Надежда в жизни и в смерти - Содержание
- Бостон и его произведение «Природа человека в ее четырех состояниях»
- Первое состояние. Совершенно добродетельные
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Второе состояние. Полностью порочные.
- 1. Греховность природного состояния человека
- 2. Бедственное положение естественного состояния человека
- 3. Улучшить себя? Невозможно!
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Третье состояние. Начало восстановления.
- 1. Возрождение
- 2. Союз с Христом
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Четвертое состояние. Совершенно счастливый или абсолютно несчастный
- 1. Смерть
- 2. Смерть христианина и смерть нехристианина
- 3. Воскресение
- 4. Суд
- 5. Небеса
- 6. Ад
Эверт Бартен - Надежда в жизни и в смерти - Бостон и его произведение «Природа человека в ее четырех состояниях»
Когда летом 2011 года я во второй раз взял в руки книгу Бостона, то был более обычного поражен ее полнотой. Это было многогранное, доскональное и законченное произведение. И я подумал: какое благословение, что в ней вы и я можем прочитать о том, как Бог обращает грешников. Это большая привилегия, которой не имеют молодые люди во многих других странах.
И в то же время со всех сторон я слышал бесчисленное количество вопросов от молодых и пожилых читателей. Вопросов о вере, о том, Кто такой Бог, Кто такой Иисус, как Его можно принять. Со всех сторон вы слышите голоса пожилых и молодых людей. Как же
во всем этом разобраться? «Природа человека в ее четырех состояниях» может стать вашим превосходным помощником, как старый надежный звук прежних времен. «Но ее так сложно читать», - я слышу ваши мысли.
Поэтому тем же летом я принял решение подвести итог и переписать этот труд, которому Бостон посвятил свою жизнь. Я стремился сделать ее максимально доступной, чтобы вы могли идентифицировать себя. В этой книге вы найдете бесконечное количество
вопросов, которые задаете или могли бы задать. Они вернут вас в рай, проведут через глубокое грехопадение в Адаме, покажут Божью благодать и представят конец вашей жизни: ад или небеса.
Мы подводим итоги и делаем выбор. Каждый делает это по-своему. Поэтому данную книгу нельзя назвать полной и совершенной. Для этого вы должны прочитать непосредственно труд Томаса Бостона. Считайте книгу, которую вы держите сейчас в руках, кратким ее изложением на доступном для вас языке. В ней приведено много ссылок на работу Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях», которая была переведена на русский язык и издана в 1995 году. Она переиздавалась много раз и все еще
доступна.
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