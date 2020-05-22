В течение нескольких веков книга Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях» является благословением для многих людей. Не одно поколение детей Божьих прочло эту книгу. В ней они нашли наставления и пищу для своей души, а также получили пояснения к собственной жизни.

Несколько раз я с удовольствием обсуждал эту книгу на собраниях общин. Со всей серьезностью она описывает мертвое состояние человека, и каким чудесным образом Бог избавил от него. Но автор также показывает, как это происходит и как следует проводить различие между возрождением и верой, но ни в коем случае не разделять их.

Мы благодарны за то, что издатель Дэн Хертог решил в свое время издать книгу Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях» в современном голландском переводе г-на С. Хауткамера.

Эверт Бартен - Надежда в жизни и в смерти - Толкование к книге Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях»

DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY , 2019 г. - 110 с.

Эверт Бартен - Надежда в жизни и в смерти - Содержание

Бостон и его произведение «Природа человека в ее четырех состояниях»

Первое состояние. Совершенно добродетельные

Второе состояние. Полностью порочные. 1. Греховность природного состояния человека 2. Бедственное положение естественного состояния человека 3. Улучшить себя? Невозможно!

Третье состояние. Начало восстановления. 1. Возрождение 2. Союз с Христом

Четвертое состояние. Совершенно счастливый или абсолютно несчастный 1. Смерть 2. Смерть христианина и смерть нехристианина 3. Воскресение 4. Суд 5. Небеса 6. Ад



Эверт Бартен - Надежда в жизни и в смерти - Бостон и его произведение «Природа человека в ее четырех состояниях»

Когда летом 2011 года я во второй раз взял в руки книгу Бостона, то был более обычного поражен ее полнотой. Это было многогранное, доскональное и законченное произведение. И я подумал: какое благословение, что в ней вы и я можем прочитать о том, как Бог обращает грешников. Это большая привилегия, которой не имеют молодые люди во многих других странах.

И в то же время со всех сторон я слышал бесчисленное количество вопросов от молодых и пожилых читателей. Вопросов о вере, о том, Кто такой Бог, Кто такой Иисус, как Его можно принять. Со всех сторон вы слышите голоса пожилых и молодых людей. Как же

во всем этом разобраться? «Природа человека в ее четырех состояниях» может стать вашим превосходным помощником, как старый надежный звук прежних времен. «Но ее так сложно читать», - я слышу ваши мысли.

Поэтому тем же летом я принял решение подвести итог и переписать этот труд, которому Бостон посвятил свою жизнь. Я стремился сделать ее максимально доступной, чтобы вы могли идентифицировать себя. В этой книге вы найдете бесконечное количество

вопросов, которые задаете или могли бы задать. Они вернут вас в рай, проведут через глубокое грехопадение в Адаме, покажут Божью благодать и представят конец вашей жизни: ад или небеса.

Мы подводим итоги и делаем выбор. Каждый делает это по-своему. Поэтому данную книгу нельзя назвать полной и совершенной. Для этого вы должны прочитать непосредственно труд Томаса Бостона. Считайте книгу, которую вы держите сейчас в руках, кратким ее изложением на доступном для вас языке. В ней приведено много ссылок на работу Томаса Бостона «Природа человека в ее четырех состояниях», которая была переведена на русский язык и издана в 1995 году. Она переиздавалась много раз и все еще

доступна.