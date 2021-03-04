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Поляков - Одна версия предательства Иуды

Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy
Дилогия "Одна версия предательства Иуды" является дерзкой попыткой возродить метод аллегорического толкования Библии, в основе которого лежат фактически погибшие традиции Александрийской школы, основанной такими учителями, как Климент и Ориген. Однако но многих отношениях автору удаётся пойти намного дальше знаменитых александрийцев. Опираясь на заповедь о потребности возлюбить Бога всем разумением, автор не допускает противоречивости Истины, равно как и положений, не постижимых человеческим разумом.
Автор стремится к максимальной систематичности изложения. Начиная с таких общих принципов, как невозможность буквального толкования многих фрагментов Св. Писания и отвержение простецкого подхода к библейским текстам, автор переходит к таким темам, как философская антропология, природа человеческого знания, существование в мире зла и смысл спасения.
Рассуждая о спасении, автор доказывает, что одной крестной жертвы для спасения не достаточно в силу существования соблазна о Христе. В деле спасения необходим еще один персонаж. Автор настаивает, что таковым является Иуда Искариот - фигура, полностью лишняя в современной теологии и Восточного, и Западного христианства. Автор едва ли не избыточно подробно останавливается на "тайне беззакония" - теме, в незнании которой признавался даже Августин.
Основываясь на отвержении буквального смысла, автор не только встает перед необходимостью переосмысления сути христианства, но фактически претендует на устранение противоречий между христианством и иудаизмом.
Первая книга, "Кому уподоблю род сей?" ранее издавалась в 1993 году и вызвала самые противоречивые отклики, начиная с воспевания дифирамбов и провозглашения автора величайшим христианским умом современности, и кончая произнесением проклятий и грубых угроз в адрес автора. Книга содержит огромное количество библейских цитат, часто исправленных по оригиналу, а также множество выдержек из творений ранних христианских авторов. Эти фрагменты дополняются факультативным материалом коптских Евангелий Фомы и Филиппа.
Книга представляет собой междисциплинарное исследование, где соприкасаются различные ветви богословия и философии, а временами психология и естественные науки. Для читателей, ищущих Истину. Противопоказано фанатикам.

Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды

Книга первая—Кому уподоблю род сей?—3-е изд., испр. и доп.
Книга вторая—Кто может это слушать?— 2-е изд., испр. и доп.
М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАФТ+», 2005. — 944 с., ил.
ISBN 5-93675-084-1

Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды - Содержание

Вступление
Кому уподоблю род сей?
  • Дорогой читатель наш
  • Вместо предисловия
  • I О притче
  • II Учения человечуские
  • III Начала символики
  • IV Гносеология
  • V О безмолвии
  • VI Антропология
  • VII Палингенезия
  • VIII О совершенстве
  • IX Апокатастасис
  • X О единстве
  • XI Арифмология
  • XII Николаиты
  • Заключение
  • Прил.к гл.3 -Рамбам мне дорого, но истина дороже
  • Прил.к гл.4 - Царствие Божие внутрь вас есть
  • Прил.к гл.10 - Не обман ли в правой руке
  • Прил.к гл.11 - Кто имеет ум, сочти число
  • Прил.общ. - О хронологии Морозова
Кто может это слушать?
  • Притчи читателям1 книги
  • I О страннолюбии
  • II О началах
  • III О священстве
  • IV О Богопознании
  • V О помазании
  • VI О языках
  • VII О молитве
  • VIII Екклесиология
  • IX Сотериология
  • X Этика
  • XI Тайна беззакония
  • XII Строматы
  • Заключение
  • Прил.к гл.8 - О времени внутреннем и внешнем
  • Прил.к гл.10 -Теодицея
  • Прил.к гл.11 - Иуда
Прил.общее - Основные принципы экзегетики
Краткий словарь терминов и имён
Views 1 022
Rating 4.2 / 5
Added 04.03.2021
Author Andrzej
Rate this publication:
4.2/5 (5)

Comments (3 comments)

L
Lohengrin 5 years ago

Ходил в народе такой куплет:

 

«Видно совесть у предателей чиста. 
Среди них бывают тоже чуды-юды. 
Снова вышла биография Христа. 
В популярном изложении Иуды».
Y
Yerkwantai 5 years ago

Рассуждая о спасении, автор доказывает, что одной крестной жертвы для спасения не достаточно в силу существования соблазна о Христе. В деле спасения необходим еще один персонаж. Автор настаивает, что таковым является Иуда Искариот

 

                                          это даже не ересь, а богохульство
B
brat Andron 5 years ago

Не читал, но осуждаю - ересь. Ни больше, ни меньше.

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