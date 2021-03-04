Поляков - Одна версия предательства Иуды
Дилогия "Одна версия предательства Иуды" является дерзкой попыткой возродить метод аллегорического толкования Библии, в основе которого лежат фактически погибшие традиции Александрийской школы, основанной такими учителями, как Климент и Ориген. Однако но многих отношениях автору удаётся пойти намного дальше знаменитых александрийцев. Опираясь на заповедь о потребности возлюбить Бога всем разумением, автор не допускает противоречивости Истины, равно как и положений, не постижимых человеческим разумом.
Автор стремится к максимальной систематичности изложения. Начиная с таких общих принципов, как невозможность буквального толкования многих фрагментов Св. Писания и отвержение простецкого подхода к библейским текстам, автор переходит к таким темам, как философская антропология, природа человеческого знания, существование в мире зла и смысл спасения.
Рассуждая о спасении, автор доказывает, что одной крестной жертвы для спасения не достаточно в силу существования соблазна о Христе. В деле спасения необходим еще один персонаж. Автор настаивает, что таковым является Иуда Искариот - фигура, полностью лишняя в современной теологии и Восточного, и Западного христианства. Автор едва ли не избыточно подробно останавливается на "тайне беззакония" - теме, в незнании которой признавался даже Августин.
Основываясь на отвержении буквального смысла, автор не только встает перед необходимостью переосмысления сути христианства, но фактически претендует на устранение противоречий между христианством и иудаизмом.
Первая книга, "Кому уподоблю род сей?" ранее издавалась в 1993 году и вызвала самые противоречивые отклики, начиная с воспевания дифирамбов и провозглашения автора величайшим христианским умом современности, и кончая произнесением проклятий и грубых угроз в адрес автора. Книга содержит огромное количество библейских цитат, часто исправленных по оригиналу, а также множество выдержек из творений ранних христианских авторов. Эти фрагменты дополняются факультативным материалом коптских Евангелий Фомы и Филиппа.
Книга представляет собой междисциплинарное исследование, где соприкасаются различные ветви богословия и философии, а временами психология и естественные науки. Для читателей, ищущих Истину. Противопоказано фанатикам.
Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды
Книга первая—Кому уподоблю род сей?—3-е изд., испр. и доп.
Книга вторая—Кто может это слушать?— 2-е изд., испр. и доп.
М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАФТ+», 2005. — 944 с., ил.
ISBN 5-93675-084-1
Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды - Содержание
Вступление
Кому уподоблю род сей?
- Дорогой читатель наш
- Вместо предисловия
- I О притче
- II Учения человечуские
- III Начала символики
- IV Гносеология
- V О безмолвии
- VI Антропология
- VII Палингенезия
- VIII О совершенстве
- IX Апокатастасис
- X О единстве
- XI Арифмология
- XII Николаиты
- Заключение
- Прил.к гл.3 -Рамбам мне дорого, но истина дороже
- Прил.к гл.4 - Царствие Божие внутрь вас есть
- Прил.к гл.10 - Не обман ли в правой руке
- Прил.к гл.11 - Кто имеет ум, сочти число
- Прил.общ. - О хронологии Морозова
Кто может это слушать?
- Притчи читателям1 книги
- I О страннолюбии
- II О началах
- III О священстве
- IV О Богопознании
- V О помазании
- VI О языках
- VII О молитве
- VIII Екклесиология
- IX Сотериология
- X Этика
- XI Тайна беззакония
- XII Строматы
- Заключение
- Прил.к гл.8 - О времени внутреннем и внешнем
- Прил.к гл.10 -Теодицея
- Прил.к гл.11 - Иуда
Прил.общее - Основные принципы экзегетики
Краткий словарь терминов и имён
Ходил в народе такой куплет:
«Видно совесть у предателей чиста.
Среди них бывают тоже чуды-юды.
Снова вышла биография Христа.
В популярном изложении Иуды».
Рассуждая о спасении, автор доказывает, что одной крестной жертвы для спасения не достаточно в силу существования соблазна о Христе. В деле спасения необходим еще один персонаж. Автор настаивает, что таковым является Иуда Искариот
это даже не ересь, а богохульство
Не читал, но осуждаю - ересь. Ни больше, ни меньше.