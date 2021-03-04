Дилогия "Одна версия предательства Иуды" является дерзкой попыткой возродить метод аллегорического толкования Библии, в основе которого лежат фактически погибшие традиции Александрийской школы, основанной такими учителями, как Климент и Ориген. Однако но многих отношениях автору удаётся пойти намного дальше знаменитых александрийцев. Опираясь на заповедь о потребности возлюбить Бога всем разумением, автор не допускает противоречивости Истины, равно как и положений, не постижимых человеческим разумом.

Автор стремится к максимальной систематичности изложения. Начиная с таких общих принципов, как невозможность буквального толкования многих фрагментов Св. Писания и отвержение простецкого подхода к библейским текстам, автор переходит к таким темам, как философская антропология, природа человеческого знания, существование в мире зла и смысл спасения.

Рассуждая о спасении, автор доказывает, что одной крестной жертвы для спасения не достаточно в силу существования соблазна о Христе. В деле спасения необходим еще один персонаж. Автор настаивает, что таковым является Иуда Искариот - фигура, полностью лишняя в современной теологии и Восточного, и Западного христианства. Автор едва ли не избыточно подробно останавливается на "тайне беззакония" - теме, в незнании которой признавался даже Августин.

Основываясь на отвержении буквального смысла, автор не только встает перед необходимостью переосмысления сути христианства, но фактически претендует на устранение противоречий между христианством и иудаизмом.

Первая книга, "Кому уподоблю род сей?" ранее издавалась в 1993 году и вызвала самые противоречивые отклики, начиная с воспевания дифирамбов и провозглашения автора величайшим христианским умом современности, и кончая произнесением проклятий и грубых угроз в адрес автора. Книга содержит огромное количество библейских цитат, часто исправленных по оригиналу, а также множество выдержек из творений ранних христианских авторов. Эти фрагменты дополняются факультативным материалом коптских Евангелий Фомы и Филиппа.

Книга представляет собой междисциплинарное исследование, где соприкасаются различные ветви богословия и философии, а временами психология и естественные науки. Для читателей, ищущих Истину. Противопоказано фанатикам.

Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды

Книга первая—Кому уподоблю род сей?—3-е изд., испр. и доп.

Книга вторая—Кто может это слушать?— 2-е изд., испр. и доп.

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАФТ+», 2005. — 944 с., ил.

ISBN 5-93675-084-1

Поляков Евгений Сергеевич - Одна версия предательства Иуды - Содержание

Вступление