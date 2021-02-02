Когда в первой половине XVIII в. немецкий философ X. Вольф предложил новый раздел натурфилософии, посвященный изучению целей развития отдельных вещей и явлений, а также принципов, задающих общий порядок природы, и ввел для этого новый термин «телеология», сама предполагавшаяся здесь проблематика не являлась чем-то новым для европейской философии. Скорее наоборот, эта тема была одной из важнейших для философии на всем протяжении ее истории. В той или иной форме вопрос о возможности рассмотрения природных объектов или мира в целом как целесообразно устроенных систем обсуждался практически всеми известными мыслителями. В этом смысле можно сказать, что целесообразность была одной из «вечных тем»: философы разных школ, эпох и стран так или иначе сталкивались с необходимостью дать ответ на вопрос, существует ли высшая цель мира, и если существует, то в чем именно она заключается. Можно смело утверждать, что при любой попытке понять мир в целом и место в нем человека, философия вынуждена обращаться к телеологии. Г. Риккерт справедливо считал, что в условиях кризиса современной культуры задачей философии является не исследование эмпирических данных, а поиск смысла бытия. Телеология оказывается точкой, вокруг которой как раз концентрируются вопросы о смысле бытия мира и человека.

Неизменная актуальность телеологической проблематики была также обусловлена тем фактом, что она неотъемлемо присутствовала в двух важнейших разделах человеческого знания — в теологии и в естествознании. Связь телеологии с теологией и с философией природы, из которой позже и родилось естествознание, оказывается чрезвычайно важным фактором развития этих сфер философии на раннем этапе ее развития. При внимательном рассмотрении природы познающий разум открывает для себя факт естественной целесообразности, которая указывает на гармоничность и упорядоченность мира. В свою очередь порядок и систематичность природы приводят разум к мысли о ее зависимости от некой высшей упорядочивающей инстанции. Таким образом формируется телеологическое доказательство бытия Бога, или богов, признается наличие управляющего миром Разума и констатируется общая одухотворенность мира.

Однако идея целесообразности природы не обязательно связана с религиозным мировоззрением. Представление о высшем разуме возникает при попытках объяснить устройство органической природы, более конкретно при объяснении возникновения и функционирования сложных органических систем. Телеологий как модель объяснения, исходящая из того, что в основе органической сложности лежит заранее заданное представление о ее цели, оказывается наиболее естественной. В сущности, европейская наука на всем протяжении своего развития выработала лишь два способа понимания организмов и мира как единого систематического целого: механицизм й телеология. При этом механистическая модель объяснения имеет такую Же долгую и богатую историю, как и телеология. Природа предстает здесь в качестве бездушной системы причинно-следственных связей, которые случайно порождают сложные типы организации вплоть до мирового целого. Эта модель мироздания имеет исток в античном атомизме и в математизированной форме представлена в классической научной картине мира (XVII-XVIII вв.). Телеологический способ описания обусловлен пониманием недостаточности механической, случайной связи причин и следствий йля объяснений сложности организмов и Мирового целого, формирование сложных систем телеология рассматривает как процесс реализации некоторого замысла, существующего в высшем начале, которое и выступает .активной причиной, созидающей сложную систему. Предполагаемое здесь высшее начало не обязательно понимать как Бога, т. е. как всемогущее и всевидящее существо, достаточно признать его высшей формой разума; хотя, конечно, в истории телеология чаще всего становилась дополнением теологии.

Телеология в процессе своего развития оказалась средоточием ключевых тем, конституирующих саму суть философского вопрошания: в этом заключается важность и во многом неизбежность телеологии как способа решения главных философских проблем. Это понимали почти все великие умы европейской истории. Однако представлять телеологическую проблематику в качестве некоего неизменного монолита было бы неверно. Развитие научного сознания в XVII-XIX вв. привело к дискредитации телеологического способа мышления, против него были выдвинуты достаточно веские философские аргументы. Поскольку телеологию очень трудно было полностью изгнать из философии, возник теоретический тупик, который оказался неразрешим для классической философии. Трудности, нараставшие в философском знании перед лицом наступления вульгарного материализма и грубого позитивизма и грозившие разрушением традиционных форм философствования и устоявшегося мировоззрения, во многом способствовали радикальному повороту в способе мышления, который привел к рождению неклассической философии. Обычно неклассическую парадигму философствования резко противопоставляют классической, считают, что в результате произошедшей во второй половине XIX в. идейной революции классическая философия полностью утратила свое значение. Такое представление об истории является грубой ошибкой,<не позволяющей правильно понять сущность самой неклассической парадигмы и ее важнейшие достижения в XX в. В реальности неклассическая философия не отвергла классическую парадигму философствования и весь ряд классических систем, г. модифицировала их, придала им большую гибкость, выявила в самой классической парадигме скрытые возможности. По всем основным направлениям развития неклассической философии можно констатировать преемственность по отношению к классическим системам, а не полный разрыв. К сожалению, объяс-нять-сложные исторические процессы путем фиксации революции, разрыва традиции и полного отрицания прошлого проще, чем прослеживать непростую диалектику преемственности и отрицания в каждом из возникающих феноменов.

Игорь Иванович Евлампиев, Виктор Александрович Куприянов - Телеология в классической и неклассической философии

СПб.: РХГА, 2019. - 308 с.

ISBN 978-5-88812-924-1

Игорь Иванович Евлампиев, Виктор Александрович Куприянов - Телеология в классической и неклассической философии - Содержание

Введение

Глава 1. ТЕЛЕОЛОГИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ

§ 1. Телеология в античной философии

§ 2. Телеология стоиков

§ 3. Телеология в Средние века (Фома Аквинский)

§ 4. Дискуссии о телеологии в философии Нового времени до Лейбница

§ 5. Синтез механицизма и телеологии в философии Лейбница

§ 6. Телеология на весах Просвещения: X. Вольф vs французский материализм

§ 7. Телеология в немецкой классической философии: И. Кант

§ 8. Телеологическая проблематика в философской системе Гегеля

Глава 2. ТЕЛЕОЛОГИЯ В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

§ 1. Неклассическая философия как философия становления

§ 2. Две формы понимания телеологии в философии А. Шопенгауэра

§ 3. Телеологические мотивы в философии Ф. Ницше

§ 4. Телеологический критицизм фрайбургского неокантианства

§ 5. Обоснование методологии гуманитарных наук в философии баденского неокантианства и традиция немецкого историзма XIX века

§ 6. Интуиция длительности в философии А. Бергсона и новое понимание телеологии

§ 7. «Жизненный порыв» и неклассическая телеология

§ 8. Телеологический аспект русской философии всеединства (Вл. Соловьев, С. Франк)

§ 9. Телеологическая концепция государства в философии русского либерализма

Заключение