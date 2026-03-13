Эвола - Герметическая традиция

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга Юлиуса Эволы «Герметическая традиция» посвящена исследованию герметизма — древнего философско-мистического учения, связанного с именем Гермеса Трисмегиста. Автор рассматривает истоки герметической традиции, её символику, основные идеи и влияние на развитие европейской духовной культуры.

Эвола анализирует тексты и символы герметической философии, уделяя внимание таким темам, как алхимия, духовное преображение человека и путь внутреннего познания. В книге герметизм рассматривается не только как историческое явление, но и как особая духовная традиция, направленная на внутреннюю трансформацию человека.

Издание будет интересно читателям, изучающим историю эзотерических учений, философию традиционализма и духовные течения европейской культуры.

Эвола, Юлиус - Герметическая традиция

Воронеж: TERRA FOLIATA, 2015. —272 с.

ISBN 978-5-4420-0356-7

Эвола, Юлиус - Герметическая традиция – Содержание

Г. Бутузов. Белый плащ и путь Киновари

Предисловие

ЧАСТЬ I. СИМВОЛЫ И УЧЕНИЕ

  • Введение. Дерево, Змея и Титаны

  • Глава 1. Множественность и двойственность цивилизаций

  • Глава 2. Живая природа

  • Глава 3. Герметическое знание

  • Глава 4. «Всеединство». Дракон Уроборос

  • Глава 5. Герметическое «присутствие»

  • Глава 6. Творение и миф

  • Глава 7. «Женщина», «Вода», «Меркурий» и «Яд»

  • Глава 8. Разделение. «Солнце» и «Луна»

  • Глава 9. Замёрзшие Воды и текучие Воды

  • Глава 10. «Соль» и Крест

  • Глава 11. Четыре Стихии. Сульфур

  • Глава 12. Душа, Дух и Тело

  • Глава 13. «Четверица» в человеке

  • Глава 14. Планеты

  • Глава 15. Жизненные центры

  • Глава 16. Седмица, операции Делания и Зеркало

  • Глава 17. Золото в Искусстве

  • Глава 18. Тень, угли и осадок

  • Глава 19. Философский инцест

  • Глава 20. «Могила» и «жажда»

  • Глава 21. Сатурн, или перевёрнутое Золото

  • Глава 22. Поле и семя

  • Глава 23. Меч и роза

  • Глава 24. Стебель, Вирус и Железо

ЧАСТЬ II. ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ «ЦАРСКОЕ ИСКУССТВО»

  • Введение. Реальность палингенеза

  • ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

  • Глава 1. Разделение

  • Глава 2. Смерть и Работа в чёрном

  • Глава 3. Испытание бездной

  • Глава 4. Полёт Дракона

  • Глава 5. Сухой путь и влажный путь

  • Глава 6. Герметическая аскеза

  • Глава 7. Путь Дыхания и путь Крови

  • Глава 8. Сердце и Свет

  • Глава 9. Обнажения и затмения

  • Глава 10. Жажда Бога и «едкие воды»

  • Глава 11. Путь Венеры и радикальный путь

  • Глава 12. Виды герметического Огня

  • Глава 13. Работа в Белом. Перерождение

  • Глава 14. Конъюнкция в Белом

  • Глава 15. Вечное бодрствование

  • Глава 16. Тело света. Получение Серебра

  • Глава 17. Рождение в Жизнь и бессмертие

  • Глава 18. Работа в Красном. Возвращение в Землю

  • Глава 19. Алхимические цвета. Умножение

  • Глава 20. Иерархия планет

  • Глава 21. Знание «Красного». Триединство

  • Глава 22. Пророческое знание

  • Глава 23. Четыре степени могущества

  • Глава 24. Трансмутация металлов

  • Глава 25. Соответствия, времена и ритуалы

  • Глава 26. Молчание и традиция

  • Глава 27. Невидимые Мастера

