Эвола - Герметическая традиция

Книга Юлиуса Эволы «Герметическая традиция» посвящена исследованию герметизма — древнего философско-мистического учения, связанного с именем Гермеса Трисмегиста. Автор рассматривает истоки герметической традиции, её символику, основные идеи и влияние на развитие европейской духовной культуры.
Эвола анализирует тексты и символы герметической философии, уделяя внимание таким темам, как алхимия, духовное преображение человека и путь внутреннего познания. В книге герметизм рассматривается не только как историческое явление, но и как особая духовная традиция, направленная на внутреннюю трансформацию человека.
Издание будет интересно читателям, изучающим историю эзотерических учений, философию традиционализма и духовные течения европейской культуры.
Эвола, Юлиус - Герметическая традиция
Воронеж: TERRA FOLIATA, 2015. —272 с.
ISBN 978-5-4420-0356-7
Эвола, Юлиус - Герметическая традиция – Содержание
Г. Бутузов. Белый плащ и путь Киновари
Предисловие
ЧАСТЬ I. СИМВОЛЫ И УЧЕНИЕ
Введение. Дерево, Змея и Титаны
Глава 1. Множественность и двойственность цивилизаций
Глава 2. Живая природа
Глава 3. Герметическое знание
Глава 4. «Всеединство». Дракон Уроборос
Глава 5. Герметическое «присутствие»
Глава 6. Творение и миф
Глава 7. «Женщина», «Вода», «Меркурий» и «Яд»
Глава 8. Разделение. «Солнце» и «Луна»
Глава 9. Замёрзшие Воды и текучие Воды
Глава 10. «Соль» и Крест
Глава 11. Четыре Стихии. Сульфур
Глава 12. Душа, Дух и Тело
Глава 13. «Четверица» в человеке
Глава 14. Планеты
Глава 15. Жизненные центры
Глава 16. Седмица, операции Делания и Зеркало
Глава 17. Золото в Искусстве
Глава 18. Тень, угли и осадок
Глава 19. Философский инцест
Глава 20. «Могила» и «жажда»
Глава 21. Сатурн, или перевёрнутое Золото
Глава 22. Поле и семя
Глава 23. Меч и роза
Глава 24. Стебель, Вирус и Железо
ЧАСТЬ II. ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ «ЦАРСКОЕ ИСКУССТВО»
Введение. Реальность палингенеза
ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Глава 1. Разделение
Глава 2. Смерть и Работа в чёрном
Глава 3. Испытание бездной
Глава 4. Полёт Дракона
Глава 5. Сухой путь и влажный путь
Глава 6. Герметическая аскеза
Глава 7. Путь Дыхания и путь Крови
Глава 8. Сердце и Свет
Глава 9. Обнажения и затмения
Глава 10. Жажда Бога и «едкие воды»
Глава 11. Путь Венеры и радикальный путь
Глава 12. Виды герметического Огня
Глава 13. Работа в Белом. Перерождение
Глава 14. Конъюнкция в Белом
Глава 15. Вечное бодрствование
Глава 16. Тело света. Получение Серебра
Глава 17. Рождение в Жизнь и бессмертие
Глава 18. Работа в Красном. Возвращение в Землю
Глава 19. Алхимические цвета. Умножение
Глава 20. Иерархия планет
Глава 21. Знание «Красного». Триединство
Глава 22. Пророческое знание
Глава 23. Четыре степени могущества
Глава 24. Трансмутация металлов
Глава 25. Соответствия, времена и ритуалы
Глава 26. Молчание и традиция
Глава 27. Невидимые Мастера
