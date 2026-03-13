Эвола - Герметическая традиция

Книга Юлиуса Эволы «Герметическая традиция» посвящена исследованию герметизма — древнего философско-мистического учения, связанного с именем Гермеса Трисмегиста. Автор рассматривает истоки герметической традиции, её символику, основные идеи и влияние на развитие европейской духовной культуры.

Эвола анализирует тексты и символы герметической философии, уделяя внимание таким темам, как алхимия, духовное преображение человека и путь внутреннего познания. В книге герметизм рассматривается не только как историческое явление, но и как особая духовная традиция, направленная на внутреннюю трансформацию человека.

Издание будет интересно читателям, изучающим историю эзотерических учений, философию традиционализма и духовные течения европейской культуры.

Воронеж: TERRA FOLIATA, 2015. —272 с.

ISBN 978-5-4420-0356-7

Эвола, Юлиус - Герметическая традиция – Содержание

Г. Бутузов. Белый плащ и путь Киновари

Предисловие

ЧАСТЬ I. СИМВОЛЫ И УЧЕНИЕ

Введение. Дерево, Змея и Титаны

Глава 1. Множественность и двойственность цивилизаций

Глава 2. Живая природа

Глава 3. Герметическое знание

Глава 4. «Всеединство». Дракон Уроборос

Глава 5. Герметическое «присутствие»

Глава 6. Творение и миф

Глава 7. «Женщина», «Вода», «Меркурий» и «Яд»

Глава 8. Разделение. «Солнце» и «Луна»

Глава 9. Замёрзшие Воды и текучие Воды

Глава 10. «Соль» и Крест

Глава 11. Четыре Стихии. Сульфур

Глава 12. Душа, Дух и Тело

Глава 13. «Четверица» в человеке

Глава 14. Планеты

Глава 15. Жизненные центры

Глава 16. Седмица, операции Делания и Зеркало

Глава 17. Золото в Искусстве

Глава 18. Тень, угли и осадок

Глава 19. Философский инцест

Глава 20. «Могила» и «жажда»

Глава 21. Сатурн, или перевёрнутое Золото

Глава 22. Поле и семя

Глава 23. Меч и роза

Глава 24. Стебель, Вирус и Железо

ЧАСТЬ II. ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ «ЦАРСКОЕ ИСКУССТВО»