Общее значение книги Юлиуса Эволы для современной культуры трудно переоценить. В известной степени он был пионером исследований подобного плана на Западе. В самом деле, за последние несколько десятилетий появилось немалое количество произведений, посвященных исследованиям сексуальных проблем, однако, подавляющее большинство из них, даже самые сильные, были ориентированы на постижение проблем пола и сексуальности в их обыденном виде и касались, так сказать, психологии и физики секса. Но сакральные аспекты пола и метафизика сексуальности на серьезном и глубоком уровне практически не рассматривались.

Пол — есть величайшая тайна, сокрытая в глубинах человека, и потому познать ее природу впрямую, безо всяких усилий, исканий и сокровенных знаний, просто невозможно и нереально. Проблема пола не сводится к проблеме секса, хотя она включает в себя секс, но не отождествляется с ним. Эвола стремится подчеркнуть, что само понятие пол, изначально означающее дуальность, раздвоение, сокращенную форму понятия половина, содержит в себе не только силу, разделяющую единое на части, но и силу взаимного притяжения, соединения, слияния. Его задача рассмотреть проблему пола со всех сторон, осветив ее светом сакральных знаний и очистив ее от ядовитых излучений фрейдизма и профанического либерализма.

Юлиус Эвола - Метафизика пола

Пер. с франц. — М.: Беловодье, 1996. — 448 с.

ISBN 5-88901-006-9

Юлиус Эвола - Метафизика пола - Содержание



Предисловие Метафизика Эроса Юлиуса Эволы

Введение

1. К определению предмета

2. Пол в современном мире

Глава I. Эрос и половая любовь

3. Эволюционистские предубеждения

4. Любовь и секс

5. Эрос и инстинкт продолжения рода

6. Миф о ”гении рода

7. Эрос и стремление к удовольствиям

8. О сладострастии

9. Магнетическая теория любви

10.Уровни ”сексуализации

11.Пол физический и пол внутренний

12.Условия существования и формы эротической притягательности

Глава II. Метафизика пола

13.Миф об андрогине

14.Эроси различные состояния опьяненности

15.”Биологизация" и падение Эроса

16.Афродита Урания. Эрос и красота

17.Вожделение. Миф о Поросе и Пении

Глава III. Явления восхождения в профанической любви

18.Пол и ”человеческие ценности

19.”Вечная Любовь”. Ревность. Половая гордыня

20.Явление трансценденции при наступлении половой зрелости

21.Любовь, сердце, сон, смерть

22.Союз любви, боли и смерти

23.Сладострастие и страдание. Садомазохистский комплекс

24.Экстазы эротические и экстазы мистические

25.06 опыте половых объятий

26.Стыд: его метафизика и виды

27.Смысл оргии

28.Маркиз де Сад и ”Путь левой руки

29.Распутин и секта хлыстов

Глава IV. Боги и богини, мужчины и женщины

30.Мифология, онтология и психология

31.Метафизическая диада

32.Архетипы деметрические и афродические. Девственность. Глубинная нагота

33.Различие типов мужского начала в мифологии

34.Мужское и женское в проявлениях

35.0 демонизме женского. Символика перевернутого объятия

36.Phallus и menstruum

37.Мужская и женская психология

38.Женщина как мать и как любовница

39.Жалостливость, сексуальность и жестокость у женщин

40.0 женском очаровании. Активность и пассивность в половой любви

41.0б этике полов

Глава V. Сакрализация и пробуждение

42.Брак как ,״таинство '״в традиционном мире

43.Христианство и сексуальность

44.Священная проституция. Иерогамия

45.Инкубы и суккубы. Фетишизм, припоминание и пробуждение

46.Процессы пробуждения в средневековой рыцарской любви

47.0 посвятительном опыте ״Адептов любви

48.0 смыслах ״шабаша” и ,״черных месс»

49.Доктрина андрогина в христианской мистике

Глава VI. Пол в мире посвящения и магии

50.Трансмутация и воздержание

51.Техника глубинной трансмутации в кундалини-йоге и даосизме

52.Пол в Каббале и Элевзинских Мистериях

53.Тантрические сексуальные практики

54.0 правилах тантрических сексуальных практик и их опасностях

55.Тайные сексуальные практики в китайском даосизме

56.Сексуальные практики в арабском мире и герметическая символика

57."Цепь Мириам" и "пиромагия

58.״Свет пола" и "телемский закон

59.Предположения относительно так называемой "оперативной половой магии

Заключение

Приложение

Шактизм и "Адепты любви" (из книги "Тантрическая йога

От переводчика