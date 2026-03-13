Общее значение книги Юлиуса Эволы для современной культуры трудно переоценить. В известной степени он был пионером исследований подобного плана на Западе. В самом деле, за последние несколько десятилетий появилось немалое количество произведений, посвященных исследованиям сексуальных проблем, однако, подавляющее большинство из них, даже самые сильные, были ориентированы на постижение проблем пола и сексуальности в их обыденном виде и касались, так сказать, психологии и физики секса. Но сакральные аспекты пола и метафизика сексуальности на серьезном и глубоком уровне практически не рассматривались.
Пол — есть величайшая тайна, сокрытая в глубинах человека, и потому познать ее природу впрямую, безо всяких усилий, исканий и сокровенных знаний, просто невозможно и нереально. Проблема пола не сводится к проблеме секса, хотя она включает в себя секс, но не отождествляется с ним. Эвола стремится подчеркнуть, что само понятие пол, изначально означающее дуальность, раздвоение, сокращенную форму понятия половина, содержит в себе не только силу, разделяющую единое на части, но и силу взаимного притяжения, соединения, слияния. Его задача рассмотреть проблему пола со всех сторон, осветив ее светом сакральных знаний и очистив ее от ядовитых излучений фрейдизма и профанического либерализма.
Юлиус Эвола - Метафизика пола
Пер. с франц. — М.: Беловодье, 1996. — 448 с.
ISBN 5-88901-006-9
Юлиус Эвола - Метафизика пола - Содержание
Предисловие Метафизика Эроса Юлиуса Эволы
Введение
1. К определению предмета
2. Пол в современном мире
Глава I. Эрос и половая любовь
3. Эволюционистские предубеждения
4. Любовь и секс
5. Эрос и инстинкт продолжения рода
6. Миф о ”гении рода
7. Эрос и стремление к удовольствиям
8. О сладострастии
9. Магнетическая теория любви
10.Уровни ”сексуализации
11.Пол физический и пол внутренний
12.Условия существования и формы эротической притягательности
Глава II. Метафизика пола
13.Миф об андрогине
14.Эроси различные состояния опьяненности
15.”Биологизация" и падение Эроса
16.Афродита Урания. Эрос и красота
17.Вожделение. Миф о Поросе и Пении
Глава III. Явления восхождения в профанической любви
18.Пол и ”человеческие ценности
19.”Вечная Любовь”. Ревность. Половая гордыня
20.Явление трансценденции при наступлении половой зрелости
21.Любовь, сердце, сон, смерть
22.Союз любви, боли и смерти
23.Сладострастие и страдание. Садомазохистский комплекс
24.Экстазы эротические и экстазы мистические
25.06 опыте половых объятий
26.Стыд: его метафизика и виды
27.Смысл оргии
28.Маркиз де Сад и ”Путь левой руки
29.Распутин и секта хлыстов
Глава IV. Боги и богини, мужчины и женщины
30.Мифология, онтология и психология
31.Метафизическая диада
32.Архетипы деметрические и афродические. Девственность. Глубинная нагота
33.Различие типов мужского начала в мифологии
34.Мужское и женское в проявлениях
35.0 демонизме женского. Символика перевернутого объятия
36.Phallus и menstruum
37.Мужская и женская психология
38.Женщина как мать и как любовница
39.Жалостливость, сексуальность и жестокость у женщин
40.0 женском очаровании. Активность и пассивность в половой любви
41.0б этике полов
Глава V. Сакрализация и пробуждение
42.Брак как ,״таинство '״в традиционном мире
43.Христианство и сексуальность
44.Священная проституция. Иерогамия
45.Инкубы и суккубы. Фетишизм, припоминание и пробуждение
46.Процессы пробуждения в средневековой рыцарской любви
47.0 посвятительном опыте ״Адептов любви
48.0 смыслах ״шабаша” и ,״черных месс»
49.Доктрина андрогина в христианской мистике
Глава VI. Пол в мире посвящения и магии
50.Трансмутация и воздержание
51.Техника глубинной трансмутации в кундалини-йоге и даосизме
52.Пол в Каббале и Элевзинских Мистериях
53.Тантрические сексуальные практики
54.0 правилах тантрических сексуальных практик и их опасностях
55.Тайные сексуальные практики в китайском даосизме
56.Сексуальные практики в арабском мире и герметическая символика
57."Цепь Мириам" и "пиромагия
58.״Свет пола" и "телемский закон
59.Предположения относительно так называемой "оперативной половой магии
Заключение
Приложение
Шактизм и "Адепты любви" (из книги "Тантрическая йога
От переводчика
