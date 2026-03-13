Эвола - Метафизика пола

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Общее значение книги Юлиуса Эволы для современной культуры трудно переоценить. В известной степени он был пионером исследований подобного плана на Западе. В самом деле, за последние несколько десятилетий появилось немалое количество произведений, посвященных исследованиям сексуальных проблем, однако, подавляющее большинство из них, даже самые сильные, были ориентированы на постижение проблем пола и сексуальности в их обыденном виде и касались, так сказать, психологии и физики секса. Но сакральные аспекты пола и метафизика сексуальности на серьезном и глубоком уровне практически не рассматривались.

Пол — есть величайшая тайна, сокрытая в глубинах человека, и потому познать ее природу впрямую, безо всяких усилий, исканий и сокровенных знаний, просто невозможно и нереально. Проблема пола не сводится к проблеме секса, хотя она включает в себя секс, но не отождествляется с ним. Эвола стремится подчеркнуть, что само понятие пол, изначально означающее дуальность, раздвоение, сокращенную форму понятия половина, содержит в себе не только силу, разделяющую единое на части, но и силу взаимного притяжения, соединения, слияния. Его задача рассмотреть проблему пола со всех сторон, осветив ее светом сакральных знаний и очистив ее от ядовитых излучений фрейдизма и профанического либерализма.

Юлиус Эвола - Метафизика пола

Пер. с франц. — М.: Беловодье, 1996. — 448 с.

ISBN 5-88901-006-9

Юлиус Эвола - Метафизика пола - Содержание

  • Предисловие Метафизика Эроса Юлиуса Эволы

Введение

  • 1. К определению предмета

  • 2. Пол в современном мире

Глава I. Эрос и половая любовь

  • 3. Эволюционистские предубеждения

  • 4. Любовь и секс

  • 5. Эрос и инстинкт продолжения рода

  • 6. Миф о ”гении рода

  • 7. Эрос и стремление к удовольствиям

  • 8. О сладострастии

  • 9. Магнетическая теория любви

  • 10.Уровни ”сексуализации

  • 11.Пол физический и пол внутренний

  • 12.Условия существования и формы эротической притягательности

Глава II. Метафизика пола

  • 13.Миф об андрогине

  • 14.Эроси различные состояния опьяненности

  • 15.”Биологизация" и падение Эроса

  • 16.Афродита Урания. Эрос и красота

  • 17.Вожделение. Миф о Поросе и Пении

Глава III. Явления восхождения в профанической любви

  • 18.Пол и ”человеческие ценности

  • 19.”Вечная Любовь”. Ревность. Половая гордыня

  • 20.Явление трансценденции при наступлении половой зрелости

  • 21.Любовь, сердце, сон, смерть

  • 22.Союз любви, боли и смерти

  • 23.Сладострастие и страдание. Садомазохистский комплекс

  • 24.Экстазы эротические и экстазы мистические

  • 25.06 опыте половых объятий

  • 26.Стыд: его метафизика и виды

  • 27.Смысл оргии

  • 28.Маркиз де Сад и ”Путь левой руки

  • 29.Распутин и секта хлыстов

Глава IV. Боги и богини, мужчины и женщины

  • 30.Мифология, онтология и психология

  • 31.Метафизическая диада

  • 32.Архетипы деметрические и афродические. Девственность. Глубинная нагота

  • 33.Различие типов мужского начала в мифологии

  • 34.Мужское и женское в проявлениях

  • 35.0 демонизме женского. Символика перевернутого объятия

  • 36.Phallus и menstruum

  • 37.Мужская и женская психология

  • 38.Женщина как мать и как любовница

  • 39.Жалостливость, сексуальность и жестокость у женщин

  • 40.0 женском очаровании. Активность и пассивность в половой любви

  • 41.0б этике полов

Глава V. Сакрализация и пробуждение

  • 42.Брак как ,״таинство '״в традиционном мире

  • 43.Христианство и сексуальность

  • 44.Священная проституция. Иерогамия

  • 45.Инкубы и суккубы. Фетишизм, припоминание и пробуждение

  • 46.Процессы пробуждения в средневековой рыцарской любви

  • 47.0 посвятительном опыте ״Адептов любви

  • 48.0 смыслах ״шабаша” и ,״черных месс»

  • 49.Доктрина андрогина в христианской мистике

Глава VI. Пол в мире посвящения и магии

  • 50.Трансмутация и воздержание

  • 51.Техника глубинной трансмутации в кундалини-йоге и даосизме

  • 52.Пол в Каббале и Элевзинских Мистериях

  • 53.Тантрические сексуальные практики

  • 54.0 правилах тантрических сексуальных практик и их опасностях

  • 55.Тайные сексуальные практики в китайском даосизме

  • 56.Сексуальные практики в арабском мире и герметическая символика

  • 57."Цепь Мириам" и "пиромагия

  • 58.״Свет пола" и "телемский закон

  • 59.Предположения относительно так называемой "оперативной половой магии

Заключение

Приложение

  • Шактизм и "Адепты любви" (из книги "Тантрическая йога

От переводчика

