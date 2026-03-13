Эвола - Мистерия Грааля

Книга «Мистерия Грааля» итальянского философа и традиционалиста Юлиус Эвола посвящена эзотерическому смыслу легенд о Святом Граале. Автор рассматривает средневековые предания не как литературные мифы, а как отражение древней инициатической традиции, связанной с идеей духовного царства и сакральной власти.

Эвола анализирует европейские рыцарские легенды, кельтские мифы и христианскую символику, стремясь показать, что образ Грааля связан с тайным знанием о внутреннем преображении человека и восстановлении утраченного духовного центра. В книге рассматриваются мотивы «короля-рыцаря», «раненого короля», поисков Грааля и роль избранного героя, способного восстановить связь между земным и трансцендентным порядком.

Особое внимание уделяется связи легенд о Граале с традицией священной империи, идеей духовного рыцарства и метафизикой власти. Эвола интерпретирует эти образы как символы пути внутренней инициации, ведущего к восстановлению высшего порядка в человеке и мире.

Книга представляет собой философско-символическое исследование, объединяющее историю, мифологию и эзотерическую традицию, и считается одной из наиболее известных работ Эволы о сакральной природе европейской традиции и духовном рыцарстве.

Эвола, Юлиус - Мистерия Грааля

Воронеж: TERRA FOLIATA, 2013. – 216 с.

Эвола, Юлиус - Мистерия Грааля – Содержание

Ермолай. Незаданный вопрос

ЧАСТЬ I. ПРИБЛИЖЕНИЕ К МИСТЕРИИ ГРААЛЯ

Глава 1. Литературный предрассудок

Глава 2. Этнологический предрассудок

Глава 3. О традиционном методе

Глава 4. Исторический контекст мистерии Грааля

ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ И ВАЖНЕЙШИЕ ВЛИЯНИЯ

Глава 5. Олимпийский цикл

Глава 6. О «Герое» и «Даме»

Глава 7. Гиперборейский мотив

Глава 8. Традиция в Ирландии

Глава 9. Предание о короле Артуре

Глава 10. Имперская сага и Правитель Вселенной

Глава 11. Фридрих, пресвитер Иоанн и Имперское Древо

Глава 12. Данте: Гончая и Вождь – Veltro и Dux

ЧАСТЬ III. ЦИКЛ ГРААЛЯ

Глава 13. Истоки легенды о Граале

Глава 14. Качества Грааля

Глава 15. Камень Люцифера

Глава 16. Испытание гордыней

Глава 17. Удар молнии и копьё

Глава 18. Мистерия копья и отмщения

Глава 19. Роковой Удар

Глава 20. Король-Рыбак

Глава 21. Местопребывание Грааля

Глава 22. Инициатические приключения рыцарей Грааля

Глава 23. Грааль как гибеллинская мистерия

ЧАСТЬ IV. НАСЛЕДИЕ ГРААЛЯ

Глава 24. Грааль и рыцари-тамплиеры

Глава 25. Грааль, катары и Верные Любви

Глава 26. Данте и Верные Любви как гибеллинское воинство

Глава 27. Грааль и герметическая традиция

Глава 28. Грааль и розенкрейцеры

Эпилог. Инверсия гибеллинства