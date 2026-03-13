Книга «Мистерия Грааля» итальянского философа и традиционалиста Юлиус Эвола посвящена эзотерическому смыслу легенд о Святом Граале. Автор рассматривает средневековые предания не как литературные мифы, а как отражение древней инициатической традиции, связанной с идеей духовного царства и сакральной власти.
Эвола анализирует европейские рыцарские легенды, кельтские мифы и христианскую символику, стремясь показать, что образ Грааля связан с тайным знанием о внутреннем преображении человека и восстановлении утраченного духовного центра. В книге рассматриваются мотивы «короля-рыцаря», «раненого короля», поисков Грааля и роль избранного героя, способного восстановить связь между земным и трансцендентным порядком.
Особое внимание уделяется связи легенд о Граале с традицией священной империи, идеей духовного рыцарства и метафизикой власти. Эвола интерпретирует эти образы как символы пути внутренней инициации, ведущего к восстановлению высшего порядка в человеке и мире.
Книга представляет собой философско-символическое исследование, объединяющее историю, мифологию и эзотерическую традицию, и считается одной из наиболее известных работ Эволы о сакральной природе европейской традиции и духовном рыцарстве.
Эвола, Юлиус - Мистерия Грааля
Воронеж: TERRA FOLIATA, 2013. – 216 с.
Эвола, Юлиус - Мистерия Грааля – Содержание
Юлиус Эвола. МИСТЕРИЯ ГРААЛЯ
Ермолай. Незаданный вопрос
ЧАСТЬ I. ПРИБЛИЖЕНИЕ К МИСТЕРИИ ГРААЛЯ
Глава 1. Литературный предрассудок
Глава 2. Этнологический предрассудок
Глава 3. О традиционном методе
Глава 4. Исторический контекст мистерии Грааля
ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ И ВАЖНЕЙШИЕ ВЛИЯНИЯ
Глава 5. Олимпийский цикл
Глава 6. О «Герое» и «Даме»
Глава 7. Гиперборейский мотив
Глава 8. Традиция в Ирландии
Глава 9. Предание о короле Артуре
Глава 10. Имперская сага и Правитель Вселенной
Глава 11. Фридрих, пресвитер Иоанн и Имперское Древо
Глава 12. Данте: Гончая и Вождь – Veltro и Dux
ЧАСТЬ III. ЦИКЛ ГРААЛЯ
Глава 13. Истоки легенды о Граале
Глава 14. Качества Грааля
Глава 15. Камень Люцифера
Глава 16. Испытание гордыней
Глава 17. Удар молнии и копьё
Глава 18. Мистерия копья и отмщения
Глава 19. Роковой Удар
Глава 20. Король-Рыбак
Глава 21. Местопребывание Грааля
Глава 22. Инициатические приключения рыцарей Грааля
Глава 23. Грааль как гибеллинская мистерия
ЧАСТЬ IV. НАСЛЕДИЕ ГРААЛЯ
Глава 24. Грааль и рыцари-тамплиеры
Глава 25. Грааль, катары и Верные Любви
Глава 26. Данте и Верные Любви как гибеллинское воинство
Глава 27. Грааль и герметическая традиция
Глава 28. Грааль и розенкрейцеры
Эпилог. Инверсия гибеллинства
No comments yet. Be the first!