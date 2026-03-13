Эвола - Мистерия Грааля

Эвола - Мистерия Грааля
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга «Мистерия Грааля» итальянского философа и традиционалиста Юлиус Эвола посвящена эзотерическому смыслу легенд о Святом Граале. Автор рассматривает средневековые предания не как литературные мифы, а как отражение древней инициатической традиции, связанной с идеей духовного царства и сакральной власти.

Эвола анализирует европейские рыцарские легенды, кельтские мифы и христианскую символику, стремясь показать, что образ Грааля связан с тайным знанием о внутреннем преображении человека и восстановлении утраченного духовного центра. В книге рассматриваются мотивы «короля-рыцаря», «раненого короля», поисков Грааля и роль избранного героя, способного восстановить связь между земным и трансцендентным порядком.

Особое внимание уделяется связи легенд о Граале с традицией священной империи, идеей духовного рыцарства и метафизикой власти. Эвола интерпретирует эти образы как символы пути внутренней инициации, ведущего к восстановлению высшего порядка в человеке и мире.

Книга представляет собой философско-символическое исследование, объединяющее историю, мифологию и эзотерическую традицию, и считается одной из наиболее известных работ Эволы о сакральной природе европейской традиции и духовном рыцарстве.

Эвола, Юлиус - Мистерия Грааля

Воронеж: TERRA FOLIATA, 2013. – 216 с.

Эвола, Юлиус - Мистерия Грааля – Содержание

Юлиус Эвола. МИСТЕРИЯ ГРААЛЯ

Ермолай. Незаданный вопрос

ЧАСТЬ I. ПРИБЛИЖЕНИЕ К МИСТЕРИИ ГРААЛЯ

  • Глава 1. Литературный предрассудок

  • Глава 2. Этнологический предрассудок

  • Глава 3. О традиционном методе

  • Глава 4. Исторический контекст мистерии Грааля

ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ И ВАЖНЕЙШИЕ ВЛИЯНИЯ

  • Глава 5. Олимпийский цикл

  • Глава 6. О «Герое» и «Даме»

  • Глава 7. Гиперборейский мотив

  • Глава 8. Традиция в Ирландии

  • Глава 9. Предание о короле Артуре

  • Глава 10. Имперская сага и Правитель Вселенной

  • Глава 11. Фридрих, пресвитер Иоанн и Имперское Древо

  • Глава 12. Данте: Гончая и Вождь – Veltro и Dux

ЧАСТЬ III. ЦИКЛ ГРААЛЯ

  • Глава 13. Истоки легенды о Граале

  • Глава 14. Качества Грааля

  • Глава 15. Камень Люцифера

  • Глава 16. Испытание гордыней

  • Глава 17. Удар молнии и копьё

  • Глава 18. Мистерия копья и отмщения

  • Глава 19. Роковой Удар

  • Глава 20. Король-Рыбак

  • Глава 21. Местопребывание Грааля

  • Глава 22. Инициатические приключения рыцарей Грааля

  • Глава 23. Грааль как гибеллинская мистерия

ЧАСТЬ IV. НАСЛЕДИЕ ГРААЛЯ

  • Глава 24. Грааль и рыцари-тамплиеры

  • Глава 25. Грааль, катары и Верные Любви

  • Глава 26. Данте и Верные Любви как гибеллинское воинство

  • Глава 27. Грааль и герметическая традиция

  • Глава 28. Грааль и розенкрейцеры

Эпилог. Инверсия гибеллинства

