Эвола - Восстание против современного мира

Уже долгое время слышны разговоры об «упадке Запада» и кризисе современной цивилизации, его опасностях и вызванном им хаосе. Наряду с ними мы слышим предсказания, касающиеся будущего как Европы, так и всего мира. С разных сторон доносятся призывы «защитить Запад».

Большая часть подобных высказываний едва ли превосходит любительский уровень. Не составит труда продемонстрировать, как часто эти взгляды далеки от истинных принципов, как люди неосознанно поддерживают то, что стремятся отвергать; и как люди по большей части не имеют представления о том, чего они хотят, и подчиняются иррациональным импульсам. Особенно ярко это выражается на практическом плане, где мы наблюдаем жестокость и беспорядок, типичные для «протеста», который, хотя и претендует на глобальный характер, вызван исключительно последовательными и случайными формами нынешней цивилизации.

Хотя было бы опрометчиво усматривать в этом явлении протеста нечто положительное, оно, тем не менее, обладает ценностью симптома: мы ясно видим, что убеждения, некогда принимаемые за сами собой разумеющиеся, более не являются таковыми, а идиллические перспективы «эволюционизма», напротив, достигли зрелости. Однако неосознанный защитный механизм предупреждает выход людей за определенные границы. Принцип его действия схож с инстинктом самосохранения у лунатиков, не ощущающих высоты, по которой они бродят. Некоторые псевдоинтеллектуальные и иррациональные реакции, по-видимому, направлены лишь на отвлечение внимания современного человека и препятствуют осознанию той глобальной и ужасающей перспективы, согласно которой современный мир представляется безжизненным телом, катящимся вниз по наклонной, и ничто не в силах его остановить.

Существуют болезни, которые в течение длительного времени находятся в инкубационном периоде и становятся явными лишь тогда, когда их скрытая деятельность практически завершена. Таков случай уклонения человека с того пути, который он когда-то считал собственно цивилизацией. Хотя перед современным человеком лишь недавно предстала мрачная картина будущего Запада, ее причины действовали на протяжении веков, внесших свой вклад в процесс материального и духовного упадка. Эти причины не только лишили большинство людей возможности протеста и возвращения к нормальному, здоровому состоянию, но, более того, они отняли само понимание того, что является нормальным и здоровым.

Эвола Юлиус - Восстание против современного мира

М.: Прометей, 2016. 476 с.

Редакция и примечания О. Молотова

Эвола Юлиус - Восстание против современного мира - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МИР ТРАДИЦИИ Глава 1. Принцип Глава 2. Царский сан Глава 3. Полярный символизм. Владыка мира и справедливости Глава 4. Закон. Государство. Империя Глава 5. Таинство обряда Глава 6. Исконная природа аристократии Глава 7. Духовная мужественность Глава 8. Два пути в загробной жизни Глава 9. Жизнь и смерть цивилизаций Глава 10. Инициация и посвящение в сан Глава 11. Иерархические отношения между царским и священническим саном Глава 12. Универсальность и централизм Глава 13. Душа рыцарства Глава 14. Кастовая доктрина Глава 15. Профессиональные объединения и ремесла. Рабство Глава 16. Двойственность традиционного духа. Аскетизм Глава 17. Великая и малая священная война Глава 18. Игры и победа Глава 19. Пространство. Время. Земля Глава 20. Мужчина и женщина Глава 21. Упадок высших рас

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И OБЛИК СОВРЕМЕННОГО МИРА Глава 22. Доктрина четырех эпох Глава 23. Золотой век Глава 24. Полюс и Гиперборея Глава 25. Североатлантический период Глава 26. Север и юг Глава 27. Цивилизация Матери Глава 28. Периоды упадка и героический период Глава 29. Традиция и антитрадиция Глава 30. Героический уранический западный период Глава 31. Беспамятство Западной традиции: раннее христианство Глава 32. Возрождение Империи и гибеллинские Средние века Глава 33. Упадок средневекового мира. Рождение наций Глава 34. Ирреализм и индивидуализм Глава 35. Регрессия каст Глава 36. Национализм и коллективизм Глава 37. Период завершается



ЗАКЛЮЧЕНИE