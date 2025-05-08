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Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 3

Эвола Юлиус и группа Ур - Введение в магию - Том 3
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
В третьем томе мы продолжаем и завершаем начатое в двух предыдущих томах изложение традиционных, эзотерических и магических учений.
В данном томе приводятся новые подробности и указания, относящиеся к практической, экспериментальной и доктринальной области; некоторые из них обладают ценностью в качестве ориентиров. Переведены или воспроизведены новые тексты, обозначены взгляды некоторых известных и квалифицированных представителей наших дисциплин. Мы уточнили связи этих дисциплин с другими областями духовности или знания, с мистикой, «глубинной психологией», метапсихикой и т. д. Вместе с тем мы продолжили обращаться к символизму и воскрешать в памяти некоторые проявления Традиции в прошлом — от доисторических гиперборейских времен вплоть до Рима и Средних веков.
Но материалы этого тома нацелены не только на обогащение общей перспективы: в них представлено и многообразие практических указаний. Мы идем навстречу интересам и предрасположенностям отдельных читателей, при этом поддерживая сущностное единство направления — активного и ясного, «магического» устремления к сверхъестественному и трансцендентному.

Эвола Юлиус и группа Ур - Введение в магию - Том 3

Перевод с итал. О. Молотова
Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 464 с.

Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 3 - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ
ГЛАВА 1
  • ПУТИ ЗАПАДНОГО ДУХА
  • АБРАКСАС ОБЛАКО И КАМЕНЬ И БРЕНО СОВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАЦИЯ И ВОСТОЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯ
  • ХАВИСМАТ ТЕНЕВАЯ ЗОНА
  • ПОЭЗИЯ И ИНИЦИАТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ГЛАВА II
  • АРИСТОКРАТИЯ И ИНИЦИАТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ
  • БРЖЕЗИНА ПЕСНЬ ОГНЯ
  • АРВО ОБ «АРИФМЕТИЧЕСКОМ ОРАКУЛЕ» И ЗАКУЛИСЬЕ СОЗНАНИЯ
  • АРОМ ОПЫТЫ: КОРОНА СВЕТА
  • ДОРН CLAVIS PHILOSOPHIAE CHEMISTICAE
ГЛАВА III
  • ЛЕГЕНДА О ГРААЛЕ И «ЗАГАДКА» ИМПЕРИИ
  • ХАВИСМАТ МГНОВЕНИЕ И ВЕЧНОСТЬ
  • АБРАКСАС КОНТАКТЫ
  • О ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА IV
  • ПРО ЦИКЛЫ СОЗНАНИЯ
  • ТАУРУЛУС ОПЫТЫ
  • ЭА ЧТО ТАКОЕ «МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
  • ЯГЛА О «ЗАКОНАХ СУЩЕСТВ»
ГЛАВА V
  • МАКСИМЫ ЯЗЫЧЕСКОЙ МУДРОСТИ
  • ЛЕО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И КОСМИЧЕСКИЕ РИТМЫ
  • О ПРЕДЕЛАХ ИНИЦИАТИЧЕСКОЙ «РЕГУЛЯРНОСТИ»
  • ОПЫТ ЦЕПИ
ГЛАВА VI
  • ТРАНСМУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕТАЛЛОВ
  • О СИМВОЛИЗМЕ ГОДА
  • АБРАКСАС МАГИЯ ПОБЕДЫ
  • «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ» СОГЛАСНО ЭЗОТЕРИЗМУ
ГЛАВА VII
  • О «СВЯЩЕННОМ» В РИМСКОЙ ТРАДИЦИИ
  • ОСВОБОЖДЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
ГЛАВА VIII
  • ПРИБЛИЖЕНИЕ К МАГИИ СОГЛАСНО ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦУ
  • РУД ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
  • АБРАКСАС ПОЗНАНИЕ ЖЕРТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА IX
  • СИРИО ШУМ
  • МАССОН-УРСЕЛЬ РОЛЬ МАГИИ В ИНДИЙСКОЙ МЫСЛИ
  • ЭЗОТЕРИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА
  • ИЗ «ПЕСНИ О ВРЕМЕНИ И СЕМЕНИ»
  • МЕТАПСИХИКА И МАГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
  • «ПЕРНАТЫЙ ЗМЕЙ»
ГЛАВА Х
  • АГАРДА
  • ЗАМЕТКИ О ДЕЙСТВИИ В СТРАСТЯХ
  • САДЖИТТАРИО ПРОБУЖДЕНИЕ
  • «ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ» И МАГИЧЕСКАЯ НАУКА
  • О ДВУХ ГИПЕРБОРЕЙСКИХ СИМВОЛАХ
  • ГАЛЛУС ПЕРЕЖИТОЕ СРЕДИ АРАБОВ
ГЛАВА XI
  • МАКСИМУС ЗАМЕТКИ ОБ «ОТДЕЛЕНИИ»
  • АСКЕТ, ОГОНЬ, СКАЛА, ПРОСТРАНСТВО
  • ЭА ДУХОВНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И МИРСКАЯ ВЛАСТЬ
  • О ВЕЩЕСТВАХ
ГЛАВА XII
  • «ВЕЛИКИЙ СЛЕД»: ДЕКОРАЦИИ И КУЛИСЫ
  • ЭЗОТЕРИЗМ. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. ПСИХОАНАЛИЗ 415
  • ДВОЙНАЯ МАСКА
  • МАГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОГЛАСНО АЛИСТЕРУ КРОУЛИ
  • ПРОЩАНИЕ
АВТОРЫ
Views 549
Rating 5.0 / 5
Added 08.05.2025
Author esxatos
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5.0/5 (3)

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