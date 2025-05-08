В третьем томе мы продолжаем и завершаем начатое в двух предыдущих томах изложение традиционных, эзотерических и магических учений.

В данном томе приводятся новые подробности и указания, относящиеся к практической, экспериментальной и доктринальной области; некоторые из них обладают ценностью в качестве ориентиров. Переведены или воспроизведены новые тексты, обозначены взгляды некоторых известных и квалифицированных представителей наших дисциплин. Мы уточнили связи этих дисциплин с другими областями духовности или знания, с мистикой, «глубинной психологией», метапсихикой и т. д. Вместе с тем мы продолжили обращаться к символизму и воскрешать в памяти некоторые проявления Традиции в прошлом — от доисторических гиперборейских времен вплоть до Рима и Средних веков.

Но материалы этого тома нацелены не только на обогащение общей перспективы: в них представлено и многообразие практических указаний. Мы идем навстречу интересам и предрасположенностям отдельных читателей, при этом поддерживая сущностное единство направления — активного и ясного, «магического» устремления к сверхъестественному и трансцендентному.

Эвола Юлиус и группа Ур - Введение в магию - Том 3

Перевод с итал. О. Молотова

Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 464 с.

Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 3 - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

ГЛАВА 1

ПУТИ ЗАПАДНОГО ДУХА

АБРАКСАС ОБЛАКО И КАМЕНЬ И БРЕНО СОВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАЦИЯ И ВОСТОЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯ

ХАВИСМАТ ТЕНЕВАЯ ЗОНА

ПОЭЗИЯ И ИНИЦИАТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВА II

АРИСТОКРАТИЯ И ИНИЦИАТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

БРЖЕЗИНА ПЕСНЬ ОГНЯ

АРВО ОБ «АРИФМЕТИЧЕСКОМ ОРАКУЛЕ» И ЗАКУЛИСЬЕ СОЗНАНИЯ

АРОМ ОПЫТЫ: КОРОНА СВЕТА

ДОРН CLAVIS PHILOSOPHIAE CHEMISTICAE

ГЛАВА III

ЛЕГЕНДА О ГРААЛЕ И «ЗАГАДКА» ИМПЕРИИ

ХАВИСМАТ МГНОВЕНИЕ И ВЕЧНОСТЬ

АБРАКСАС КОНТАКТЫ

О ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА IV

ПРО ЦИКЛЫ СОЗНАНИЯ

ТАУРУЛУС ОПЫТЫ

ЭА ЧТО ТАКОЕ «МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

ЯГЛА О «ЗАКОНАХ СУЩЕСТВ»

ГЛАВА V

МАКСИМЫ ЯЗЫЧЕСКОЙ МУДРОСТИ

ЛЕО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И КОСМИЧЕСКИЕ РИТМЫ

О ПРЕДЕЛАХ ИНИЦИАТИЧЕСКОЙ «РЕГУЛЯРНОСТИ»

ОПЫТ ЦЕПИ

ГЛАВА VI

ТРАНСМУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕТАЛЛОВ

О СИМВОЛИЗМЕ ГОДА

АБРАКСАС МАГИЯ ПОБЕДЫ

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ» СОГЛАСНО ЭЗОТЕРИЗМУ

ГЛАВА VII

О «СВЯЩЕННОМ» В РИМСКОЙ ТРАДИЦИИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

ГЛАВА VIII

ПРИБЛИЖЕНИЕ К МАГИИ СОГЛАСНО ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦУ

РУД ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

АБРАКСАС ПОЗНАНИЕ ЖЕРТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА IX

СИРИО ШУМ

МАССОН-УРСЕЛЬ РОЛЬ МАГИИ В ИНДИЙСКОЙ МЫСЛИ

ЭЗОТЕРИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА

ИЗ «ПЕСНИ О ВРЕМЕНИ И СЕМЕНИ»

МЕТАПСИХИКА И МАГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ

«ПЕРНАТЫЙ ЗМЕЙ»

ГЛАВА Х

АГАРДА

ЗАМЕТКИ О ДЕЙСТВИИ В СТРАСТЯХ

САДЖИТТАРИО ПРОБУЖДЕНИЕ

«ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ» И МАГИЧЕСКАЯ НАУКА

О ДВУХ ГИПЕРБОРЕЙСКИХ СИМВОЛАХ

ГАЛЛУС ПЕРЕЖИТОЕ СРЕДИ АРАБОВ

ГЛАВА XI

МАКСИМУС ЗАМЕТКИ ОБ «ОТДЕЛЕНИИ»

АСКЕТ, ОГОНЬ, СКАЛА, ПРОСТРАНСТВО

ЭА ДУХОВНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И МИРСКАЯ ВЛАСТЬ

О ВЕЩЕСТВАХ

ГЛАВА XII

«ВЕЛИКИЙ СЛЕД»: ДЕКОРАЦИИ И КУЛИСЫ

ЭЗОТЕРИЗМ. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. ПСИХОАНАЛИЗ 415

ДВОЙНАЯ МАСКА

МАГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОГЛАСНО АЛИСТЕРУ КРОУЛИ

ПРОЩАНИЕ

АВТОРЫ