Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 3
В третьем томе мы продолжаем и завершаем начатое в двух предыдущих томах изложение традиционных, эзотерических и магических учений.
В данном томе приводятся новые подробности и указания, относящиеся к практической, экспериментальной и доктринальной области; некоторые из них обладают ценностью в качестве ориентиров. Переведены или воспроизведены новые тексты, обозначены взгляды некоторых известных и квалифицированных представителей наших дисциплин. Мы уточнили связи этих дисциплин с другими областями духовности или знания, с мистикой, «глубинной психологией», метапсихикой и т. д. Вместе с тем мы продолжили обращаться к символизму и воскрешать в памяти некоторые проявления Традиции в прошлом — от доисторических гиперборейских времен вплоть до Рима и Средних веков.
Но материалы этого тома нацелены не только на обогащение общей перспективы: в них представлено и многообразие практических указаний. Мы идем навстречу интересам и предрасположенностям отдельных читателей, при этом поддерживая сущностное единство направления — активного и ясного, «магического» устремления к сверхъестественному и трансцендентному.
Эвола Юлиус и группа Ур - Введение в магию - Том 3
Перевод с итал. О. Молотова
Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 464 с.
Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 3 - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ
ГЛАВА 1
- ПУТИ ЗАПАДНОГО ДУХА
- АБРАКСАС ОБЛАКО И КАМЕНЬ И БРЕНО СОВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАЦИЯ И ВОСТОЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯ
- ХАВИСМАТ ТЕНЕВАЯ ЗОНА
- ПОЭЗИЯ И ИНИЦИАТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ГЛАВА II
- АРИСТОКРАТИЯ И ИНИЦИАТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ
- БРЖЕЗИНА ПЕСНЬ ОГНЯ
- АРВО ОБ «АРИФМЕТИЧЕСКОМ ОРАКУЛЕ» И ЗАКУЛИСЬЕ СОЗНАНИЯ
- АРОМ ОПЫТЫ: КОРОНА СВЕТА
- ДОРН CLAVIS PHILOSOPHIAE CHEMISTICAE
ГЛАВА III
- ЛЕГЕНДА О ГРААЛЕ И «ЗАГАДКА» ИМПЕРИИ
- ХАВИСМАТ МГНОВЕНИЕ И ВЕЧНОСТЬ
- АБРАКСАС КОНТАКТЫ
- О ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА IV
- ПРО ЦИКЛЫ СОЗНАНИЯ
- ТАУРУЛУС ОПЫТЫ
- ЭА ЧТО ТАКОЕ «МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
- ЯГЛА О «ЗАКОНАХ СУЩЕСТВ»
ГЛАВА V
- МАКСИМЫ ЯЗЫЧЕСКОЙ МУДРОСТИ
- ЛЕО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И КОСМИЧЕСКИЕ РИТМЫ
- О ПРЕДЕЛАХ ИНИЦИАТИЧЕСКОЙ «РЕГУЛЯРНОСТИ»
- ОПЫТ ЦЕПИ
ГЛАВА VI
- ТРАНСМУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕТАЛЛОВ
- О СИМВОЛИЗМЕ ГОДА
- АБРАКСАС МАГИЯ ПОБЕДЫ
- «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ» СОГЛАСНО ЭЗОТЕРИЗМУ
ГЛАВА VII
- О «СВЯЩЕННОМ» В РИМСКОЙ ТРАДИЦИИ
- ОСВОБОЖДЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
ГЛАВА VIII
- ПРИБЛИЖЕНИЕ К МАГИИ СОГЛАСНО ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦУ
- РУД ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
- АБРАКСАС ПОЗНАНИЕ ЖЕРТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА IX
- СИРИО ШУМ
- МАССОН-УРСЕЛЬ РОЛЬ МАГИИ В ИНДИЙСКОЙ МЫСЛИ
- ЭЗОТЕРИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА
- ИЗ «ПЕСНИ О ВРЕМЕНИ И СЕМЕНИ»
- МЕТАПСИХИКА И МАГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
- «ПЕРНАТЫЙ ЗМЕЙ»
ГЛАВА Х
- АГАРДА
- ЗАМЕТКИ О ДЕЙСТВИИ В СТРАСТЯХ
- САДЖИТТАРИО ПРОБУЖДЕНИЕ
- «ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ» И МАГИЧЕСКАЯ НАУКА
- О ДВУХ ГИПЕРБОРЕЙСКИХ СИМВОЛАХ
- ГАЛЛУС ПЕРЕЖИТОЕ СРЕДИ АРАБОВ
ГЛАВА XI
- МАКСИМУС ЗАМЕТКИ ОБ «ОТДЕЛЕНИИ»
- АСКЕТ, ОГОНЬ, СКАЛА, ПРОСТРАНСТВО
- ЭА ДУХОВНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И МИРСКАЯ ВЛАСТЬ
- О ВЕЩЕСТВАХ
ГЛАВА XII
- «ВЕЛИКИЙ СЛЕД»: ДЕКОРАЦИИ И КУЛИСЫ
- ЭЗОТЕРИЗМ. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. ПСИХОАНАЛИЗ 415
- ДВОЙНАЯ МАСКА
- МАГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОГЛАСНО АЛИСТЕРУ КРОУЛИ
- ПРОЩАНИЕ
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