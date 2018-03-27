Bibliotheca Judaica

Противоречивость недавней истории породила в нынешних ев­реях ощущение крайней растерянности. Эта растерянность заинтри­говала издателей настоящей книги и, собственно, именно поэтому они занялись изучени­ем новой и новейшей еврейской истории.

Но задача преподавания современной еврейской истории ослож­няется недоступностью многих первоисточников, иллюстрирую­щих различные процессы, которые сыграли в ней определяющую роль. До сих пор не предпринимались попытки собрать — в ори­гинале или в переводах — репрезентативную подборку таких па­мятников.

По этой причине были отобрано более двухсот докумен­тов на французском, немецком, португальском, русском языках, на иврите и идише (большинство из них было впервые переведено для этой антологии), которые имеют центральное значение и проясняют суть интересующих про­цессов.

Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том I

Гешарим / Мосты культуры, 2003 Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке Еврейский университет в Иерусалиме, 2003 Geshanm, Jerusalem ISBN 5-93273-133-8

Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том II

Гешарим / Мосты культуры, 2006 Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке Еврейский университет в Иерусалиме, 2006

ISBN 5-93273-212-1

Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том I - Содержание

Раздел первый. Предвестники политических и экономических перемен

Раздел второй. Предвестники культурных и идеологических перемен

Раздел третий. Процесс политической эмансипации в Западной Европе (1789-1871)

Раздел четвертый. Возникновение моделей религиозного компромисса: реформистский, консервативный, неоортодоксальный и ультраортодоксальный иудаизм

Раздел пятый. Современная наука о еврействе

Раздел шестой. Проблема еврейской самоидентификации и попытки заново ее определить

Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том II - Содержание

Раздел седьмой. Политический и расовый антисемитизм

Раздел восьмой. Восточноевропейское еврейство

Раздел девятый. Американский опыт

Раздел десятый. Сионизм

Раздел одиннадцатый. Катастрофа (Холокост)

Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том I - Введение

Эмпирические данные по большей части указывают на то, что современная жизнь евреев на Западе резко отличается от традиционного еврейского бытового уклада. Определяющая роль религии больше не является характерной чертой еврейс­кого образа жизни. Современные евреи, будучи интегрирован­ными в западную секуляризованную культуру, уже не живут, в отличие от своих предков, по нормам и критериям, заимство­ванным исключительно из иудаизма и еврейского опыта. В эко­номическом и профессиональном планах активность евреев те­перь неизмеримо более масштабна и многообразна, чем была прежде. Что касается политики, то евреи покинули пределы гетто и легально пользуются преимуществами гражданского равноправия в тех странах, где они живут, либо ведут полити­чески независимое существование в новом суверенном государ­стве Израиль. Эти трансформации в жизни евреев в структур­ном смысле соответствуют процессу, который обычно называ­ют «модернизацией» и который в современную эпоху так или иначе затронул все традиционные общества.

Ученые расходятся во мнениях относительно точного оп­ределения модернизации, поскольку выдвигают на первый план то одни, то другие компоненты этого процесса. Датировка же модернизации связана с вопросом об определении последней и потому тоже вызывает споры. Периодизация в истории вооб­ще есть дело проблематичное, ибо история, как любой текучий, динамичный процесс, никогда не бывает единообразной и од­номерной. Деление на «периоды» не присуще самой истории; сетку периодизации накладывает на события историк, чтобы, так сказать, заключить в скобки те годы, когда был засвиде­тельствован некий процесс, который ему, историку, представ­ляется существенным. Например, Генрих Грец, один из осно­воположников еврейской исторической науки девятнадцатого века, характеризовал «новейшую эпоху» еврейской истории как интеллектуально-духовный процесс, который поднял евре­ев на новый уровень исторического самосознания (Selbstbewusstsein).

Этот эпохальный скачок, в результате ко­торого евреи преодолели предшествовавший период духовно­го «истощения», был ускорен интенсивными, но в лучших сво­их проявлениях никогда не приводившими к отказу от собствен­но еврейских традиций контактами с либеральной европейской культурой. Грец связывал начало современной эпохи в еврей­ской истории с именем Мозеса Мендельсона — сына перепис­чика Торы и человека, который, не утратив своей еврейской идентичности, дружил и поддерживал интеллектуальное обще­ние с Готхольдом Эфраимом Лессингом и другими выдающи­мися представителями немецкого Просвещения. Семен Дубнов, еврейский историк из России, в отличие от Греца, не придавал большого значения личности Мендельсона и еврейскому Про­свещению (Хаскале) вообще. По мнению Дубнова, «главными в новейшей истории евреев были политические и социальные, а не культурные процессы».

Тот факт, что Мендельсон послужил про­тотипом для «Натана Мудрого» — литературного персонажа, по­явление которого, как надеялся Лессинг, должно было способство­вать распространению политической терпимости по отношению к иудеям и всем инакомыслящим, — представлялся Дубнову куда более важным, чем культурная деятельность самого Мендель­сона. Мендельсон qua Натан Мудрый был, согласно Дубнову, провозвестником эры еврейской политической эмансипации (и антисемитской реакции на нее), эры, которую открыла Фран­цузская революция 1789 г. Израильский историк Бенцион Ди-нур имел свою концепцию современной еврейской истории, от­личавшуюся от двух упомянутых. Он считал, что современ­ная эпоха началась в 1700 г., когда рабби Иехуда Хасид воз­главил группу, объединившую около тысячи благочестивых евреев, и повел этих людей в Святую землю, где они хотели поселиться. Большинству последователей рабби Иехуды Хаси­да не довелось завершить этого очень трудного по тем временам путешествия, однако с точки зрения Динура их попытка осуществить «организованную иммиграцию» в страну предков знаменовала собой начало мятежа против тысячелетнего изгна­ния евреев — мятежа, который затем неуклонно набирал силу и увенчался закономерной победой: восстановлением в 1948 г. еврейского государства на земле Израиля.

Разумеется, существуют и другие концепции современной эпохи в еврейской истории, и на многие из них мы будем ссы­латься в нашей книге. Однако, несмотря на расхождения меж­ду этими концепциями, нередко весьма значительные, все их объединяет убежденность в том, что за последние двести лет (примерно) произошли радикальные изменения в еврейском образе жизни. Выделяя аспект трансформации, мы хотим под­черкнуть, что процесс модернизации в истории еврейской ди­аспоры не был единым ни в хронологическом, ни в географи­ческом смысле. Не все немецкие евреи, жившие в одно время с Мендельсоном, были «современными», а из евреев Восточной Европы девятнадцатого века к этой категории можно отнести лишь немногих. Евреи же Востока в большинстве своем полу­чили возможность пользоваться двусмысленными благами мо­дернизации только в двадцатом веке, когда поселились в госу­дарстве Израиль.

Эта неравномерность процесса еврейской модернизации обусловила наш подход к отбору источников, которые мы хотели включить в свою антологию. Документы, сгруппированные по темам, иллюстрируют те аспекты — по­литический, социальный, интеллектуальный — еврейской со­временной истории, которые принято считать наиболее значи­мыми; однако мы попытались привлечь внимание читателей и к моментам, указывающим на разрыв (или, по крайней мере, на ослабление связей) с традиционными для евреев ценностя­ми, институтами и моделями социально-экономической жизни. Чтобы понять природу этого угасания традиции (традиции как в специфически религиозном, так и в общекультурном смыс­ле), необходимо осмыслить тот далеко не случайный факт, что еврейский период «современности» (какой бы системы перио­дизации мы ни придерживались) более или менее совпадает с временными границами периода европейской истории, который принято называть «современной эпохой» или «новым и новей­шим временем».

В самом деле, трансформации в еврейской жиз ни происходили синхронно с изменениями в европейской куль­туре и политике и регулировались теми же, что и последние, интеллектуальными представлениями, теми же институционны­ми формами. А это означает, что как в идейном, так и в инсти­туционном плане еврейская «современность» получила первич­ный импульс к развитию и, так сказать, легитимацию своего существования из источников, отличных от иудейской тради­ции с ее сакральным авторитетом. Именно поэтому в докумен­тах, которые мы отобрали, содержится мало сведений, напри­мер, о хасидизме — народном мистическом движении, возник­шем в восемнадцатом веке в среде восточноевропейского ев­рейства. Конечно, хранители иудейской традиции — а хасиды относились к числу самых ревностных из них — реагировали на распространение новых, «современных» веяний (часто с по­разительной проницательностью осознавая их радикальный ха­рактер) и очень скоро заметили связанные с ними «опасности». Мы включили в наше издание несколько образцов их аргумен­тации.