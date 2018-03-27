Евреи в современном мире
Bibliotheca Judaica
Противоречивость недавней истории породила в нынешних евреях ощущение крайней растерянности. Эта растерянность заинтриговала издателей настоящей книги и, собственно, именно поэтому они занялись изучением новой и новейшей еврейской истории.
Но задача преподавания современной еврейской истории осложняется недоступностью многих первоисточников, иллюстрирующих различные процессы, которые сыграли в ней определяющую роль. До сих пор не предпринимались попытки собрать — в оригинале или в переводах — репрезентативную подборку таких памятников.
По этой причине были отобрано более двухсот документов на французском, немецком, португальском, русском языках, на иврите и идише (большинство из них было впервые переведено для этой антологии), которые имеют центральное значение и проясняют суть интересующих процессов.
Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том I
Гешарим / Мосты культуры, 2003
Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке
Еврейский университет в Иерусалиме, 2003
Geshanm, Jerusalem
ISBN 5-93273-133-8
Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том II
Гешарим / Мосты культуры, 2006
Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке
Еврейский университет в Иерусалиме, 2006
ISBN 5-93273-212-1
Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том I - Содержание
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Раздел первый. Предвестники политических и экономических перемен
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Раздел второй. Предвестники культурных и идеологических перемен
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Раздел третий. Процесс политической эмансипации в Западной Европе (1789-1871)
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Раздел четвертый. Возникновение моделей религиозного компромисса: реформистский, консервативный, неоортодоксальный и ультраортодоксальный иудаизм
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Раздел пятый. Современная наука о еврействе
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Раздел шестой. Проблема еврейской самоидентификации и попытки заново ее определить
Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том II - Содержание
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Раздел седьмой. Политический и расовый антисемитизм
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Раздел восьмой. Восточноевропейское еврейство
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Раздел девятый. Американский опыт
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Раздел десятый. Сионизм
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Раздел одиннадцатый. Катастрофа (Холокост)
Евреи в современном мире - История евреев в новое и новейшее время - антология документов - Том I - Введение
Эмпирические данные по большей части указывают на то, что современная жизнь евреев на Западе резко отличается от традиционного еврейского бытового уклада. Определяющая роль религии больше не является характерной чертой еврейского образа жизни. Современные евреи, будучи интегрированными в западную секуляризованную культуру, уже не живут, в отличие от своих предков, по нормам и критериям, заимствованным исключительно из иудаизма и еврейского опыта. В экономическом и профессиональном планах активность евреев теперь неизмеримо более масштабна и многообразна, чем была прежде. Что касается политики, то евреи покинули пределы гетто и легально пользуются преимуществами гражданского равноправия в тех странах, где они живут, либо ведут политически независимое существование в новом суверенном государстве Израиль. Эти трансформации в жизни евреев в структурном смысле соответствуют процессу, который обычно называют «модернизацией» и который в современную эпоху так или иначе затронул все традиционные общества.
Ученые расходятся во мнениях относительно точного определения модернизации, поскольку выдвигают на первый план то одни, то другие компоненты этого процесса. Датировка же модернизации связана с вопросом об определении последней и потому тоже вызывает споры. Периодизация в истории вообще есть дело проблематичное, ибо история, как любой текучий, динамичный процесс, никогда не бывает единообразной и одномерной. Деление на «периоды» не присуще самой истории; сетку периодизации накладывает на события историк, чтобы, так сказать, заключить в скобки те годы, когда был засвидетельствован некий процесс, который ему, историку, представляется существенным. Например, Генрих Грец, один из основоположников еврейской исторической науки девятнадцатого века, характеризовал «новейшую эпоху» еврейской истории как интеллектуально-духовный процесс, который поднял евреев на новый уровень исторического самосознания (Selbstbewusstsein).
Этот эпохальный скачок, в результате которого евреи преодолели предшествовавший период духовного «истощения», был ускорен интенсивными, но в лучших своих проявлениях никогда не приводившими к отказу от собственно еврейских традиций контактами с либеральной европейской культурой. Грец связывал начало современной эпохи в еврейской истории с именем Мозеса Мендельсона — сына переписчика Торы и человека, который, не утратив своей еврейской идентичности, дружил и поддерживал интеллектуальное общение с Готхольдом Эфраимом Лессингом и другими выдающимися представителями немецкого Просвещения. Семен Дубнов, еврейский историк из России, в отличие от Греца, не придавал большого значения личности Мендельсона и еврейскому Просвещению (Хаскале) вообще. По мнению Дубнова, «главными в новейшей истории евреев были политические и социальные, а не культурные процессы».
Тот факт, что Мендельсон послужил прототипом для «Натана Мудрого» — литературного персонажа, появление которого, как надеялся Лессинг, должно было способствовать распространению политической терпимости по отношению к иудеям и всем инакомыслящим, — представлялся Дубнову куда более важным, чем культурная деятельность самого Мендельсона. Мендельсон qua Натан Мудрый был, согласно Дубнову, провозвестником эры еврейской политической эмансипации (и антисемитской реакции на нее), эры, которую открыла Французская революция 1789 г. Израильский историк Бенцион Ди-нур имел свою концепцию современной еврейской истории, отличавшуюся от двух упомянутых. Он считал, что современная эпоха началась в 1700 г., когда рабби Иехуда Хасид возглавил группу, объединившую около тысячи благочестивых евреев, и повел этих людей в Святую землю, где они хотели поселиться. Большинству последователей рабби Иехуды Хасида не довелось завершить этого очень трудного по тем временам путешествия, однако с точки зрения Динура их попытка осуществить «организованную иммиграцию» в страну предков знаменовала собой начало мятежа против тысячелетнего изгнания евреев — мятежа, который затем неуклонно набирал силу и увенчался закономерной победой: восстановлением в 1948 г. еврейского государства на земле Израиля.
Разумеется, существуют и другие концепции современной эпохи в еврейской истории, и на многие из них мы будем ссылаться в нашей книге. Однако, несмотря на расхождения между этими концепциями, нередко весьма значительные, все их объединяет убежденность в том, что за последние двести лет (примерно) произошли радикальные изменения в еврейском образе жизни. Выделяя аспект трансформации, мы хотим подчеркнуть, что процесс модернизации в истории еврейской диаспоры не был единым ни в хронологическом, ни в географическом смысле. Не все немецкие евреи, жившие в одно время с Мендельсоном, были «современными», а из евреев Восточной Европы девятнадцатого века к этой категории можно отнести лишь немногих. Евреи же Востока в большинстве своем получили возможность пользоваться двусмысленными благами модернизации только в двадцатом веке, когда поселились в государстве Израиль.
Эта неравномерность процесса еврейской модернизации обусловила наш подход к отбору источников, которые мы хотели включить в свою антологию. Документы, сгруппированные по темам, иллюстрируют те аспекты — политический, социальный, интеллектуальный — еврейской современной истории, которые принято считать наиболее значимыми; однако мы попытались привлечь внимание читателей и к моментам, указывающим на разрыв (или, по крайней мере, на ослабление связей) с традиционными для евреев ценностями, институтами и моделями социально-экономической жизни. Чтобы понять природу этого угасания традиции (традиции как в специфически религиозном, так и в общекультурном смысле), необходимо осмыслить тот далеко не случайный факт, что еврейский период «современности» (какой бы системы периодизации мы ни придерживались) более или менее совпадает с временными границами периода европейской истории, который принято называть «современной эпохой» или «новым и новейшим временем».
В самом деле, трансформации в еврейской жиз ни происходили синхронно с изменениями в европейской культуре и политике и регулировались теми же, что и последние, интеллектуальными представлениями, теми же институционными формами. А это означает, что как в идейном, так и в институционном плане еврейская «современность» получила первичный импульс к развитию и, так сказать, легитимацию своего существования из источников, отличных от иудейской традиции с ее сакральным авторитетом. Именно поэтому в документах, которые мы отобрали, содержится мало сведений, например, о хасидизме — народном мистическом движении, возникшем в восемнадцатом веке в среде восточноевропейского еврейства. Конечно, хранители иудейской традиции — а хасиды относились к числу самых ревностных из них — реагировали на распространение новых, «современных» веяний (часто с поразительной проницательностью осознавая их радикальный характер) и очень скоро заметили связанные с ними «опасности». Мы включили в наше издание несколько образцов их аргументации.
спасибо