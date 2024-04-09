Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг.
Годам григорианского календаря соответствуют числовые и буквенные обозначения годов в еврейском летосчислении, начала которых (1 тишрей - первый день Рош-ха-Шана; в сокращении РХШ.) обычно приходятся на вторую половину сентября, реже - на первую, или на начало октября. Месяцам (верхний ряд) и числам (колонка слева) григорианского календаря соответствуют (внутри клеток) месяцы (названия даны полужирным шрифтом) и числа еврейского календаря. Даты суббот выделены крупным полужирным шрифтом. Аббревиатурой "н м ״ отмечены новомесячья (рош ходсш). Названия праздников набраны прописными буквами обычного шрифта; курсивом хол ха-мо‘эд - термин, обозначающий промежуточные четыре дня (в Эрец-Исраэль - пять) между первыми и последними днями в Песах и Суккот. Названия недельных разделов Торы приводятся полностью (напр., Брешит, Hoax, Ве-зот ха-браха), но в двух случаях введены сокращения: Мат.-Мае. обозначает разделы Маттот и Мас4эй, а Таз.-Мец. - разделы Тазриа и Мецора, когда они читаются в субботу попарно. Стрелкой отмечен перенос поста (чаще всего на ближайший будний день), приходящегося на субботу. Пост в третий день тишрей называется постом Гдалии.
В субботы, совпадающие с праздниками (в т.ч. с днями хол ха-мо'эд), читаются посвященные им отрывки из Торы, а чтение очередного раздела переносится на одну из следующих суббот. Этим, а также делением Торы на 54 раздела (при 52 неделях в году) объясняется чтение в некоторые из суббот двух разделов вместо одного. Дни праздников и порядок чтения недельных разделов отмечены в календаре согласно правилам, принятым для стран диаспоры. Введенные для диаспоры еще в эпоху Второго храма так называемые вторые дни праздников в начале и в конце Суккот и Песах, а также второй день Шаву‘от (соотв. 16 и 22 тишрей, 16 и 22 нисана и 7 сивана), которые в Эрец-Исраэль не отмечаются, приводят (из-за увеличения числа совпадающих с праздниками суббот) к заметному расхождению в датах чтения очередных разделов Торы в Эрец-Исраэль и в странах диаспоры. Однако чтение годового цикла разделов завершается повсеместно в день Симхат-Тора, который в Эрец-Исраэль празднуют одновременно с Шмини-‘Ацерет, т.е. на день раньше, чем в странах диаспоры.
В календаре отмечены также памятные дни: День Независимости Израиля (день провозглашения Государства Израиль), День Катастрофы (день памяти жертв Катастрофы и героизма европейского еврейства; с 1951 г.) и День Памяти (день поминовения погибших за создание Государства Израиль и при его защите).
Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг.
Иерусалим: ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме, 1999. – 57 с.
ISBN 965-320-705-9
Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг. – Содержание
- Предисловие
- 1948 - 2048
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Система еврейского календаря - лунно-солнечная. В основе ее лунный (синодический) месяц и, соответственно, лунный год, согласуемый с солнечным путем добавления 13-го месяца в каждый 3,6, 8, 11, 14, 17 и 19־й год 19-летнего календарного цикла (махзор катан, букв, ’цикл малый’). Простой год состоит из 12 лунных месяцев по 29-30 дней: тишрей (30), хешван (29 или 30), кислев (29 или 30), тевет (29), шват (30), адар (29), нисан (30), ияр (29), сиван (30), таммуз (29), ав (30), элул (29). В високосные годы за месяцем адар (адар 1, адар ршион; 30 дней) следует дополнительный месяц адар II (адар тени; 29 дней). Варьирование числа дней в хешване и кислеве, к-рым регулируется совпадение первых дней Рош-ха-Шана, Песах и др. еврейских праздников с предписанными для них днями недели, изменяет длительность отдельных лет. Недостаточный простой год имеет 353 дня, полный - 354, избыточный - 355, а високосный, соответственно, 383, 384, 385 дней. Периодичность чередования недостаточных, полных и избыточных годов, как простых, так и високосных, обеспечивает равную длительность календарных циклов (ср.длительность - 6939 дней, 16 часов, 34 минуты, 42 /2 секунды). Соотнош ение дат еврейского и григорианского календаря устанавливается вычитанием 3760 (с 1 янв. по 29 злула) или 3761 (с 1 тишрей по 31 дек.) от указанного в еврейском календаре года. Так, 1־е тишрей 5750 по еврейскому календарю соответствует 30 сент. 1989 по григорианскому календарю.
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