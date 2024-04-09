Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг.

Годам григорианского календаря соответствуют числовые и буквенные обозначения годов в еврейском летосчислении, начала которых (1 тишрей - первый день Рош-ха-Шана; в сокращении РХШ.) обычно приходятся на вторую половину сентября, реже - на первую, или на начало октября. Месяцам (верхний ряд) и числам (колонка слева) григорианского календаря соответствуют (внутри клеток) месяцы (названия даны полужирным шрифтом) и числа еврейского календаря. Даты суббот выделены крупным полужирным шрифтом. Аббревиатурой "н м ״ отмечены новомесячья (рош ходсш). Названия праздников набраны прописными буквами обычного шрифта; курсивом хол ха-мо‘эд - термин, обозначающий промежуточные четыре дня (в Эрец-Исраэль - пять) между первыми и последними днями в Песах и Суккот. Названия недельных разделов Торы приводятся полностью (напр., Брешит, Hoax, Ве-зот ха-браха), но в двух случаях введены сокращения: Мат.-Мае. обозначает разделы Маттот и Мас4эй, а Таз.-Мец. - разделы Тазриа и Мецора, когда они читаются в субботу попарно. Стрелкой отмечен перенос поста (чаще всего на ближайший будний день), приходящегося на субботу. Пост в третий день тишрей называется постом Гдалии.

В субботы, совпадающие с праздниками (в т.ч. с днями хол ха-мо'эд), читаются посвященные им отрывки из Торы, а чтение очередного раздела переносится на одну из следующих суббот. Этим, а также делением Торы на 54 раздела (при 52 неделях в году) объясняется чтение в некоторые из суббот двух разделов вместо одного. Дни праздников и порядок чтения недельных разделов отмечены в календаре согласно правилам, принятым для стран диаспоры. Введенные для диаспоры еще в эпоху Второго храма так называемые вторые дни праздников в начале и в конце Суккот и Песах, а также второй день Шаву‘от (соотв. 16 и 22 тишрей, 16 и 22 нисана и 7 сивана), которые в Эрец-Исраэль не отмечаются, приводят (из-за увеличения числа совпадающих с праздниками суббот) к заметному расхождению в датах чтения очередных разделов Торы в Эрец-Исраэль и в странах диаспоры. Однако чтение годового цикла разделов завершается повсеместно в день Симхат-Тора, который в Эрец-Исраэль празднуют одновременно с Шмини-‘Ацерет, т.е. на день раньше, чем в странах диаспоры.

В календаре отмечены также памятные дни: День Независимости Израиля (день провозглашения Государства Израиль), День Катастрофы (день памяти жертв Катастрофы и героизма европейского еврейства; с 1951 г.) и День Памяти (день поминовения погибших за создание Государства Израиль и при его защите).

Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг.

Иерусалим: ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме, 1999. – 57 с.

ISBN 965-320-705-9

Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг. – Содержание