Европейская Реформация и ее возможные аналоги в России

Труды Санкт-Петербургского института истории РАН

В предлагаемом коллективном труде представлены разнообразные, преимущественно малоизвестные сюжеты истории западного и русского христианства, так или иначе связанные с событиями и проблематикой Реформации.

Расположены они в хронологическом порядке. Два исследования посвящены событиям, имевшим место еще до Реформации. П. В. Крылов показывает, что представляло собой гуситское движение в те годы, когда оно фактически вырвало Чехию из-под власти Римско-католической церкви (РКЦ) почти на 200 лет.

А. И. Алексеев анализирует всю совокупность источников, характеризующих загадочную секту жидовствующих, которую советские историки политкорректно именовали «московско-новгородской ересью» и в которой пытались увидеть предреформационное течение.

В статьях Т. Н. Таценко дается анализ деятельности двух выдающихся деятелей Реформации — швейцарца Ульриха Цвингли и немца Мартина Буцера, имевшей значение для всей Европы. Отдельную статью Т. Н. Таценко посвятила малоизвестному сюжету: «Второй Реформации» в Германии, описав коллизию между лютеранством и реформатством на немецкой почве.

В статье С. А. Исаева представлены три наиболее мощных религиозных явления в Англии при Генрихе VIII и Елизавете I: англиканство, пресвитерианство и конгрегационализм охарактеризованы как специфические разновидности Реформации. Для специалистов по истории старообрядчества всегда было очевидно, что реформа Никона и раскол русской церкви не имеют ничего общего с содержанием европейской Реформации, несмотря на хронологическую близость этих событий. Однако поверхностное сходство налицо: делаются всё новые попытки увидеть в протопопе Аввакуме «русского Лютера».

В статье П. В. Седова на новгородском документальном материале второй половины XVII в. исследовано сопротивление приверженцев старого обряда властям и наглядно показана неуместность таких параллелей. Напротив, обновленчество 1920-х годов, которое анализирует в своей статье П. Г. Рогозный, прямо вдохновлялось европейской Реформацией и нередко представлялось современникам событий как ее русский вариант. Из современников, которые рассматривали обновленчество как Реформацию, одни (православные) видели в этом дополнительное основание для осуждения обновленчества; другие (сами обновленцы) надеялись, что реформа укрепит позиции христианства в Советской России; третьи (большевики) опасались именно этого и намеревались, вызвав смуту в церкви, расправиться как с обновленцами, так и с их противниками до того, как такое укрепление произойдет. В наше время очевидно, что те, другие и третьи руководствовались чрезвычайно схематичными представлениями о Реформации в Европе. Приводимые П. Г. Рогозным факты в целом позволяют видеть в обновленчестве «пресвитерианский раскол», что предполагал еще современник событий Сергей Викторович Троицкий (1878-1972).

Публикуемые исследования призваны преодолеть хотя бы некоторые мифы о Реформации и показать неуместность большинства параллелей между нею и течениями в российском христианстве. Свой труд авторы посвящают 500-летию начала Реформации.