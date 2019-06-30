Европейская Реформация и ее возможные аналоги в России
Труды Санкт-Петербургского института истории РАН
В предлагаемом коллективном труде представлены разнообразные, преимущественно малоизвестные сюжеты истории западного и русского христианства, так или иначе связанные с событиями и проблематикой Реформации.
Расположены они в хронологическом порядке. Два исследования посвящены событиям, имевшим место еще до Реформации. П. В. Крылов показывает, что представляло собой гуситское движение в те годы, когда оно фактически вырвало Чехию из-под власти Римско-католической церкви (РКЦ) почти на 200 лет.
А. И. Алексеев анализирует всю совокупность источников, характеризующих загадочную секту жидовствующих, которую советские историки политкорректно именовали «московско-новгородской ересью» и в которой пытались увидеть предреформационное течение.
В статьях Т. Н. Таценко дается анализ деятельности двух выдающихся деятелей Реформации — швейцарца Ульриха Цвингли и немца Мартина Буцера, имевшей значение для всей Европы. Отдельную статью Т. Н. Таценко посвятила малоизвестному сюжету: «Второй Реформации» в Германии, описав коллизию между лютеранством и реформатством на немецкой почве.
В статье С. А. Исаева представлены три наиболее мощных религиозных явления в Англии при Генрихе VIII и Елизавете I: англиканство, пресвитерианство и конгрегационализм охарактеризованы как специфические разновидности Реформации. Для специалистов по истории старообрядчества всегда было очевидно, что реформа Никона и раскол русской церкви не имеют ничего общего с содержанием европейской Реформации, несмотря на хронологическую близость этих событий. Однако поверхностное сходство налицо: делаются всё новые попытки увидеть в протопопе Аввакуме «русского Лютера».
В статье П. В. Седова на новгородском документальном материале второй половины XVII в. исследовано сопротивление приверженцев старого обряда властям и наглядно показана неуместность таких параллелей. Напротив, обновленчество 1920-х годов, которое анализирует в своей статье П. Г. Рогозный, прямо вдохновлялось европейской Реформацией и нередко представлялось современникам событий как ее русский вариант. Из современников, которые рассматривали обновленчество как Реформацию, одни (православные) видели в этом дополнительное основание для осуждения обновленчества; другие (сами обновленцы) надеялись, что реформа укрепит позиции христианства в Советской России; третьи (большевики) опасались именно этого и намеревались, вызвав смуту в церкви, расправиться как с обновленцами, так и с их противниками до того, как такое укрепление произойдет. В наше время очевидно, что те, другие и третьи руководствовались чрезвычайно схематичными представлениями о Реформации в Европе. Приводимые П. Г. Рогозным факты в целом позволяют видеть в обновленчестве «пресвитерианский раскол», что предполагал еще современник событий Сергей Викторович Троицкий (1878-1972).
Публикуемые исследования призваны преодолеть хотя бы некоторые мифы о Реформации и показать неуместность большинства параллелей между нею и течениями в российском христианстве. Свой труд авторы посвящают 500-летию начала Реформации.
Европейская Реформация и ее возможные аналоги в России
СПб.: Нестор-История, 2017. — 492 с. — (Труды Санкт-Петербургского института истории РАН; вып. 3 (19)).
ISBN 978-5-4469-1281-0
Европейская Реформация и ее возможные аналоги в России - Содержание
- Предисловие
- Исаев С.А. - Введение
- Крылов П.В. - Гуситское движение — война за «свободу закона Божия»
- Алексеев А.И. - Ересь жидовствующих в России в 1470-1510-х годах: в поисках европейских аналогий
- Таценко Т.Н. - Ульрих Цвингли и Реформация в Цюрихе
- Таценко Т.Н. - Страсбургский реформатор Мартин Буцер
- Таценко Т.Н. - Реформатство (кальвинизм) в Германии XVI в
- Исаев С.А. - Реформационные движения в Англии
- Седов П.В. - Был ли раскол XVII века в России Реформацией?
- Рогозный П.Г. - Реформация в России? Синодальный период и советское обновленчество
- Заключение
Аннотации
Abstracts
Список сокращений
Европейская Реформация и ее возможные аналоги в России - Реформация в Европе: общий обзор
В немецком городе Виттенберге (курфюршество Саксония) 31 октября 1517 г. произошло вполне заурядное по меркам того времени событие. Мартин Лютер, доктор богословия, профессор Виттенбергского университета, викарий деканата ордена августинцев-обсервантов (деканат — объединение 11 монастырей), при помощи своего земляка и ассистента Иоганна Агри-колы прибил к дверям Замковой церкви Виттенберга большой лист плотной бумаги, на котором на латинском языке с применением сокращений, принятых тогда в ученой среде, но простым читателям непонятных, были выписаны 95 тезисов к предполагаемому диспуту о действенности индульгенций[1]. Публичные диспуты между преподавателями, а также между проповедниками в тогдашней Германии были таким же обычным делом, как рыцарские турниры для дворян. Тот предполагаемый диспут был далеко не первым (и не последним), в каком участвовал Лютер. Он высказывал и брался доказать всего одно принципиально новое для католиков того времени утверждение: купленные индульгенции избавляют от какого-то времени пребывания в чистилище не всех покупателей, а только тех, кто нарушил папою же введенные маловажные запреты; убийцам же, прелюбодеям и ворам — нарушителям Десяти заповедей — индульгенции не помогут.
Теперь, отмечая 500-летие этого события, мы знаем, что оно при всей своей незначительности сыграло роль камешка, обрушившего лавину.
Вокруг тезисов Лютера завязалась публичная полемика. Круг обсуждаемых вопросов стал стремительно расширяться. Лютер был вынужден высказываться об авторитете вселенских соборов и Римских пап, о соответствии канонического права заповедям Божьим, о таинствах, о монашеских обетах, о личности и деяниях Яна Гуса. И эти мнения оказались в целом несовместимыми с вероучением и дисциплиной Римско-католической церкви (РКЦ). 3 января 1521 г. Лев X, папа римский, издал буллу "Decet Romanum Pontificem" об окончательном отлучении Лютера и троих его единомышленников от РКЦ.
Однако подавляющее большинство саксонцев, включая и главу государства — курфюрста Фридриха Мудрого — отказались признать это решение правомерным. Лютер продолжал проповедовать, служить литургии, преподавать и писать трактаты и памфлеты, которые печатались фантастическими по тем временам тиражами. И десятки тысяч немцев предпочли состоять в одной церкви с ним, а не с папой. Все эти люди вовсе не считали себя отпавшими от христианства или от католичества в какое-то раскольничье сообщество или секту. Они верили, что доктор Лютер хочет очистить РКЦ от суеверий и пороков, и надеялись, что этот процесс в ближайшем будущем охватит всю Церковь.
Их оптимизм на поверку оказался наивным. В Германии за религиозными потрясениями последовали военные, политические и социальные. В 1525 г. грянула катастрофическая Крестьянская война, а в 1529 г. турки захватили большую часть Венгрии и осадили Вену. В борьбе против этих угроз сторонникам и противникам Лютера поневоле приходилось действовать заодно. Даже император Карл V вынужден был думать не об истреблении «лютеранской ереси», а о способе сосуществования католиков и лютеран в единой империи.
[1] Католический историк Эрвин Изерло (Iserloh Erwin; 1915-1996) оспорил представление, что Лютер обнародовал «95 тезисов» именно таким способом. Документально подтверждается, что в тот день Лютер разослал тезисы по нескольким адресам, рассказ же о листе, прибитом к двери церкви, исходит от Ф. Меланхтона, который преподавал в Виттенберге с 1518 г. и мог знать об этой детали только с чужих слов и сообщил ее после смерти Лютера. — См.: Iserloh E. Luther zwischen Reform und Reformation: Der Thesenanschlag fand nicht statt. Munster, 1966. — Однако вполне вероятно, что лютеране, на протяжении многих лет озабоченные защитой своего вероучения и своих прав перед католиками, просто не имели повода вспоминать о приколачивании тезисов к церковной двери.
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