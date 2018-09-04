Экклесиология апостола Павла по Святому Иоанну Златоусту - иеромонах Афанасий - Евтич

Перевод с сербского языка докторской диссертации иеромонаха Афанасия (Евтича) - Экклесиология апостола Павла по Святому Иоанну Златоусту. Была написана и опубликована в Афинах на греческом в 1967 году.

Автор — ныне известный во всем мире архипастырь и богослов епископ Афанасий.

Иеромонах Афанасий - Евтич - Экклесиология Апостола Павла

иером. Афанасий (Евтич); пер. с серб. С. А. Луганской

М.: Новоспасский монастырь, 2009. — 384 с.

ISBN 978-5-87389-057-6

Иеромонах Афанасий - Евтич - Экклесиология Апостола Павла - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

Примечание переводчика (с греческого языка на сербский)

Предисловие

Введение. Великая благочестия тайна

Глава 1. Икономия (=Домостроительство) благодати Троичного Бога как Тайна Христова

Глава 2. Богочеловек Христос и Церковь а) Церковь как Тело Христово б) Причастие Тела и Крови Христовой

Глава 3. Святой Дух в Церкви а) Одна вера б) Жизнь во Христе Духом Святым



Заключение



Иеромонах Афанасий - Евтич - Экклесиология Апостола Павла - Предисловие автора к русскому изданию

С радостью приветствую этими несколькими словами во Христе Иисусе, Господе нашем, православных братьев в России, в Церкви Христовой, Полноте Исполняющего все, по случаю издания на русском языке нашей книги об экклесиологии святого первоверховного апостола Павла, изложенной через богодухновенное толкование святых Отцов Церкви, и, прежде всего, святого Иоанна Златоуста, а также современных православных богословов. Из последних хочу особенно выделить моего духовного отца блажен-нопочившего авву Иустина (Поповича) и моего научного руководителя, блаженной памяти профессора Иоанна Кармириса.

Вслед за ними и вместе с ними с благодарностью вспоминаю и великих русских богословов и экклесиологов XIX и XX веков: святых епископов Феофана Затворника и Иллариона Троицкого, затем святого Иоанна Кронштадтского, отцов Георгия Флоровского и Иоанна Мейендорфа, богословов-мирян: А. Хомякова, Е. Аквилонова, Н. Глубо-ковского, В. Лосского. Все они показывают нам, что экклесиология для нас, православных, стала главной темой современного богословия, потому что так же, как для святых апостолов и святых Отцов, и для нас, Церковь как Тайна Христа в нас и с нами неотделима от Богочеловека Христа, а значит, от Святой Животворящей Троицы.

Церковью руководит и Ее созидает присутствие и действие Духа Святого Утешителя, которое особенно проявляется и переживается в истинной вере, Святых Таинствах, благочестивой жизни и канонической организации.

Таким образом, апостольская и святоотеческая экклесиология проявилась в наше время как фокусирующая линза всего «православного богатства Богословия», как мы поем во вдохновенной песне на Рождество Христово.

С благодарностью вспоминаю, что первыми читателями этого труда были преподобный отец Иустин (Попович) и протоиерей Георгий Флоровский, их отзывы вдохновили меня перевести этот малый труд на сербский язык.

И вот сейчас мы имеем возможность издать его в русском переводе. Я благодарен и трудолюбивой во Христе сестре Светлане Луганской за ее труд над этим переводом, и всем, кто способствовал изданию этой книги.

Читателям же молитвенно желаю врастания и возрастания в Богочеловеческой Тайне Церкви Православной, которая есть Дом Отчий, Тело Христово, Обиталище Духа Святого, Столп и Утверждение Истины, Мать жизни вечной, Новое человечество.

Епископ Афанасий (Евтич) Герцеговинский (на покое)

Церковь перворожденных, и торжество радуется, зрящее ныне божественныя люди, единомудренно воспевающыя: благословен ecu в храме славы Твоея, Господи.

Примечание переводчика

Необходимость перевода с греческого языка на сербский докторских диссертаций наших богословов существует давно. Они заслуживают того, чтобы их читали и отечественные богословы, и студенты, люди книги и науки, а особенно — верующий народ Божий, полнота Христовой Церкви. Это и послужило причиной перевода данной докторской работы, тогда иеромонаха, а ныне епископа Афанасия, получившей очень высокую оценку не только профессорской комиссии Афинского университета, но и целого ряда богословов и филологов. [5]

В нашем переводе, насколько это было возможно, мы сохранили язык и стиль автора, писавшего на греческом языке, с переводом ознакомлен и сам автор труда. В текст не было внесено изменений, за исключением перефразированных автором ряда выражений и добавленных (им же) отдельных слов, кратких пояснений или святоотеческих цитат. Хотя, по его собственному признанию, сейчас он многое изменил бы, дополнил, расширил, но основную концепцию экклесиологии апостола Павла оставил бы неизмененной.

Согласно действующей тогда инструкции Афинского университета (1967) о представлении докторских работ кандидат должен был представить Комиссии и краткое резюме своей работы. Приводим здесь и этот текст:

Заметка о докторской диссертации «Экклесиология Апостола Павла по святому Иоанну Златоусту» (догматическое исследование), представленная Богословскому факультету Афинского университета иеромонахом Афанасием (Евтичем).

Считаем, что представление данной докторской диссертации вносит новый вклад в великую тему Экклесиологии, которая, как известно, находится в центре внимания современного православного богословия.

Тщательное изучение Посланий святого апостола Павла, чье Евангелие о Церкви включает в себя полную эк-клесиологию, показывает, что вся Тайна Церкви содержится в Личности Богочеловека Христа и через Него — в Троичном Боге. Поэтому взгляд на Церковь как на «Домостроительство Благодати» в Троице явленного Бога (1-я гл. работы), является по нашему мнению, значительным вкладом в экклесиологию.

То же можно сказать и о восприятии Церкви как преимущественно «Тайны Христовой» в самом конкретном смысле, и потому христология так тесно связывается с сотериологией и экклесиологией (2-я гл. работы, где особо, именно экклесиологически, исследуется спасительная икономия Христова, в частности понятия «Начало», «Глава» в Воплощении, Крестных Страданиях, Воскресении и Вознесении).

В работе подчеркивается единство Церкви с Богочеловеком Христом и всех ее членов «во Христе» (исследование понятий «строение»; «храм», «тело» и «невеста» — гл. 2-я, п. 1), но особым образом здесь исследуется

Евхаристическая экклесиология апостола Павла и святителя Иоанна Златоуста (гл. 2-я, п. 3).

Исследование о Духе Святом в Церкви и о единстве Церкви в вере и Предании (гл. 3-я) ставит новый пневма-тологически-экклесиологический акцент на Тайну Церкви и на Православие Церкви.

Также новым вкладом в полноту экклесиологии апостола Павла и святого Иоанна Златоуста является и чисто экклесиологический подход к благодатно-этической «жизни во Христе Духом Святым», как она исследуется здесь в гл. 3-й, п. 3.