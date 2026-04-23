В своей книге Ричард Эйбанс предлагает глубокий критический анализ феномена «Поттермании», рассматривая его через призму христианского мировоззрения. Автор подробно исследует первые четыре романа Дж. К. Ролинг, доказывая, что за увлекательным сюжетом скрывается реальная связь с оккультными практиками: алхимией, астрологией и язычеством. Эйбанс полемизирует с теми, кто считает эти книги безвредной забавой, указывая на сомнительную мораль героев, проявления эгоцентризма и жестокости, которые могут негативно влиять на воспитание детей.

Вторая часть издания посвящена месту фэнтези в христианской культуре. Автор проводит детальное сравнение произведений Ролинг с классикой жанра — трудами К. С. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкиена, объясняя, почему магия в «Хрониках Нарнии» принципиально отличается от «черного искусства» Хогвартса. Книга служит практическим руководством для родителей и педагогов, предлагая библейские аргументы для противостояния оккультному влиянию в современной массовой культуре.

Ричард Эйбанс — Гарри Поттер и Библия

Кременчуг: Христианская Заря, 2002. — 236 с.

ISBN 966-8031-14-8

Гарри Поттер и Библия — Содержание

Введение: Анализ феномена «Поттермании» и общественная дискуссия

Глава 1. Волшебный камень: краткий обзор сюжета

Глава 2. Философский камень: более пристальный взгляд (оккультизм и этика)

Глава 3. Тайная комната: краткий обзор

Глава 4. Тайная комната: более пристальный взгляд

Глава 5. Узник Азкабана: краткий обзор

Глава 6. Узник Азкабана: более пристальный взгляд

Глава 7. Кубок Смерти: краткий обзор

Глава 8. Кубок Смерти: более пристальный взгляд

Глава 9. Долгая битва между добром и злом

Глава 10. Битва продолжается: сделай свой выбор

Глава 11. От фантазии к реальности: ситуация в современном обществе

Глава 12. Мир фантазии: сравнительный анализ Толкиена, Льюиса и Ролинг

Глава 13. Извлечение уроков: комментарии и дискуссии

Глава 14. Извлечение уроков: заключительные мысли

Книга рекомендована родителям, учителям и пасторам для понимания влияния современной поп-культуры на духовное развитие личности.