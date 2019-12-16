Меня порадовало-бы, если бъ мое изслъдованіе главныхъ проблемъ современной философій религіи встретило интересъ и въ Россіи. Вопросы религіи стали въ наше время общимъ дъломъ человечества, перешли за пределы отдельныхъ народностей и исповъданій. Попытка сделанная въ одномъ мъстъ можетъ оказать дъйствіъ внъ этого тъснаго круга и всюду содействовать стремленіямъ родственныхъ душъ.

Пока казалось, что современная культура дала человеческой жизни вполне устойчивое и надежное направленіе, пока чъловъкь находилъ въ работе для нея полное удовлетвореніе — проблема религіи стояла далеко на заднемъ плане и отвъть на нее обыкновенно давался отрицательный. Вера въ эту культуру вытесняла всякую другую веру. Но въ настоящее время возникли серьезный сомнънія въ ценности и силахъ нашей культуры и они растутъ день ото дня. Такая неуверенность вынуждаетъ вновь поднять вопросъ о смысле и цен¬ности нашей жизни. Но чемъ больше ощущаются при этомъ темнота и трудности въ положеній человечества, тъмь съ большею силою выдвигается вновь проблема религіи. Всъ мы захвачены теперь исканіемь, никто не можетъ пожелать выступить въ качестве учителя другихъ. Но исканіе одного можетъ быть полезнымъ въ искажяхъ другого. Хотълось бы, что бъ такое дъйствіъ выпало въ уделъ и этой книге.

Эйкенъ - Основныя проблемы современной философіи религіи

Издательство О.Богдановой, 1910. - 71 с.

Эйкенъ - Основныя проблемы современной философіи религіи - Содержание

I. Внутреннее обоснование религіи