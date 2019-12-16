Эйкенъ - Основныя проблемы современной философіи религіи
Меня порадовало-бы, если бъ мое изслъдованіе главныхъ проблемъ современной философій религіи встретило интересъ и въ Россіи. Вопросы религіи стали въ наше время общимъ дъломъ человечества, перешли за пределы отдельныхъ народностей и исповъданій. Попытка сделанная въ одномъ мъстъ можетъ оказать дъйствіъ внъ этого тъснаго круга и всюду содействовать стремленіямъ родственныхъ душъ.
Пока казалось, что современная культура дала человеческой жизни вполне устойчивое и надежное направленіе, пока чъловъкь находилъ въ работе для нея полное удовлетвореніе — проблема религіи стояла далеко на заднемъ плане и отвъть на нее обыкновенно давался отрицательный. Вера въ эту культуру вытесняла всякую другую веру. Но въ настоящее время возникли серьезный сомнънія въ ценности и силахъ нашей культуры и они растутъ день ото дня. Такая неуверенность вынуждаетъ вновь поднять вопросъ о смысле и цен¬ности нашей жизни. Но чемъ больше ощущаются при этомъ темнота и трудности въ положеній человечества, тъмь съ большею силою выдвигается вновь проблема религіи. Всъ мы захвачены теперь исканіемь, никто не можетъ пожелать выступить въ качестве учителя другихъ. Но исканіе одного можетъ быть полезнымъ въ искажяхъ другого. Хотълось бы, что бъ такое дъйствіъ выпало въ уделъ и этой книге.
Эйкенъ - Основныя проблемы современной философіи религіи
Издательство О.Богдановой, 1910. - 71 с.
Эйкенъ - Основныя проблемы современной философіи религіи - Содержание
I. Внутреннее обоснование религіи
- Опровержение религіи чистаго чувства.
- Сущность духовной жизни.
- Самостоятельность духовной жизни.
- Основной фактъ религіи.
- Степени духовной жизни.
- Общій обзоръ духовной жизни человека.
- Религія и психологія.
- Отношение религіи къ антропоморфизму.
- Проблема непосредственной очевидности.
- Высшая достоверность религіи.
- Личная истина какъ основа всякой истины.
II. Религія и исторія
- Прежній взглядъ на исторію.
- Историческая критика.
- Разрушительное дъйствіъ исторической критики.
- Позитивистическое воззръніе на религію.
- Ничтожество простого бьіванія.
- Исторія природы и исторія духа.
- Вечное въ исторіи.
- Значеніе отдельныхъ временъ и личностей.
- Опровержение историзма.
- Критика прежнихъ воззрений.
- Измъненія въ духовной жизни.
- Измъненія въ міръ мысли.
- Измъненія въ чувстве жизни.
- Отличіе отъ прежняго взгляда на исторію.
- Взглядъ на будущее и дальнъйшія задачи изслъдованій.
III. Сущность христіанства
- Взглядъ на проблему.
- Типы жизни.
- Индійскій типъ.
- Утвержденіе и отрицаніе въ христіанствъ.
- Оцінка страданія.
- Единеніе божественнаго и человъческаго.
- Преодолъніе этихъ противоположностей.
- Героическій характеръ христіанства.
- Требованія міра мыслей.
- Границы исторической критики.
- Великое въ великихъ личностяхъ.
- Значеніе великой личности въ религіи.
- Всемірно-человъческій характеръ христіанства.
- Преодолъніе противоположностей семитскаго и индогерманскаго началъ.
- Христіанство и германская раса.
- Дъйствіе христіанства на различныя эпохи.
- Дъйств.іе христіанства на новое время.
- Противоположность.между хриспанствомъ и современнымъ мышлешемъ.
- Незыблемость религіи.
- Возрожденіе религіи въ настоящее время.
- Устраненіе ложныхъ примирительныхъ міровоззръній.
Эйкенъ - Основныя проблемы современной философіи религіи - Предисловіе автора къ немецкому изданію
Предлагаемая книга возникла изъ лекцій, читанныхъ на богословскомъ факультете въ іенъ 23 и 24 Октября 1906 г., онъ касаются проблемъ, который обусловливаютъ ръзкія противоположности въ жизни нашего времени и потому особенно нуждаются въ разъясненії. Въ лекціяхь была сделана попытка, возможно ясней выделить эти противоположности и по мере силъ найти путь поверхъ нихъ.
Предметъ перваго чтенія — внутреннее обоснованіе религіи. Задача его — найти особый путь къ обоснованію религіи между старыми попытками, надеявшимся притти къ религіи изъ разсмотрънія ВНЪШНЯГО міра, и между новыми, которыя исходить изъ человеческой души, но при этомъ легко сбиваются въ область ненадежнаго и безформеннаго. Въ противовесъ имъ развивается особый методъ, полагающій въ основу внутреннюю жизнь человека, и въ то же время сохраняющій за нею міровой характеръ. Благодаря этому религія духовной жизни отчетливо отделяется оть религіи просто человеческой.
Второй отдълъ посвященъ „религіи и исторіи". Врядъ ли что болъе характерно для современнаго положеній религіи, чъмь постоянное обращеніе въ область исторіи. Но какъ ни велики пріобрътенія, сділанньїя этимъ путемъ, нельзя отвергать и великихъ опасностей съ нимъ связанныхъ. Цъль изслъдованія — взвесить эти опасности, и при этомъ попробовать, нельзя ли преодолеть угнетающій и разслабляющій историзмъ и въ то же время удержать значеніе исторіи въ противовесъ враждебному ей радикализму. Для этого необходимо было дать очеркъ нашихъ принципіальныхъ воззрений на исторію, освещающихъ особымъ образомъ всю общую картину жизни и касающихся, поэтому, и отдельныхъ въ ней частностей.
Наконецъ неутомимая борьба, идущая въ наше время вокругъ вопросовъ о сущности и ценности христианства должна сделать изслъдованіе „сущности христианства близкимъ и интереснымъ и для философа". Философъ долженъ видъть при этомъ главную свою задачу въ изображены духовнаго характера христианства и той своеобразной формы, которую оно придаетъ жизни. Надо достигнуть такого понимания, которое было бы и достаточно широко, и въ то же время достаточно определенно. Въ немъ должно быть охвачено все, что относится къ ядру христіанскаго образа мыслей, должно быть предоставлено место полнейшей свободе* движенія; — но въ тоже время и мьішленіе и жизнь должны получить вполне отчетливое направление, въ противовісь всякой расплывчатости и смутности столь часто встречающимся теперь въ этомъ отношены. Наше изслъдованіе касается глубочайшихъ основъ жизни и въ тоже время стремится дать оценку деятельности христіанства путемъ обзора всемирной исторіи. При этомъ все время въ немъ защищается и подчеркивается право нашего века на измънъніъ старой формы христіанства въ новую, соответствующую данному времени, всъ эти изслъдованія обоснованы на нъкогоромь законченномъ философскомъ міровоззръніи; но выполнены они возможно просто и наглядно, и совсъмь не имъють въ виду одинъ только ученый кругъ читателей. они обращены ко всъмь современникамъ, интересующимся среди духовной сумятицы нашего времени, проблемой религіи и требующимъ отъ ея разработки — свободы, не переходящей въ пошлость и глубины, не переходящей въ неподвижность.
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