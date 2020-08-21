Книга «10 людей, які змінили світ» виникла із серії проповідей, виголошених під час молитовних годин у Південно-Східній баптистській теологічній семінарії у Вейк Форесті, штат Північна Кароліна. Я був натхненний підготувати цю серію проповідей чудовими біографічними дослідженнями, які провів Джон Пайпер для пасторської конференції «Прагнучи Бога».

Роз’яснюючи біблійний текст, я використовував життя, праці й досвід великих місіонерів як ілюстрації у своїх проповідях. Реакція і відзиви були набагато більшими, ніж я міг собі уявити, тому вдячний за незаслужене Боже благословення.

Деніел Л. Ейкін - 10 людей, які змінили світ

Львів, Українська баптистка теологічна семінарія, 2017 р. - 152 с.

ISBN 978-5-8404-027 1 -9 (укр.)

ISBN 978-1-4336-7307-8 (англ.)

Деніел Л. Ейкін - 10 людей, які змінили світ - Зміст

Слова подяки. Деніел Л. Ейкін

Передмова. Девід Платт

Передмова. Брюс Ешфорд

Розділ 1. Велике доручення і Вільям Кері: палке глобальне бачення

Розділ 2. Покликані на смерть - вісники життя: Адонірам і Енн Джадсон

Розділ 3. Ісус для мене все: славна істина через життя і смерть Вілла Воллеса

Розділ 4. Сила посвяченого життя: служіння Лотті Мун 5

Розділ 5. Нехай всі народи віддадуть славу Богові: життя та мученицька смерть Джима Елліота

Розділ 6. Хрест і віддане пастирське та місіонерське служіння Джорджа Ліля, першого баптистського місіонера

Розділ 7. Приклад місіонерського життя Павла, виявлений у служінні Девіда Брейнерда, для поширення Євангелія серед народів

Розділ 8. Божа вогненна колісниця: життя місіонера Еріка Лідделла та біг, який він закінчив

Розділ 9. Місіонерський псалом, виявлений у житті й мучеництві Джона і Бетті Стем

Розділ 10. Бачення звеличеного Агнця, виявлене в житті місіонера Джеймса Фрейзера серед народності лісу в Китаї

Примітки

Деніел Л. Ейкін - 10 людей, які змінили світ – Передмова

Окрім Біблії, найбільш корисні книги, які я читав на своєму духовному шляху, це біографії, зокрема розповіді про святих, які жили перед нами.

Пам’ятаю, як мій погляд на християнське життя докорінно змінився, коли я вперше прочитав про життя Джима Елліота, котрого з його чотирма товаришами-місіонерами вбили на еквадорському плацдармі люди, яких вони прагнули досягти Євангелієм. Слова зі щоденника Елліота досі звучать у моїй голові:

«Прислухайтеся до заклику з Трону, що на висоті: «Йдіть», і з усіх сторін: «Прийдіть і допоможіть нам», і навіть до крику проклятих душ знизу: «Пошли Лазаря до моїх братів, щоб вони не прийшли на це місце». Спонукуваний цими голосами, я не маю права сидіти вдома в той час, як кечуа гинуть».

Я пам’ятаю своє знайомство з життям Адонірама Джадсона, який провів тридцять вісім років свого життя в буддійській М’янмі. Він пережив холеру, малярію, дизентерію та інші невідомі лиха, які забрали життя його першої дружини, другої дружини і сімох з його тринадцяти дітей, а також численних співробітників. Все ж він вистояв, і сьогодні в М’янмі є сотні тисяч віруючих по всій країні.

Я пам’ятаю своє перше знайомство з тим, чим було наповнено серце Вільяма Кері в його книзі «Дослідження про зобов’язання християн стосовно навернення язичників». Кері палко стверджував, що священне зобов’язання Церкви нести Євангеліє тим, хто ніколи його не чув. Пізніше він виголосив свою відому безсмертну проповідь, що складається з двох основних моментів: очікувати великого від Бога і робити велике для Бога. Незабаром після цього було засновано Баптистське місіонерське товариство, і за словами одного історика: «З того часу світ назавжди змінився».

Дійсно, через свідчення цих святих і незліченної безлічі інших, подібних до них, світ змінився. Правильніше буде сказати, що світ змінився через роботу Бога в них. Протягом усієї історії Бог використовував звичайних людей для досягнення Своїх надзвичайних цілей. Він посилав Свою велику благодать на окремих осіб заради Своєї слави серед цілих народів.

Історії святих не призначені лише для того, щоб повідомити нам про те, як Бог працював у минулому. їх Бог дав нам, щоб надихнути нас і показати, як Він працює в даний час. Бо той Святий Дух, Який наповнював Джима Елліота, Адонірама Джадсона, Вільяма Кері, Девіда Брейнерда, Джорджа Ліля, Лот- ті Мун, Джеймса Фрейзера, Еріка Лідделла, Джона і Бетті Стем та Вільяма Воллеса, є тим самим Святим Духом, Який перебуває в кожному послідовнику Христа. І Він бажає різними способами використовувати ваше і моє життя, щоб Його велична слава стала відома до краю землі.

Тому ми вдячні моєму любому другові Денні Ейкіну. У цій книзі він до нашої уваги доніс життя десяти таких святих. Він по-особливому розповів їхні історії через призму біблійної істини, яка пронизувала їхні життя. У результаті ця книга є історичною та біблійною, стислою та складною, такою, що торкається та проникає. Молюся про те, щоби Божа істина ожила у вашому серці через історії цих святих, щоб за будь-яких умов і незалежно від ціни ви до кінця присвятили своє життя поширенню слави нашого великого Бога по всьому світу.

Девід Платт, автор книги «Радикально: Повертаючи свою віру від американської мрії»