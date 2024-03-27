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Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти

Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, History
Ценность произведения Иоганна Эйзенменгера в том, что он опирается на источники, которые еще не были изменены до неузнаваемости, и их содержание, символизм, аллегории доступны расшифровке. В них уже тогда была внесена серьезна путаница, но они доступны пониманию пытливого исследователя, сопоставляющего разные источники. Раввинская литература, которая была в распоряжении Эйзенменгера в конце XVII века, даже при большом желании не может быть отыскана сегодня русскими учеными. С тех пор произошла масса подмен, которые не позволяют соотносить талмудическую/раввинистическую литературу с подлинными смыслами иудаизма.
За три века многое изменилось. Самое серьезное изменение в иудаизме – уход из него основной массы евреев, которые теперь могут что-то вспоминать из своей родовой религии, но уже совершенно в нее не погружены. Единственный остаток от прежней религиозности – клановость, обособленность от иной культуры или злой скепсис по ее адресу. Это затрагивает евреев в разной мере, но остается вплоть до тех пор, пока человек числит себя за каким-нибудь еврейским родом. Этот остаток – скорее элемент социальной психологии, чем культуры. Но для некоторой части еврейства доктринальная (уже не религиозная) обособленность стала полностью непубличной. Бутафория иудейских ритуалов и традиционного костюма – ложная мишень для фобий, получивших неудачное название «антисемитизм». Юдофобия (как правильнее говорить) при всех «минусах» неадекватных реакций на любое оппонирование (кругом – сплошь тайные и явные евреи), имеет особое чутье на скрытую буквально до последних лет фобию в отношении всего человечества, а в особенности в отношении христиан. Олигархической закулисье – это и есть тот самый «заговор», который на наших глазах обнажил свое присутствие самым бесстыдно-циничным образом. На наших глазах как обветшалая декорация рушится доктрина либеральной демократии, особо рьяные адепты которой определяли всех своих противников исключительно как «фашистов», «нацистов» и «ультрарадикалов». Теперь против сторонников традиционных ценностей и консервативного национализма из засады выведены тяжеловооруженные полки полиции и батареи тотальной пропаганды. С христианской цивилизацией хотят покончить прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Какое ко всему этому имеет отношение выстроенный как антихристианская доктрина иудаизм? Самое прямое. Он воплотился в удивительную трансформацию личности тех, кто и в мыслях не имел подчиниться этой доктрине. Но оказалось, что проповедь либеральной демократии, свободы бесстыдства и извращений, толерантности к греху – это именно то, что является светской проекцией иудаизма трехвековой давности. Разрушение сначала христианских империй, затем превращение в декорации государственных суверенитетов Христианского мира, затем истребление культурных следов христианства в еще недавно христианских народах – это ли не реализация программы иудаизма, которая в достаточной мере освещена в трудах Эйзенменгера?
Талмудизм двуличен, и для иноверцев иначе трактует свои призывы отомстить христианским правителям и христианам за то, что они существуют и многие века определяли пути человечества. Таких призывов предостаточно. Но чтобы уклониться от обвинений в вынашивании планов тотального уничтожения христиан, есть противоположные призывы - молиться за христианских правителей и соседствующих с иудеями христиан, за их благополучие. Это очень удобно: среди своих применять «дискриминационные высказывания» (такова формулировка глобальных цензоров «цифрового мира», но только не по отношению к иудеям), а «на вынос» - миролюбие и добронравие.

Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти

Перевод с немецкого языка. - М., 2022 – с. 670. - Франкфурт – 1700, Дрезден – 1893, Москва – 2022.

Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист – Содержание

Предисловие
Иудеи проклинают христиан
  • Ложное миролюбие
  • Ежедневная ненависть
  • Праздничная ненависть
  • Рабби Липман и Салман Цеви
  • Молитвы ненависти
  • Субботняя ненависть
  • Предновогоднее
  • После Нового года
  • Искупление ненавистью
  • Невинные отвечают за грешников
  • Подмена жертвы
  • Козел отпущения и Азазель
  • Праздник кущей
  • Ханука и Пурим
  • Пасхальная ярость
  • Месть христианам
Как называют христианские святыни
  • Оскорбление церквей
  • Оскорбление алтаря
  • Оскорбление священных одеяний
  • Оскорбление колоколов
  • Оскорбление крестного знамения
  • Оскорбление ритуальных предметов
Насмешки над таинствами
  • Оскорбление крестильной воды
  • Оскорбление святого крещения
  • Оскорбление гостии
  • Оскорбление причастия
Оскорбление христианских праздников
  • Воскресение и Рождество
  • Хула на Христа
  • Презрение и ненависть
Как они называют христиан
  • Имена христиан
  • Дети Эдома и Исава
  • Исав как прародитель христиан
  • Грядущее истребление христиан
  • Свои и чужие
  • Кто такие гои?
  • Другие оскорбительные прозвища
  • Безбожники, еретики, ублюдки
  • Просто дураки и гордецы
  • Свинина запрещена и разрешена
  • Идолопоклонники
  • Собаки, ослы, свиньи
  • Проклятье царям
  • Имя для отступников
Ненависть ко всем народам
  • Другие народы – не люди
  • Вечная ненависть и вражда
  • Отличаться во всем
  • Запрет помогать роженицам
  • Даже рядом не стоять
  • Только ради мира
  • Разрешенное лицемерие
  • Лживые приветствия
  • Пожелание смерти
Как они называют нашу религию
  • Прозвища для христианства
  • Оскорбление духовенства
  • Хула на апостолов и святых
Как они ценят жизни христиан
  • Почему нельзя спасать иноверца
  • Как разделаться с обращенными
  • Предписание убивать христиан
  • Исторические факты
  • Недоверие к врачам
Ложные клятвы
  • Безбожное царство пауков и змеев
  • Проклинающая покорность
  • Презрение к христианским судам
  • Дары лукавых
  • Раввины принимают подарки
  • Ложные клятвы
  • День искупления безгрешных
  • Круговая порука
  • И снова о ложных клятвах
Обман, воровство и ростовщичество
  • Обман запрещен или разрешен?
  • Воровство и грабеж
  • Гой потерял – хранить или отдать?
  • Ростовщичество
Учение о еде и питье
  • Хлеб
  • Плоть и кровь животных
  • Вино
  • Притча о нерадивых мудрецах
  • Терефа и небела
  • Даже рядом не сидеть
Имена, которые дают Иисусу Христу
  • Цена отброшенной буквы
  • Проклятья иудеев
  • Оскорбления Иисуса Христа
  • Суета и тщета
  • Дальнейшие оскорбления Христа
  • Богохульные книги
  • Сокрытая тайна
  • Клевета и богохульства
Проклятье и блаженство
  • Потомки Ноя
  • Пропуск в Рай только иудеям
  • Проклятье народам
  • Чем заслужить жизнь вечную
Приложение
  • «Логика» непристойностей
  • Крайняя плоть
  • Приключения Симона Кефаса
  • Грязный апокриф
  • Источники
Views 770
Rating 3.5 / 5
Added 27.03.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
3.5/5 (3)

Comments (2 comments)

L
Lilija Kinast 2 years ago

Книга Айзенменгера базируется на различных коренящихся ещё со средневековья антииудаистских стереотипах, которые основываются на отрывках из средневековых проповедей, Каббале и других еврейских текстах и полемических цитатах.

 

Айзенменгер, писавший до эпохи Просвещения, видел в иудеях всё ещё еретиков в традиционном теологическом смысле; их преступление состояло в их религиозной позиции, их существо определялось разрушительным воздействием их религии.

 

Как указывает ЭСБЕ, И. Айзенменгер предлагал франкфуртским евреям уничтожить свою книгу за значительную сумму денег, но сделка не состоялась.[3] Книга И. Айзенменгера послужила источником для множества позднейших сочинений антисемитического содержания.
Y
Yashen 2 years ago
Вечно иудеи жаждут уничтожить некую христианскую цивилизацию.)
Пора уже "Мою борьбу" Алоизовича выложить на этом сайте)

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