Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти
Ценность произведения Иоганна Эйзенменгера в том, что он опирается на источники, которые еще не были изменены до неузнаваемости, и их содержание, символизм, аллегории доступны расшифровке. В них уже тогда была внесена серьезна путаница, но они доступны пониманию пытливого исследователя, сопоставляющего разные источники. Раввинская литература, которая была в распоряжении Эйзенменгера в конце XVII века, даже при большом желании не может быть отыскана сегодня русскими учеными. С тех пор произошла масса подмен, которые не позволяют соотносить талмудическую/раввинистическую литературу с подлинными смыслами иудаизма.
За три века многое изменилось. Самое серьезное изменение в иудаизме – уход из него основной массы евреев, которые теперь могут что-то вспоминать из своей родовой религии, но уже совершенно в нее не погружены. Единственный остаток от прежней религиозности – клановость, обособленность от иной культуры или злой скепсис по ее адресу. Это затрагивает евреев в разной мере, но остается вплоть до тех пор, пока человек числит себя за каким-нибудь еврейским родом. Этот остаток – скорее элемент социальной психологии, чем культуры. Но для некоторой части еврейства доктринальная (уже не религиозная) обособленность стала полностью непубличной. Бутафория иудейских ритуалов и традиционного костюма – ложная мишень для фобий, получивших неудачное название «антисемитизм». Юдофобия (как правильнее говорить) при всех «минусах» неадекватных реакций на любое оппонирование (кругом – сплошь тайные и явные евреи), имеет особое чутье на скрытую буквально до последних лет фобию в отношении всего человечества, а в особенности в отношении христиан. Олигархической закулисье – это и есть тот самый «заговор», который на наших глазах обнажил свое присутствие самым бесстыдно-циничным образом. На наших глазах как обветшалая декорация рушится доктрина либеральной демократии, особо рьяные адепты которой определяли всех своих противников исключительно как «фашистов», «нацистов» и «ультрарадикалов». Теперь против сторонников традиционных ценностей и консервативного национализма из засады выведены тяжеловооруженные полки полиции и батареи тотальной пропаганды. С христианской цивилизацией хотят покончить прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Какое ко всему этому имеет отношение выстроенный как антихристианская доктрина иудаизм? Самое прямое. Он воплотился в удивительную трансформацию личности тех, кто и в мыслях не имел подчиниться этой доктрине. Но оказалось, что проповедь либеральной демократии, свободы бесстыдства и извращений, толерантности к греху – это именно то, что является светской проекцией иудаизма трехвековой давности. Разрушение сначала христианских империй, затем превращение в декорации государственных суверенитетов Христианского мира, затем истребление культурных следов христианства в еще недавно христианских народах – это ли не реализация программы иудаизма, которая в достаточной мере освещена в трудах Эйзенменгера?
Талмудизм двуличен, и для иноверцев иначе трактует свои призывы отомстить христианским правителям и христианам за то, что они существуют и многие века определяли пути человечества. Таких призывов предостаточно. Но чтобы уклониться от обвинений в вынашивании планов тотального уничтожения христиан, есть противоположные призывы - молиться за христианских правителей и соседствующих с иудеями христиан, за их благополучие. Это очень удобно: среди своих применять «дискриминационные высказывания» (такова формулировка глобальных цензоров «цифрового мира», но только не по отношению к иудеям), а «на вынос» - миролюбие и добронравие.
Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти
Перевод с немецкого языка. - М., 2022 – с. 670. - Франкфурт – 1700, Дрезден – 1893, Москва – 2022.
Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист – Содержание
Предисловие
Иудеи проклинают христиан
- Ложное миролюбие
- Ежедневная ненависть
- Праздничная ненависть
- Рабби Липман и Салман Цеви
- Молитвы ненависти
- Субботняя ненависть
- Предновогоднее
- После Нового года
- Искупление ненавистью
- Невинные отвечают за грешников
- Подмена жертвы
- Козел отпущения и Азазель
- Праздник кущей
- Ханука и Пурим
- Пасхальная ярость
- Месть христианам
Как называют христианские святыни
- Оскорбление церквей
- Оскорбление алтаря
- Оскорбление священных одеяний
- Оскорбление колоколов
- Оскорбление крестного знамения
- Оскорбление ритуальных предметов
Насмешки над таинствами
- Оскорбление крестильной воды
- Оскорбление святого крещения
- Оскорбление гостии
- Оскорбление причастия
Оскорбление христианских праздников
- Воскресение и Рождество
- Хула на Христа
- Презрение и ненависть
Как они называют христиан
- Имена христиан
- Дети Эдома и Исава
- Исав как прародитель христиан
- Грядущее истребление христиан
- Свои и чужие
- Кто такие гои?
- Другие оскорбительные прозвища
- Безбожники, еретики, ублюдки
- Просто дураки и гордецы
- Свинина запрещена и разрешена
- Идолопоклонники
- Собаки, ослы, свиньи
- Проклятье царям
- Имя для отступников
Ненависть ко всем народам
- Другие народы – не люди
- Вечная ненависть и вражда
- Отличаться во всем
- Запрет помогать роженицам
- Даже рядом не стоять
- Только ради мира
- Разрешенное лицемерие
- Лживые приветствия
- Пожелание смерти
Как они называют нашу религию
- Прозвища для христианства
- Оскорбление духовенства
- Хула на апостолов и святых
Как они ценят жизни христиан
- Почему нельзя спасать иноверца
- Как разделаться с обращенными
- Предписание убивать христиан
- Исторические факты
- Недоверие к врачам
Ложные клятвы
- Безбожное царство пауков и змеев
- Проклинающая покорность
- Презрение к христианским судам
- Дары лукавых
- Раввины принимают подарки
- Ложные клятвы
- День искупления безгрешных
- Круговая порука
- И снова о ложных клятвах
Обман, воровство и ростовщичество
- Обман запрещен или разрешен?
- Воровство и грабеж
- Гой потерял – хранить или отдать?
- Ростовщичество
Учение о еде и питье
- Хлеб
- Плоть и кровь животных
- Вино
- Притча о нерадивых мудрецах
- Терефа и небела
- Даже рядом не сидеть
Имена, которые дают Иисусу Христу
- Цена отброшенной буквы
- Проклятья иудеев
- Оскорбления Иисуса Христа
- Суета и тщета
- Дальнейшие оскорбления Христа
- Богохульные книги
- Сокрытая тайна
- Клевета и богохульства
Проклятье и блаженство
- Потомки Ноя
- Пропуск в Рай только иудеям
- Проклятье народам
- Чем заслужить жизнь вечную
Приложение
- «Логика» непристойностей
- Крайняя плоть
- Приключения Симона Кефаса
- Грязный апокриф
- Источники
Книга Айзенменгера базируется на различных коренящихся ещё со средневековья антииудаистских стереотипах, которые основываются на отрывках из средневековых проповедей, Каббале и других еврейских текстах и полемических цитатах.
Айзенменгер, писавший до эпохи Просвещения, видел в иудеях всё ещё еретиков в традиционном теологическом смысле; их преступление состояло в их религиозной позиции, их существо определялось разрушительным воздействием их религии.
Как указывает ЭСБЕ, И. Айзенменгер предлагал франкфуртским евреям уничтожить свою книгу за значительную сумму денег, но сделка не состоялась.[3] Книга И. Айзенменгера послужила источником для множества позднейших сочинений антисемитического содержания.
Пора уже "Мою борьбу" Алоизовича выложить на этом сайте)