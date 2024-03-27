Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти

Ценность произведения Иоганна Эйзенменгера в том, что он опирается на источники, которые еще не были изменены до неузнаваемости, и их содержание, символизм, аллегории доступны расшифровке. В них уже тогда была внесена серьезна путаница, но они доступны пониманию пытливого исследователя, сопоставляющего разные источники. Раввинская литература, которая была в распоряжении Эйзенменгера в конце XVII века, даже при большом желании не может быть отыскана сегодня русскими учеными. С тех пор произошла масса подмен, которые не позволяют соотносить талмудическую/раввинистическую литературу с подлинными смыслами иудаизма.

За три века многое изменилось. Самое серьезное изменение в иудаизме – уход из него основной массы евреев, которые теперь могут что-то вспоминать из своей родовой религии, но уже совершенно в нее не погружены. Единственный остаток от прежней религиозности – клановость, обособленность от иной культуры или злой скепсис по ее адресу. Это затрагивает евреев в разной мере, но остается вплоть до тех пор, пока человек числит себя за каким-нибудь еврейским родом. Этот остаток – скорее элемент социальной психологии, чем культуры. Но для некоторой части еврейства доктринальная (уже не религиозная) обособленность стала полностью непубличной. Бутафория иудейских ритуалов и традиционного костюма – ложная мишень для фобий, получивших неудачное название «антисемитизм». Юдофобия (как правильнее говорить) при всех «минусах» неадекватных реакций на любое оппонирование (кругом – сплошь тайные и явные евреи), имеет особое чутье на скрытую буквально до последних лет фобию в отношении всего человечества, а в особенности в отношении христиан. Олигархической закулисье – это и есть тот самый «заговор», который на наших глазах обнажил свое присутствие самым бесстыдно-циничным образом. На наших глазах как обветшалая декорация рушится доктрина либеральной демократии, особо рьяные адепты которой определяли всех своих противников исключительно как «фашистов», «нацистов» и «ультрарадикалов». Теперь против сторонников традиционных ценностей и консервативного национализма из засады выведены тяжеловооруженные полки полиции и батареи тотальной пропаганды. С христианской цивилизацией хотят покончить прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Какое ко всему этому имеет отношение выстроенный как антихристианская доктрина иудаизм? Самое прямое. Он воплотился в удивительную трансформацию личности тех, кто и в мыслях не имел подчиниться этой доктрине. Но оказалось, что проповедь либеральной демократии, свободы бесстыдства и извращений, толерантности к греху – это именно то, что является светской проекцией иудаизма трехвековой давности. Разрушение сначала христианских империй, затем превращение в декорации государственных суверенитетов Христианского мира, затем истребление культурных следов христианства в еще недавно христианских народах – это ли не реализация программы иудаизма, которая в достаточной мере освещена в трудах Эйзенменгера?

Талмудизм двуличен, и для иноверцев иначе трактует свои призывы отомстить христианским правителям и христианам за то, что они существуют и многие века определяли пути человечества. Таких призывов предостаточно. Но чтобы уклониться от обвинений в вынашивании планов тотального уничтожения христиан, есть противоположные призывы - молиться за христианских правителей и соседствующих с иудеями христиан, за их благополучие. Это очень удобно: среди своих применять «дискриминационные высказывания» (такова формулировка глобальных цензоров «цифрового мира», но только не по отношению к иудеям), а «на вынос» - миролюбие и добронравие.

Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист - Догматы ненависти

Перевод с немецкого языка. - М., 2022 – с. 670. - Франкфурт – 1700, Дрезден – 1893, Москва – 2022.

Иоганн Андреас Эйзенменгер – Антихрист – Содержание

Предисловие

Иудеи проклинают христиан

Ложное миролюбие

Ежедневная ненависть

Праздничная ненависть

Рабби Липман и Салман Цеви

Молитвы ненависти

Субботняя ненависть

Предновогоднее

После Нового года

Искупление ненавистью

Невинные отвечают за грешников

Подмена жертвы

Козел отпущения и Азазель

Праздник кущей

Ханука и Пурим

Пасхальная ярость

Месть христианам

Как называют христианские святыни

Оскорбление церквей

Оскорбление алтаря

Оскорбление священных одеяний

Оскорбление колоколов

Оскорбление крестного знамения

Оскорбление ритуальных предметов

Насмешки над таинствами

Оскорбление крестильной воды

Оскорбление святого крещения

Оскорбление гостии

Оскорбление причастия

Оскорбление христианских праздников

Воскресение и Рождество

Хула на Христа

Презрение и ненависть

Как они называют христиан

Имена христиан

Дети Эдома и Исава

Исав как прародитель христиан

Грядущее истребление христиан

Свои и чужие

Кто такие гои?

Другие оскорбительные прозвища

Безбожники, еретики, ублюдки

Просто дураки и гордецы

Свинина запрещена и разрешена

Идолопоклонники

Собаки, ослы, свиньи

Проклятье царям

Имя для отступников

Ненависть ко всем народам

Другие народы – не люди

Вечная ненависть и вражда

Отличаться во всем

Запрет помогать роженицам

Даже рядом не стоять

Только ради мира

Разрешенное лицемерие

Лживые приветствия

Пожелание смерти

Как они называют нашу религию

Прозвища для христианства

Оскорбление духовенства

Хула на апостолов и святых

Как они ценят жизни христиан

Почему нельзя спасать иноверца

Как разделаться с обращенными

Предписание убивать христиан

Исторические факты

Недоверие к врачам

Ложные клятвы

Безбожное царство пауков и змеев

Проклинающая покорность

Презрение к христианским судам

Дары лукавых

Раввины принимают подарки

Ложные клятвы

День искупления безгрешных

Круговая порука

И снова о ложных клятвах

Обман, воровство и ростовщичество

Обман запрещен или разрешен?

Воровство и грабеж

Гой потерял – хранить или отдать?

Ростовщичество

Учение о еде и питье

Хлеб

Плоть и кровь животных

Вино

Притча о нерадивых мудрецах

Терефа и небела

Даже рядом не сидеть

Имена, которые дают Иисусу Христу

Цена отброшенной буквы

Проклятья иудеев

Оскорбления Иисуса Христа

Суета и тщета

Дальнейшие оскорбления Христа

Богохульные книги

Сокрытая тайна

Клевета и богохульства

Проклятье и блаженство

Потомки Ноя

Пропуск в Рай только иудеям

Проклятье народам

Чем заслужить жизнь вечную

Приложение