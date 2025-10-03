Эйзенменгер - Штехелин - Раввинизм: мистика, небылицы, подлоги

Рвение не по уму, с одной стороны, и дух господства, с другой, были и всегда остаются позором жрецов разных религий, но никто не был более так повинен в этом, с одной стороны, или более экстравагантен с другой стороны, как раввины или иудейские мудрецы. Раввинское властолюбие и фанатизм будут показаны в следующих отрывках из самых знаменитых сочинений раввинов. Это секта, которая на основании так называемого Устного Закона взяла себе абсолютную власть над сознанием и пониманием иудеев, публикуя в отношении божественных и естественных истин самые грубые выдумки и абсурд, которые когда-либо появлялись на свет.

Возможно, это покажется очень странным большей части христианского мира, который по причине недостаточности знания иврита мало знаком с раввинским духом и писаниями, но многочисленные авторитетные источники, которые мы представим для выявления правды, без сомнения, нивелируют это обстоятельство.

Извращение ветохозаветных преданий

Содержание Талмуда

Мы начнем с некоторых мнений о Талмуде — книги, которая, как утверждают иудеи, содержит устные законы и другие тайны, которые Бог сообщил Моисею. Он состоит из двух основных частей, каждая из которых разделена на несколько книг.

Первую часть, которую они называют Мишной, можно считать основным текстом. Другая часть — своего рода комментарий к тексту, изначально называемый Гемара. Эта книга была причиной бесконечных споров среди иудеев, которые разошлись на партии и участвовали в бесчисленных столкновениях и спорах за и против трактовок определенных отрывков и различных смысловых конструкций. Чем дольше иудеи оставались в рассеянии, тем больше расширялась эта книга.

И. А. Эйзенменгер, Дж. П. Штехелин — Раввинизм: мистика, небылицы, подлоги

Лондон, 1742. Перевод с англ. языка (С предисловием А.Н.Савельева, 2021).

И. А. Эйзенменгер, Дж. П. Штехелин — Раввинизм: мистика, небылицы, подлоги - Содержание