Эйзенменгер - Штехелин - Раввинизм: мистика, небылицы, подлоги
Рвение не по уму, с одной стороны, и дух господства, с другой, были и всегда остаются позором жрецов разных религий, но никто не был более так повинен в этом, с одной стороны, или более экстравагантен с другой стороны, как раввины или иудейские мудрецы. Раввинское властолюбие и фанатизм будут показаны в следующих отрывках из самых знаменитых сочинений раввинов. Это секта, которая на основании так называемого Устного Закона взяла себе абсолютную власть над сознанием и пониманием иудеев, публикуя в отношении божественных и естественных истин самые грубые выдумки и абсурд, которые когда-либо появлялись на свет.
Возможно, это покажется очень странным большей части христианского мира, который по причине недостаточности знания иврита мало знаком с раввинским духом и писаниями, но многочисленные авторитетные источники, которые мы представим для выявления правды, без сомнения, нивелируют это обстоятельство.
Извращение ветохозаветных преданий
Содержание Талмуда
Мы начнем с некоторых мнений о Талмуде — книги, которая, как утверждают иудеи, содержит устные законы и другие тайны, которые Бог сообщил Моисею. Он состоит из двух основных частей, каждая из которых разделена на несколько книг.
Первую часть, которую они называют Мишной, можно считать основным текстом. Другая часть — своего рода комментарий к тексту, изначально называемый Гемара. Эта книга была причиной бесконечных споров среди иудеев, которые разошлись на партии и участвовали в бесчисленных столкновениях и спорах за и против трактовок определенных отрывков и различных смысловых конструкций. Чем дольше иудеи оставались в рассеянии, тем больше расширялась эта книга.
И. А. Эйзенменгер, Дж. П. Штехелин — Раввинизм: мистика, небылицы, подлоги
Лондон, 1742. Перевод с англ. языка (С предисловием А.Н.Савельева, 2021).
И. А. Эйзенменгер, Дж. П. Штехелин — Раввинизм: мистика, небылицы, подлоги - Содержание
- Тайна Эйзенменгера (предисловие А.Н.Савельева)
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Иоганн А. Эйзенменгер. ТРАДИЦИИ ИУДЕЕВ
- Извращение ветохозаветных преданий
- Содержание Талмуда
- Устный Закон
- Басни о приключениях Моисея
- Противоречия между талмудистами
- Небылицы о сотворении Адама
- Клевета на Адама и Еву
- Научение Адама
- Посох Моисея
- Наследники Закона
- Каин и летающий Авель
- Вожжи Авраама
- Замуж в три года
- Иов всю жизнь учит Закон
- Закон изучают в утробе матери
- Талмуд выше Библии
- Рабы раввинов
- Невеждам - перерезать горло
- Любопытные раввины
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Дьяволиада
- Перетолкование Писания
- В объятьях дьявола
- Игры царя Соломона с дьяволом
- Дьявол дурачит царя Соломона
- По совету дьявола
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Раввинские небылицы
- Великан Ог и другие гиганты
- Мощь Авраама и красота Сары
- Морской бестиарий
- Небывалые звери и люди
- Фантастическая фауна
- Прочие нелепости
- Фальсификация слов Писания
- Грех и смерть Моисея
- Обычаи Содома
- Приключения Давида
- Телепортация или «прыжки земли»
- Птичий язык и ослиное благочестие
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Колдовство и каббалистика
- Говорящие буквы и черная магия
- Дух суеверия
- Каббала
- Откуда взялась Каббала
- Алфавит для каббалистов
- Грехи раввинов
- Лабиринты лжи
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Народы и их ангелы и демоны
- Семьдесят и один народ
- Боги-князья - владыки народов
- Злые ангелы
- Архидемон Саммаэль
- Эпитеты дьявола
- Архангел Михаил
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Смерть и после смерти
- Ангел Смерти
- За что живым берут в Рай?
- Смерть и раввинские суеверия
- После смерти
- Дух, душа и... еще одна душа
- Другие народы - не люди
- Души человеческие/иудейские
- Сверхнормативная душа
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Доктрина о переселении душ
- Из тела в тело
- Душа Адама и душа Каина
- Души женщин и мужчин
- Виды переселения душ
- 600.000 душ
- Переселение как наказание
- Нож без зазубрин
- Мытарства преступных душ
- История одного иудейского духа
- Раввины противоречат друг другу
- Аргументы
- Иббур
- Судный день
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Дж. П. Штехелин. К ПРЕДАНИЯМ ИУДЕЕВ
- Большой подлог
- Спор между раввинами
- Завеса лжи и абсурда
- Версия караимов
- Подменена Предания
- Иные предания
- Пророки и законники
- Раскол среди книжников
- Источники подлога
- Забвение Закона Божия
- Закрепление подделки
- От отвержения до изучения абсурда
- Уловки раввинов
- Выбешивание заимствований
- Рай и Ад раввинизма
- Благочестие раввинистов
- Иносказания и сокрытие тайн
- Увещевание иудеев
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Приложение
- Упомянутые трактаты и авторы
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