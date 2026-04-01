Ежедневная Библия
Это уникальное издание Священного Писания, представляющее собой не просто текст Библии, а целостную историческую панораму Божьего замысла. Основная особенность книги заключается в хронологическом изложении событий, что позволяет читателю увидеть Библию как единое эпическое повествование, где пророчества, псалмы и послания вплетены непосредственно в канву исторических событий.
Книга разделена на 365 смысловых отрывков, что делает её идеальным инструментом для ежедневного чтения в течение года. Использование «Нового русского перевода» (НРП) обеспечивает современное и ясное звучание текста, а глубокие сопроводительные комментарии Ф. ЛаГарда Смита помогают понять культурный и духовный контекст каждой главы. Издание также включает уникальные тематические подборки законов Моисея и псалмов, а также гармонизацию четырех Евангелий в единую последовательную историю жизни Христа.
Главная цель «Ежедневной Библии» — превратить изучение Писания из сложной задачи в увлекательное путешествие, раскрывающее живую связь между древними текстами и жизнью современного человека. Это издание призвано помочь читателю глубже осознать Божий замысел и укрепить личную веру через системное и осмысленное чтение.
Сост. Ф. ЛаГард Смит. - Киев: ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2024. — 1968 с.
ISBN 978-617-7226-00-9
Ежедневная Библия - Содержание
Ветхий Завет:
Зарождение человечества: От Сотворения мира до времен Авраама, включая историю Ноя и праведного Иова.
Период патриархов: Жизнеописания Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа в Египте.
Становление народа: Исход под руководством Моисея, дарование Закона и странствование по пустыне.
Завоевание и судьи: Вхождение в Ханаан с Иисусом Навином и период правления судей.
Единая монархия: Царствование Саула, Давида и Соломона; включение Псалмов, Притчей и Екклесиаста в контекст их жизни.
Разделенное царство и плен: История Израиля и Иудеи, служение великих пророков (Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил) во время войн и вавилонского изгнания.
Период восстановления: Возвращение из плена, деятельность Ездры, Неемии и пророка Малахии.
Историческая интерлюдия: Период между Ветхим и Новым Заветами (эллинизм и римское господство).
Новый Завет:
Иисус Христос: Сведенное воедино хронологическое повествование четырех Евангелий о жизни, учении, смерти и воскресении Спасителя.
Церковь и апостолы: История ранней Церкви в Книге Деяний, интегрированная с посланиями апостолов (Павла, Петра, Иоанна и др.) в порядке их написания.
Откровение: Пророческое завершение Библии.
Справочные материалы: Хронология важных событий, тематический указатель Притчей и индекс перекрестных ссылок.
