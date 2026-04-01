Это уникальное издание Священного Писания, представляющее собой не просто текст Библии, а целостную историческую панораму Божьего замысла. Основная особенность книги заключается в хронологическом изложении событий, что позволяет читателю увидеть Библию как единое эпическое повествование, где пророчества, псалмы и послания вплетены непосредственно в канву исторических событий.

Книга разделена на 365 смысловых отрывков, что делает её идеальным инструментом для ежедневного чтения в течение года. Использование «Нового русского перевода» (НРП) обеспечивает современное и ясное звучание текста, а глубокие сопроводительные комментарии Ф. ЛаГарда Смита помогают понять культурный и духовный контекст каждой главы. Издание также включает уникальные тематические подборки законов Моисея и псалмов, а также гармонизацию четырех Евангелий в единую последовательную историю жизни Христа.

Главная цель «Ежедневной Библии» — превратить изучение Писания из сложной задачи в увлекательное путешествие, раскрывающее живую связь между древними текстами и жизнью современного человека. Это издание призвано помочь читателю глубже осознать Божий замысел и укрепить личную веру через системное и осмысленное чтение.

Ежедневная Библия

Сост. Ф. ЛаГард Смит. - Киев: ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2024. — 1968 с.

ISBN 978-617-7226-00-9

