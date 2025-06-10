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Фабер - Мазлиш - Свободные родители, свободные дети - Как говорить, чтобы дети слушали

Адель Фабер, Элейн Мазлиш - Свободные родители, свободные дети
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
Тут уж ни прибавить, ни убавить.
Если то, что я делаю, правильно, то почему же все идет не так?
Я ни минуты не сомневаюсь в том, что если я хвалю своих детей – говорю им о том, как высоко ценю каждое их усилие и достижение, – то они автоматически обретут уверенность в себе и высокую самооценку.
Тогда почему же Джилл так не уверена в себе?
Я убеждена, что если я спокойно и логично объясню детям, почему какие-то поступки совершать нельзя, то они будут реагировать на мои слова адекватно и станут вести себя хорошо.
Но почему же Дэвид каждое мое объяснение встречает в штыки?
Я искренне верю в то, что, если не буду квохтать над детьми, если позволю им самостоятельно делать то, что в их силах, они научатся независимости.
Но почему Энди постоянно плачет и хныкает?
Все это меня нервирует. Но больше всего меня беспокоят мои собственные чувства. И это удивительно! Я изо всех сил стараюсь стать идеальной матерью! Я всегда чувствую себя выше тех матерей-идиоток, которые кричат на детей в супермаркетах! Я твердо намерена не совершать ошибок собственных родителей! Я знаю: мне есть, что дать своим детям – мою теплоту, терпение, радость жизни. Но вот я вхожу в детскую, смотрю на пол, заляпанный акварелью, и издаю вопль, который поверг бы в шок любую мать-идиотку из супермаркета. Но самое ужасное – это то, что я говорю: «Отвратительно! Какие вы неряхи! Неужели вас нельзя оставить одних ни на минуту?» А ведь это те самые слова, которые были так ненавистны мне в моем детстве!
Что же случилось с моим хваленым терпением? Куда делась та радость жизни, которой я собиралась делиться с детьми? Как я могла предать свою заветную мечту?
Именно в таком настроении я получила записку из школы, в которой родителей приглашали на лекцию детского психолога. Я страшно устала, но знала, что пойти нужно. Может быть, мне удастся уговорить Хелен пойти вместе со мной?

Адель Фабер, Элейн Мазлиш - Свободные родители, свободные дети

«Эксмо», 1974, 1990. – 141 с.
ISBN 978-5-699-59971-4

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Свободные родители, свободные дети — Содержание

  • Предисловие
  • Благодарность
  • От авторов
  • Вступление к переработанному изданию
  • Глава I. В начале были слова…
  • 1. Дети тоже люди
  • Глава II
  • Глава III
    • Вариант 1
    • Вариант 2
    • Вариант 3
    • Вариант 4
    • Вариант 5
    • Вариант 6
  • Глава IV
    • Чувство – это факт
    • Противоречивые чувства могут существовать одновременно
    • Чувства каждого ребёнка уникальны
    • Когда чувства выявлены и подтверждены, ребёнок признаёт своё право на них
    • Когда родители уважают чувства детей, дети учатся уважать собственные чувства и верить в них
  • Глава V
  • Глава VI
  • Глава VII
    • 1. Неудачник
    • 2. Принцесса
    • 3. Плакса. Почему я не могу повернуть солнце для него?
    • Новая роль для Энди
    • Мальчику нужен друг
    • Энди и его отец
    • Отец и сыновья
  • Глава VIII
    • Ластик
    • Майкл и кенгуру
  • 2. Родители тоже люди
  • Глава IX
  • Глава X
  • Глава XI
  • Глава XII
    • 1. Чудовище внутри
    • 2. Соответствие между словами и настроением
    • 3. Когда слова не действуют
    • 4. Действие и пределы действия
    • 5. И всё-таки мы взрываемся…
    • 6. Дорога назад
  • Глава XIII
  • Послесловие

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорилиАдель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили

Москва: Эксмо, 2010. — 336 с.
Перевод с английского: А. Завельская
Оригинальное название: How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk
ISBN 978-5-699-43316-2

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили — Содержание

  • Благодарности
  • Письмо читателям
  • Как читать и использовать эту книгу
    • 1. Помогаем детям справиться со своими чувствами
    • 2. Учимся взаимодействовать
    • 3. Альтернатива наказанию
    • 4. Поощрение самостоятельности
    • 5. Как правильно хвалить
    • 6. Освобождаем детей от ролей
    • 7. Всё вместе
  • О чем все это?
  • Заключение. Двадцать лет спустя

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Братья и сёстры: как помочь вашим детям жить дружноАдель Фабер, Элейн Мазлиш — Братья и сёстры: как помочь вашим детям жить дружно

Москва: Эксмо, 2011. — 256 с.
Перевод с английского: А. Завельская
Оригинальное название: Siblings Without Rivalry: How to Help Your Children Live Together So You Can Too
ISBN 978-5-699-49990-8

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Братья и сёстры: как помочь вашим детям жить дружно — Содержание

  • Книги серии «Воспитание по Фабер и Мазлиш»
  • Мы хотели бы поблагодарить…
  • Как появилась эта книга
  • От авторов
  • Глава 1
  • Глава 2
  • Глава 3
  • Глава 4
  • Глава 5
    • Если он «такой», я буду «другим»
    • Освободите детей для перемен
    • Больше никаких проблемных детей
  • Глава 6
    • Как вмешиваться с пользой
    • Как вмешиваться так, чтобы оставался выход
    • Как помочь детям разобраться со сложным конфликтом
  • Глава 7
  • Послесловие к новому изданию
  • Общение с читателями
    • I. Как справиться с юными соперниками
    • II. Один дома
    • III. Новые способы улучшения отношений между братьями и сёстрами
  • Заключение
  • Указатель
  • Приложение

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорилиАдель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили

Москва: Эксмо, 2005. — 208 с.
Перевод с английского: И. С. Дубинская
Оригинальное название: How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk
ISBN 5-699-09769-3

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили — Содержание

  • Книги серии «Воспитание по Фабер и Мазлиш»
  • Мы хотели бы поблагодарить…
  • Как возникла эта книга
  • От авторов
  • Глава 1
    • Истории
    • Джоан
    • Джим
    • Лора
    • Линда
    • Карен
    • Майкл
    • Стивен
  • Глава 2
    • Истории
    • Гейл
    • Лора
    • Джоан
    • Тони
    • Майкл
    • Линда
  • Глава 3
    • Истории
    • Тони
    • Джоан
    • Гейл
    • Джим
  • Глава 4
    • Карен
    • Лора
    • Джим
    • Майкл
    • Джоан
  • Глава 5
  • Глава 6
  • Глава 7
  • Глава 8
  • При следующей встрече…

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети учились дома и в школеАдель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети учились дома и в школе

Минск: Попурри, 2006. — 304 с.
Перевод с английского: Е. Б. Левина
Оригинальное название: How to Talk So Kids Can Learn — At Home and in School
ISBN 978-5-699-41096-5

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети учились дома и в школе — Содержание

  • От авторов
  • Как появилась эта книга
  • «Я» в нашей книге — кто это?
  • Глава 1
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 2
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 3
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 4
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 5
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 6
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 7
    • Памятка
    • Вопросы и истории родителей и учителей
  • Глава 8

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Идеальные родители. Как быть обычнымиАдель Фабер, Элейн Мазлиш — Идеальные родители. Как быть обычными

Москва: Эксмо, 2013. — 176 с.
Перевод с английского: Т. О. Новикова
Оригинальное название: How to Be the Parent You Always Wanted to Be
ISBN 978-5-699-66795-6

Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Идеальные родители. Как быть обычными — Содержание

  • Книги серии «Воспитание по Фабер и Мазлиш»
  • Другие книги Адель Фабер и Элейн Мазлиш
  • Дорогой друг, эта книга появилась не сразу
  • Часть I
    • О чувствах
    • Тренируемся в подтверждении чувств
    • Возможные ответы
  • О том, как добиться сотрудничества
    • Тренируемся в достижении сотрудничества
    • Возможные ответы
  • Альтернатива наказанию
    • Решение проблемы
    • Потренируйтесь в решении проблем
    • Совместное решение проблем
    • Что делать, если решение не работает?
  • О похвале
    • Тренируемся в описательной похвале
    • Возможные ответы
  • О гневе
    • Беги, если хочешь жить!
    • Скажите все одним словом
    • Скажите, что вам не нравится. Добавьте, что вам понравилось бы или чего вы ожидаете
    • Используйте сильные слова
    • Забудьте о спокойствии. Опишите проблему — и можете кричать
    • Установите правило. Следуйте правилу, предоставляя право выбора. При необходимости действуйте
    • Остерегайтесь слова «Ты»
    • При возможности заменяйте «ты» на «я»
    • Вы можете быть чуть мягче, чем следовало бы, но не слишком
    • Научи меня закатывать истерику
    • А если мы всё же не сдержались?
    • Бабушкин опыт
    • Как мама вышла из себя и сумела исправить ситуацию
    • Мой ответ
    • Её ответ
  • Часть II — Родители спрашивают
Views 464
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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