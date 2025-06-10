Фабер - Мазлиш - Свободные родители, свободные дети - Как говорить, чтобы дети слушали
Адель Фабер, Элейн Мазлиш - Свободные родители, свободные дети
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Свободные родители, свободные дети — Содержание
- Предисловие
- Благодарность
- От авторов
- Вступление к переработанному изданию
- Глава I. В начале были слова…
- 1. Дети тоже люди
- Глава II
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Глава III
- Вариант 1
- Вариант 2
- Вариант 3
- Вариант 4
- Вариант 5
- Вариант 6
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Глава IV
- Чувство – это факт
- Противоречивые чувства могут существовать одновременно
- Чувства каждого ребёнка уникальны
- Когда чувства выявлены и подтверждены, ребёнок признаёт своё право на них
- Когда родители уважают чувства детей, дети учатся уважать собственные чувства и верить в них
- Глава V
- Глава VI
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Глава VII
- 1. Неудачник
- 2. Принцесса
- 3. Плакса. Почему я не могу повернуть солнце для него?
- Новая роль для Энди
- Мальчику нужен друг
- Энди и его отец
- Отец и сыновья
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Глава VIII
- Ластик
- Майкл и кенгуру
- 2. Родители тоже люди
- Глава IX
- Глава X
- Глава XI
-
Глава XII
- 1. Чудовище внутри
- 2. Соответствие между словами и настроением
- 3. Когда слова не действуют
- 4. Действие и пределы действия
- 5. И всё-таки мы взрываемся…
- 6. Дорога назад
- Глава XIII
- Послесловие
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили
Москва: Эксмо, 2010. — 336 с.
Перевод с английского: А. Завельская
Оригинальное название: How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk
ISBN 978-5-699-43316-2
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили — Содержание
- Благодарности
- Письмо читателям
-
Как читать и использовать эту книгу
- 1. Помогаем детям справиться со своими чувствами
- 2. Учимся взаимодействовать
- 3. Альтернатива наказанию
- 4. Поощрение самостоятельности
- 5. Как правильно хвалить
- 6. Освобождаем детей от ролей
- 7. Всё вместе
- О чем все это?
- Заключение. Двадцать лет спустя
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Братья и сёстры: как помочь вашим детям жить дружно
Москва: Эксмо, 2011. — 256 с.
Перевод с английского: А. Завельская
Оригинальное название: Siblings Without Rivalry: How to Help Your Children Live Together So You Can Too
ISBN 978-5-699-49990-8
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Братья и сёстры: как помочь вашим детям жить дружно — Содержание
- Книги серии «Воспитание по Фабер и Мазлиш»
- Мы хотели бы поблагодарить…
- Как появилась эта книга
- От авторов
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
-
Глава 5
- Если он «такой», я буду «другим»
- Освободите детей для перемен
- Больше никаких проблемных детей
-
Глава 6
- Как вмешиваться с пользой
- Как вмешиваться так, чтобы оставался выход
- Как помочь детям разобраться со сложным конфликтом
- Глава 7
- Послесловие к новому изданию
-
Общение с читателями
- I. Как справиться с юными соперниками
- II. Один дома
- III. Новые способы улучшения отношений между братьями и сёстрами
- Заключение
- Указатель
- Приложение
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили
Москва: Эксмо, 2005. — 208 с.
Перевод с английского: И. С. Дубинская
Оригинальное название: How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk
ISBN 5-699-09769-3
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили — Содержание
- Книги серии «Воспитание по Фабер и Мазлиш»
- Мы хотели бы поблагодарить…
- Как возникла эта книга
- От авторов
-
Глава 1
- Истории
- Джоан
- Джим
- Лора
- Линда
- Карен
- Майкл
- Стивен
-
Глава 2
- Истории
- Гейл
- Лора
- Джоан
- Тони
- Майкл
- Линда
-
Глава 3
- Истории
- Тони
- Джоан
- Гейл
- Джим
-
Глава 4
- Карен
- Лора
- Джим
- Майкл
- Джоан
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- При следующей встрече…
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети учились дома и в школе
Минск: Попурри, 2006. — 304 с.
Перевод с английского: Е. Б. Левина
Оригинальное название: How to Talk So Kids Can Learn — At Home and in School
ISBN 978-5-699-41096-5
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Как говорить, чтобы дети учились дома и в школе — Содержание
- От авторов
- Как появилась эта книга
- «Я» в нашей книге — кто это?
-
Глава 1
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
-
Глава 2
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
-
Глава 3
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
-
Глава 4
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
-
Глава 5
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
-
Глава 6
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
-
Глава 7
- Памятка
- Вопросы и истории родителей и учителей
- Глава 8
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Идеальные родители. Как быть обычными
Москва: Эксмо, 2013. — 176 с.
Перевод с английского: Т. О. Новикова
Оригинальное название: How to Be the Parent You Always Wanted to Be
ISBN 978-5-699-66795-6
Адель Фабер, Элейн Мазлиш — Идеальные родители. Как быть обычными — Содержание
- Книги серии «Воспитание по Фабер и Мазлиш»
- Другие книги Адель Фабер и Элейн Мазлиш
- Дорогой друг, эта книга появилась не сразу
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Часть I
- О чувствах
- Тренируемся в подтверждении чувств
- Возможные ответы
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О том, как добиться сотрудничества
- Тренируемся в достижении сотрудничества
- Возможные ответы
-
Альтернатива наказанию
- Решение проблемы
- Потренируйтесь в решении проблем
- Совместное решение проблем
- Что делать, если решение не работает?
-
О похвале
- Тренируемся в описательной похвале
- Возможные ответы
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О гневе
- Беги, если хочешь жить!
- Скажите все одним словом
- Скажите, что вам не нравится. Добавьте, что вам понравилось бы или чего вы ожидаете
- Используйте сильные слова
- Забудьте о спокойствии. Опишите проблему — и можете кричать
- Установите правило. Следуйте правилу, предоставляя право выбора. При необходимости действуйте
- Остерегайтесь слова «Ты»
- При возможности заменяйте «ты» на «я»
- Вы можете быть чуть мягче, чем следовало бы, но не слишком
- Научи меня закатывать истерику
- А если мы всё же не сдержались?
- Бабушкин опыт
- Как мама вышла из себя и сумела исправить ситуацию
- Мой ответ
- Её ответ
- Часть II — Родители спрашивают
Большое спасибо!